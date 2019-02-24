米奇現身台北燈節！踩街嘉年華遊行24日登場　最佳視角、交管看這

▲2019台北燈節主燈。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡玟君／台北報導

為期9天的台北燈節將在今（24）日落幕，重頭戲踩街嘉年華遊行也將從下午15點在中華路一段登場，包括眾所期待的「東京迪士尼度假區 35 週年慶特別遊行」首次海外演出，還有熊讚、粉紅豬小妹佩佩與國際友好城市的好朋友們，東森購物吉祥物得意GoGo，都將現身台北街頭，《ETtoday新聞雲》整理出台北燈節交通管制、最佳觀賞視角資訊，想去的民眾可要留意。

▲東森購物吉祥物得意GoGo也會加入遊行。（圖／東森購物提供)

踩街嘉年華遊行將以福星國小（中華路、開封街口）為起點，沿中華路一路直行至中華路及貴陽街口。遊行隊伍共有光榮城市、豬事大吉、國際都會、活力台北四大梯隊，整個遊行隊伍共有9輛花車、超過30個團隊演出、共有近千人的共同參與。

▲東京迪士尼度假區 35 週年慶特別遊行首次海外演出獻給台北燈節。（圖／翻攝自活動官網）

▲迪士尼明星將乘坐東京迪士尼特別花車加入遊行 。（圖／記者湯興漢攝）

為了感謝台灣旅客多年來的喜愛，「東京迪士尼度假區 35 週年慶特別遊行」將首次海外演出獻給台北燈節，米奇與迪士尼好朋友們將登上特別遊行花車，一起加入踩街嘉年華遊行隊伍，當隊伍行經主舞台時，更特別為了台灣民眾於主舞台停留，並準備約5分鐘的特別演出，民眾可以好好期待！

▲台北燈節踩街嘉年華踩街遊行路線圖。（圖／台北市觀傳局提供）

最佳觀賞區域

根據台北市政府觀傳局提供的交通管制圖顯示，主舞台設置於西門紅樓處，迪士尼明星也將會於主舞台特別演出，因此想要近距離欣賞特別演出的民眾，可要提早到這裡卡位。

而通過圖片所示，綠色區域為遊行花車行走區域，兩側的紫色區域是民眾觀賞區，最外圍的橘色區域則是緊急通道，提醒想要欣賞遊行的民眾不要佔據橘色通道、保持暢通。

▲北捷在西門站將會採機動人潮管制。（圖／記者李毓康攝）

交通管制

捷運：台北捷運公司表示，24日西門站及北門站將於15點起「不開放」自行車進出，且西門站僅提供自行車轉乘。由於燈節主燈及主舞台分別位於西門站的1號與6號出口外面，因此為方便民眾儘速出站，及避免進出站旅客眾多，出口1、6將視現場人潮狀況，適時啟動旅客「只進不出」管制措施，實施期間僅開放旅客進站，並引導旅客由出口2、3、4、5離站。

台北市政府表示，2019台北燈節「踩街嘉年華遊行」與「閉幕暨頒獎典禮」交維管制措施，於24日12點至18點實施，中華路（忠孝西路－貴陽街，含景觀人行陸橋淨空）及其橫向交叉進入中華路的道路均配合封閉，中華路、成都路等路邊停車格位禁止停車，行經以下道路公車將配合改道。

▲想看2019台北燈節24日是最後一天。（圖／記者李毓康攝）

24日12點至18點管制路段包括：

1.西寧南路／忠孝西路口北往南方向

2.貴陽路／西寧南路口西往東方向

3.貴陽路／延平南路口東往西方向

4.中華路192巷／西寧南路口西往東方向

5.中華路／愛國西路口南往北方向

24日12點至22點封閉路段包括：

1.成都路（西寧南路-中華路）

2.漢中街（成都路-內江街）

3.漢中街（內江街-長沙街，往北車道）

4.衡陽路（中華路-延平南路）

台北市政府交通局也表示，24日踩街嘉年華遊行暨閉幕交通管制時段，請民眾避開燈節展區周邊路段，提前改走替代道路：東西向可改行民權東西路、民生東西路、市民大道或和平東西路；南北向可改行建國南北路、新生南北路、中山南北路或環河南北路。

▲台北燈節24日最後一天。（圖／記者林敬旻攝）

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