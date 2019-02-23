台北燈節踩街嘉年華遊行24日登場　必看交通管制懶人包

▲2019台北燈節。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡玟君／台北報導

2019台北燈節將於24日來到最後一天，重頭戲「踩街嘉年華遊行」也將在當天下午15點登場，為了使遊行順暢同時方便民眾欣賞，台北市政府屆時將封路進行，以下整理台北燈節踩街嘉年華遊行交通管制範圍，提醒民眾多加留意，也建議多利用大眾交通工具前往。

▲為期9天的台北燈節吸引滿滿人潮。（圖／記者林敬旻攝）

今年踩街嘉年華遊行將在24日下午3時登場，以福星國小（中華路、開封街口）為起點，沿中華路一路直行至中華路及貴陽街口。遊行隊伍共有光榮城市、豬事大吉、國際都會、活力台北四大梯隊，每隊皆有知名品牌IP領軍，最受矚目的是「東京迪士尼度假區 35 週年慶特別遊行」首次海外演出，米奇等迪士尼明星將攜手參加，與大家分享東京迪士尼度假區歡慶開園 35 週年的喜悅。

▲捷運西門站在24日當天將適時的啟用只進不出管制。（示意圖／記者李毓康攝）

台北捷運公司表示，24日西門站及北門站將於15點起「不開放」自行車進出，且西門站僅提供自行車轉乘。由於燈節主燈及主舞台分別位於西門站的1號與6號出口外面，因此為方便民眾儘速出站，及避免進出站旅客眾多，出口1、6將視現場人潮狀況，適時啟動旅客「只進不出」管制措施，實施期間僅開放旅客進站，並引導旅客由出口2、3、4、5離站。

▲東京迪士尼35週年特別遊行將加入今年台北燈節踩街嘉年華遊行。（圖／記者湯興漢攝）

台北市政府表示，2019台北燈節「踩街嘉年華遊行」與「閉幕暨頒獎典禮」交維管制措施，於24日12點至18點實施，中華路（忠孝西路－貴陽街，含景觀人行陸橋淨空）及其橫向交叉進入中華路的道路均配合封閉，中華路、成都路等路邊停車格位禁止停車，行經以下道路公車將配合改道。

▲台北燈節踩街嘉年華遊行路線圖。（圖／台北市觀傳局提供）

24日12點至18點管制路段包括：

1.西寧南路／忠孝西路口北往南方向

2.貴陽路／西寧南路口西往東方向

3.貴陽路／延平南路口東往西方向

4.中華路192巷／西寧南路口西往東方向

5.中華路／愛國西路口南往北方向

24日12點至22點封閉路段包括：

1.成都路（西寧南路-中華路）

2.漢中街（成都路-內江街）

3.漢中街（內江街-長沙街，往北車道）

4.衡陽路（中華路-延平南路）

台北市政府交通局也表示，24日踩街嘉年華遊行暨閉幕交通管制時段，請民眾避開燈節展區周邊路段，提前改走替代道路：東西向可改行民權東西路、民生東西路、市民大道或和平東西路；南北向可改行建國南北路、新生南北路、中山南北路或環河南北路。

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