全台開花最久的櫻花林在這！林口三井Outlet打造櫻花花園

▲林口三井Outlet櫻花花園。（圖／林口三井Outlet提供）

記者蔡玟君／綜合報導

賞櫻季節到來，林口三井Outlet今年在商場戶外區打造期間限定的「日式櫻花花園」，讓旅客可以坐在櫻花樹下野餐晚上更有夜櫻點燈，讓民眾不用出國，也能感受日式櫻花浪漫，從即日起至5月12日為止。

▲林口三井Outlet櫻花花園能賞櫻到5月。（圖／林口三井Outlet提供）

林口三井Outlet從即日起在商場戶外區的中央廣場打造日式造景櫻花花園，以真木移接仿真櫻花花枝及八重櫻花瓣，讓原本短短兩週的櫻花花季能延長至三個月，豎立於廣場中央的主樹為4米的枝垂櫻花樹，垂枝櫻花纖細有如垂柳般的枝條，加上瀑布般盛開的花朵隨風搖曳，大小錯落的櫻花樹園林中，同時裝飾上日式紅傘、燈籠，以及充滿禪意的枯山水等裝飾元素，綻放濃濃和風如置身日本。

▲林口三井Outlet櫻花花園還能賞夜櫻。（圖／林口三井Outlet提供）

除了白天賞櫻，晚上這處美麗的櫻花林更會打上燈光，夜晚在點點燈光的點綴照射下，激盪出浪漫的櫻花風情，，花園內更設有可以席地而坐於草皮區，在櫻花樹下愜意地野餐；或是從戶外區二樓更能飽覽整座「日式櫻花花園」風光，一種櫻花多樣觀賞方式，趕緊一起來感受365度全角度櫻花美景。