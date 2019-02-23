親子旅遊就來這！嘉義新港板陶窯　藏有超大白色貓咪車站

▲板陶窯交趾剪黏工藝園區。

記者蔡玟君／嘉義報導、攝影

為了將傳統工藝文化保存與延續傳承，全台許多社區都開始運用傳統工藝妝點社區，營造成觀光景點，位於嘉義新港的板頭村交趾陶藝術村即是一個例子。為讓民眾能了解剪黏交趾陶這項工藝，社區更打造一座「板陶窯交趾剪黏工藝園區」，裡面還藏有一座好拍又好玩的大型貓咪車站，最適合親子旅客共遊。

▲交趾剪黏工藝多用於廟宇裝飾藝術。

「交趾」是一種低溫彩釉軟陶，由於日治時期曾在嘉義發現裝飾廟宇內色彩鮮艷的陶瓷人偶，因此又被稱為嘉義燒；而「剪黏」則是運用特殊工具將陶瓷剪成所需要的形狀，再黏於灰泥塑成的粗胚上，兩項工藝多用於廟宇裝飾，因此在台灣廟宇裝飾藝術中佔有重要地位。

▲利用交趾剪黏工藝打造的櫻花樹。

▲板陶窯交趾剪黏工藝園區內可見許多可愛公仔。

▲生動的公仔打造出昔日農村風光。

▲園內可看到許多貓咪造景。

▲園內還有落羽松林。

為了讓更多民眾能了解這兩項傳統工藝，板陶窯交趾剪黏工藝園區應運而生，在園區內，旅客不僅可以一起體驗交趾陶剪黏DIY，園方利用交趾陶與剪粘工藝打造一座座可愛的公仔或貓掌等可愛藝術裝置，或沿著建築脈絡打造一棵永遠盛開的巨型交趾陶櫻花樹，讓人也想隨著小女孩一起坐在樹上，享受眼前落羽松與人工湖交織而成的浪漫美景。

▲板陶窯交趾剪黏工藝園內的貓咪車站。

▲利用交趾剪黏大量裝飾牆面與座椅。

▲還有可愛的貓咪站長。

▲色彩繽紛的交趾剪黏藝術為平凡的桌椅賦予全新生命。

▲還有可愛的貓咪天橋。

板陶窯交趾剪黏工藝園區內另一大亮點，就是位於園區深處的巨大貓咪車站，貓咪車站週邊同樣利用大量交趾陶布置，如交趾陶製作的藤蔓細密的纏繞灰色水泥牆，牆下的三個供人休息的座椅也利用鮮豔的交趾陶裝飾，讓平凡的椅子彷彿擁有獨特的生命力般，而在這座貓咪車站內則提供一系列適合小朋友盡情玩耍的遊具，讓大人小孩在板陶窯都能找到樂趣。

板陶窯交趾剪黏工藝園區

地址：嘉義縣新港鄉板頭村45-1號

營業時間：週一至週日早上9點30分至下午17點30分

門票：每人100元，可折抵消費