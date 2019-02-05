ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

走春不只賞櫻花！嘉義4處自然新景點　拍稻草捲、走景觀橋

ETtoday旅遊雲

▲嘉義新港稻草捲 。（圖／lu840611提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲嘉義新港稻草捲 。（圖／IG@lu840611提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

旅遊中心／綜合報導

新年9天別待在家發霉！來「嘉」走走吧，擁有絕美自然風光的嘉義可不只有阿里山能去，近來也多了不少新亮點，若還沒想法怎麼玩，《ETtoday新聞雲》幫你統整出嘉義新景點，還包含期間限定的稻草捲，走春就這樣跟著踩點吧！

▲嘉義新港稻田捲。（圖／molly888666提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲嘉義新港稻田捲有身在異國鄉村的感覺。（圖／IG@molly888666提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

1. 稻草捲
每到田裡收成時刻，稻草捲排成小山的模樣相當療癒，除了雲林之外，嘉義新港鄉也有稻草捲，就在優明環保公司旁稻田，正面看像捲心酥，側面看像是「豆輪」，意外成為冬季超可愛亮點，想拍的人要把握機會。

不遠處還可賞波斯菊花海，隨手拍都充滿異國鄉村的情趣，有來嘉義不妨來尋覓一下。

新港安和村稻草捲
地點：新港鄉六斗子30號旁（優明環保有限公司旁稻田）

▲嘉義荷苞嶼濕地。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義荷苞嶼濕地。（圖／嘉義縣政府提供）

2. 荷苞嶼生態園區
嘉義有處濕地秘境，裡頭藏著第二級珍貴稀有保育類鳥禽台灣水雉，牠還有個浪漫的小名叫做「愛情鳥」，綠意盎然的荷苞嶼濕地公園很適合有情人出門約會，美麗風景也成了婚紗拍攝秘境，運氣好還能看見愛情鳥的蹤跡。

荷苞嶼生態園區
地址：嘉義縣朴子市大葛里

▲空氣圖書館。（圖／ansel.han提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲空氣圖書館。（圖／IG@ansel.han提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

3. 空氣圖書館
若有到梅山太平雲梯玩，也可順道前往去年9月才開的「空氣圖書館」用餐，半開放式空間一步入就相當舒心，不是圖書館而是販賣山間野蔬料理，也買得到空氣鳳梨、蘭花、蕨類等植物，佔地380坪左右的空間，約有200個座位。

空氣圖書館
地址：嘉義縣梅山鄉太平村下坑仔2號附12
營業時間：9:00-18:00（周三休）

▲嘉義新地標彌陀映月橋。（圖／攝影師洪年宏授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲嘉義新地標彌陀映月橋。（圖／攝影師洪年宏授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

4. 彌陀映月橋
同樣在去年9月啟用的「彌陀映月橋」算是嘉義新地標！全長222公尺，跨河主跨徑115公尺，而橋塔高約50公尺，但此為景觀橋，車輛不能通行需要原橋折返。

彌陀映月橋橫跨了八掌溪，也是嘉義縣市的交界，橋面上則有印著水滴圖案、兩旁的欄杆上有樹葉和諸羅樹蛙等在地景觀元素。晚上更是另一番風景，很適合情侶來這邊散步約會。

關鍵字： 嘉義旅遊 走春 春節旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

19歲連生3子嫁不進千億豪門　梁洛施一句「值得」錄影淚崩！

推薦閱讀

親子族必收藏！全台「22處農場春節活動」懶人包

盤點「全台2月玩樂懶人包」！13處賞花、燈海歡樂走春

4處免費拿豬年小提燈！「2019全台必追10大燈會」有夢幻燈海

淡水賞花聖地三色櫻開3成、過年最美！吉野櫻3月中報到

不用奔高雄！桃園新亮點「50米長滾輪溜滑梯」啟用搶先看

超喜氣！精選全台3處「暖色調」打卡點　其中2處期間限定

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

你必須知道的年初一「10大禁忌」

入住飯店避犯10大禁忌睡個好覺

我要脫魯！全台24間月老廟懶人包

台北米其林指南收錄的牛肉麵

到嘉義必吃雞肉飯超級懶人包

淡水天元宮最新春節櫻花花況

宜蘭市區必吃的10家美食

想招好財運？必看求財禁忌總整理

台中在地人激推紅豆餅爆餡超實在

「全台4處鬱金香花園」魔幻盛放！

熱門行程

最新新聞更多

嘉義4處新景點　拍稻草捲、走景觀橋

卡通頻道瘋狂運動會 置身動畫世界

玩到初六！徜徉林木7個人氣景點

年假南漂！高雄必訪6大新景點

台北米其林指南收錄的牛肉麵

我要脫魯！全台24間月老廟懶人包

文創+美食　春節大稻埕遊玩攻略！

我窮但我旅行，最富有的是我的眼睛

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366