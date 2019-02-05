走春不只賞櫻花！嘉義4處自然新景點　拍稻草捲、走景觀橋





▲嘉義新港稻草捲 。（圖／IG@lu840611提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

旅遊中心／綜合報導

新年9天別待在家發霉！來「嘉」走走吧，擁有絕美自然風光的嘉義可不只有阿里山能去，近來也多了不少新亮點，若還沒想法怎麼玩，《ETtoday新聞雲》幫你統整出嘉義新景點，還包含期間限定的稻草捲，走春就這樣跟著踩點吧！





▲嘉義新港稻田捲有身在異國鄉村的感覺。（圖／IG@molly888666提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

1. 稻草捲

每到田裡收成時刻，稻草捲排成小山的模樣相當療癒，除了雲林之外，嘉義新港鄉也有稻草捲，就在優明環保公司旁稻田，正面看像捲心酥，側面看像是「豆輪」，意外成為冬季超可愛亮點，想拍的人要把握機會。

不遠處還可賞波斯菊花海，隨手拍都充滿異國鄉村的情趣，有來嘉義不妨來尋覓一下。

新港安和村稻草捲

地點：新港鄉六斗子30號旁（優明環保有限公司旁稻田）





▲嘉義荷苞嶼濕地。（圖／嘉義縣政府提供）

2. 荷苞嶼生態園區

嘉義有處濕地秘境，裡頭藏著第二級珍貴稀有保育類鳥禽台灣水雉，牠還有個浪漫的小名叫做「愛情鳥」，綠意盎然的荷苞嶼濕地公園很適合有情人出門約會，美麗風景也成了婚紗拍攝秘境，運氣好還能看見愛情鳥的蹤跡。

荷苞嶼生態園區

地址：嘉義縣朴子市大葛里

▲空氣圖書館。（圖／IG@ansel.han提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

3. 空氣圖書館

若有到梅山太平雲梯玩，也可順道前往去年9月才開的「空氣圖書館」用餐，半開放式空間一步入就相當舒心，不是圖書館而是販賣山間野蔬料理，也買得到空氣鳳梨、蘭花、蕨類等植物，佔地380坪左右的空間，約有200個座位。

空氣圖書館

地址：嘉義縣梅山鄉太平村下坑仔2號附12

營業時間：9:00-18:00（周三休）





▲嘉義新地標彌陀映月橋。（圖／攝影師洪年宏授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

4. 彌陀映月橋

同樣在去年9月啟用的「彌陀映月橋」算是嘉義新地標！全長222公尺，跨河主跨徑115公尺，而橋塔高約50公尺，但此為景觀橋，車輛不能通行需要原橋折返。

彌陀映月橋橫跨了八掌溪，也是嘉義縣市的交界，橋面上則有印著水滴圖案、兩旁的欄杆上有樹葉和諸羅樹蛙等在地景觀元素。晚上更是另一番風景，很適合情侶來這邊散步約會。