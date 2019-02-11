嘉義太保花海正式閉幕！繽紛花卉、2萬朵向日葵免費摘採

▲2019太保花海節正式落幕。（圖／網友＠knulpnasa提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

2019太保花海節於2月2日開展，27公頃的彩色花田繽紛燦爛，在春節期間吸引大批人潮賞花走春。而隨著農曆春節結束，太保花海節也在2月10日閉幕，正式劃下句點，而由於花田中還有2萬朵的向日葵花田和少部分的花卉仍盛開，主辦單位也特別開放民眾免費摘採，沒趕上花季的民眾還可以採回家繼續欣賞。

▲2萬朵向日葵開放民眾摘採。（圖／攝影師洪年宏授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。以下皆同）

嘉義縣太保市「2019太保花海節」於10日舉辦「閉幕野餐趴」活動，市長黃榮利與遊客們在美麗花田中野餐，正式宣告今年花海活動結束，午後花海現場近2萬朵向日葵，及所有花卉將開放遊客摘採，11日後農民將陸續耕鋤花田為綠肥，種植有機稻米。

▲太保花海節春節期間吸引不少賞花人潮。

太保市長黃榮利表示，太保花海節過去以油菜花與波斯菊為主，由於油菜花期易受天候影響，之後改種波斯菊，並種植百日草呈現七彩花田，今年更多樣化種百日草、波斯菊、油菜花與向日葵，園區還有20多件裝置藝術，農曆春節吸引10萬多名遊客賞花走春。

▲明年的花海節也令人期待。

除了27公頃的繽紛花海，放眼望去一片金黃的向日葵也為花海節增艷不少。今年黃榮利說，今年種植2公頃向日葵相當成功，也很受歡迎，花海活動後許多人都「滿載而歸」，明年將種植更多向日葵，讓太保市花海節成為嘉義最美麗的活動。