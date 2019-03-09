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營業到深夜！台南藏身民宅裡的甜點店　竟然用浴缸當桌子

愛比妞的美食地圖 愛比妞

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。 愛吃。愛玩..

點評：下次來去嚐鮮一下
ETtoday餓勢力

▲台南核桃腦袋甜點店。（圖／愛比妞提供）

文、圖／愛比妞

台南甜點核桃腦袋，胖比最喜歡吃甜點了，那天又和老妹來吃甜點，核桃腦袋是我在IG上發現的店家，一開始先被他們的復古浴缸桌子給吸引，是說，吸引我的點還真奇怪，竟然是浴缸XD好啦！趕快切入主題，今天的核桃腦袋究竟賣了什麼呢？

▲台南核桃腦袋甜點店。（圖／愛比妞提供）

核桃腦袋甜點店址位於開南街的巷弄在巷弄裡，有點拐來拐去的，一旁都是民宅，核桃腦袋店外觀就像一般民宅一樣，不要懷疑，這裡是吃台南甜點的地方，走進來就對了！

▲台南核桃腦袋甜點店。（圖／愛比妞提供）

▲台南核桃腦袋甜點店。（圖／愛比妞提供）

▲台南核桃腦袋甜點店。（圖／愛比妞提供）

走進店內，有點溫馨可愛的布置，而且一走進店內就是我發落一陣子的浴缸桌子，把浴缸用成這樣也不錯，很有意思～有可以再利用。一樓的座位區不算多，就是你看到的這幾桌，至於樓上有沒有客席區我就沒多問了，販售的餐點菜單就在櫃台後方的大黑板上，不定時會更改菜單。

▲台南核桃腦袋甜點店。（圖／愛比妞提供）

▲台南核桃腦袋甜點店。（圖／愛比妞提供）

黑芝麻戚風＄70

極少會吃芝麻的我竟然點了芝麻戚風，看起來是不是還不錯！蛋糕體不會太乾。帶有鮮奶油的濕潤度與芝麻香微微在口中散開，最上層還有脆脆的杏仁片添增口感。

▲台南核桃腦袋甜點店。（圖／愛比妞提供）

香蕉巧克力蛋糕＄80

入口後有著香甜的巧克力香，甜而不膩的滋味，配上新鮮香蕉，香蕉感覺還有稍微炙燒過，有點脆脆甜甜的，算是一款經典搭配的蛋糕。

▲台南核桃腦袋甜點店。（圖／愛比妞提供）

葡柚葡柚的＄90

這杯喝起來很清爽，算是微微酸甜的滋味，配上甜甜的蛋糕，有解膩的感覺。晚上想吃點甜甜的朋友，不訪走一趟吧，好像還會有酒精飲品呦～

貼心提醒：酒後不開車，未滿18歲請勿飲酒。

核桃腦袋

地址：台南市北區開南街275巷10弄19號
週一～三17：00－23:00／週五、六14：00－20:00
週四、日休

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。
愛吃。愛玩。愛比妞。
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關鍵字： 蛋糕美食 下午茶 核桃腦袋 美食情報 達人美食 台南美食 愛比妞

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