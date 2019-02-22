唯一陸海空三棲魅力漁港！深澳有望成新北市第5風景區

▲深澳有望成為新北市第5個市定風景特定區。（圖／新北市政府觀光旅遊局提供）



旅遊中心／綜合報導

新北市現有4個風景特定區，近來也積極評估深奧，一旦成為第5個市定風景特定區，將成為全台唯一陸海空「三棲」的生態旅遊地，預計將會吸引包括一般遊客、潛水愛好者、甚至賞鳥人士的歡迎，將會讓這個傳統的漁村小鎮，有完全不一樣的面貌。

▲深澳漁港周邊海域，有許多長年受海蝕風化所形成的奇岩怪石，「象鼻岩」也是其一。（圖／新北市政府觀光旅遊局提供）



深澳漁港海洋生態保育有成

深澳漁港周邊海域，擁有豐富海洋資源與地形景觀，新北市觀光旅遊局將委託學術單位，針對深澳附近海岸，因為長年受海蝕風化所形成的奇岩怪石，進行蒐集調查，除了大家已經熟知的酋長岩、象鼻岩外，陸續還發現包括了神似犬隻的造型石，以及沿岸豐富的蕈狀岩、豆腐岩等。

新北市政府已於103年公告劃設為瑞芳保育區，維護海洋生態，近來保育有成，海底出現大海扇珊瑚群、玫瑰花園珊瑚群，更意外發現極罕見生物「龍女簪」在此處落腳。同時，根據基隆鳥會調查發現，全世界瞬間俯衝速度最快，國內列為一級保育類動物的猛禽「遊隼」，在北海岸及東北角等地，共有十個穩定樣區，其中在深澳象鼻岩，確認已有一個遊隼巢位。

觀光局長張其強表示，現階段將以類似海岸地質公園、海洋生態遊憩帶做為規劃，如果評估具有風景特定區的條件，也是以「低度開發」為原則，全力維護現有原貌，但會強化周邊的配套措施，像是在過年前推出的深澳鐵道自行車RailBike，提供零污染的電動機車，讓遊客租用前往各個景點，或是更方便、更密集的大眾運輸工具串連。

▲「深澳鐵道自行車」推出大受好評。（圖／記者蔡玟君攝影）

深澳鐵道自行車獲好評

深澳鐵道自行車在春節期間幾乎班班爆滿，為了讓到場的遊客也有機會，決定調整預約制度，原本全部採網路預約的方式，未來將每梯次保留2部車，開放民眾現場登記；同時，預約未到或仍有名額時，皆可現場後補。

鐵道沿線的景觀咖啡店也非常受到民眾喜愛，預期遊客將會持續成長，瑞芳區漁會輔導新進餐廳業者「深情海岸」，看好商機在年後開店，鎖定在地新鮮的「漁夫料理」，推出了剛下漁船、現撈的小卷米粉湯、炸白帶魚，加上當地傳統的鯊魚煙等，因為食材新鮮，生意相當不錯。市府也將輔導更多的年輕人，投入在地料理、民宿、甚至手作文創，鼓勵地方民眾，發展在地經濟。

全國十大魅力漁港！270度海景「海天步道」、享海鮮美食

▲深澳漁港海天步道，可飽覽270度超級海景視野！（圖／記者蔡玟君攝影）

為了推動深澳漁港觀光漁業發展，市府設置全長約310公尺的景觀平臺，可飽覽270度超級海景視野，遠眺九份山城美景，另增設光雕及造景藝術，讓「海天步道」不論是白天或是夜晚，都擁有迷人姿態，再加上鯊魚羹、飛魚蛋卷、墨魚香腸、香煎鯖魚、小卷等等以在地海鮮料理的漁港美食，該港曾獲評選為「全國十大魅力漁港」！

▲在地新鮮的海鮮美食也超人氣！（圖／新北市政府觀光旅遊局提供）

同時，市府將協助深澳漁港透過智能方式，增設可隨著天色變化，自動開關或調節亮度的智慧型路燈，可以感測雨量、溫濕度、風向、風速，主動提供漁民資料的自動監測系統，讓傳統漁村變身智慧漁港，不僅是對當地漁民多一層保障，也讓遊客更安全、更方便，可以隨著漁船出海夜釣。

張其強強調，感謝大家的努力，讓深澳依舊可以保持著最自然，也最純淨的面貌，這個老天爺留給我們的作品，誰都不能破壞，環保、低碳、智能，將是未來深澳的觀光品牌，至於原本規劃興建深澳燃煤電廠的預定用地，也期待台電能有效活化，大家可以合作，推廣深澳地區的生態深度旅遊，讓更精緻，更深度的旅遊，把更多的遊客留住，繁榮在地觀光。