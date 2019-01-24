北台灣最美海岸線一日遊提案　騎鐵道自行車、走海天步道看奇岩

▲深澳鐵道自行車。

記者蔡玟君／新北市報導、攝影

有「北台灣最美最美自行車道」之稱的深澳鐵路自行車，從2018年底試營運起就成為深澳地區熱門景點，配合這條鐵路自行車路線開通，《ETtoday新聞雲》為讀者安排一趟深澳地區一日遊行程提案，沿著這條北台灣最美海岸線，能騎上鐵道自行車，還能深入深澳漁港，走上海天步道欣賞海景與奇岩、漁港風光外，還能親手體驗製作一夜干，更能從這裡一路玩到金瓜石、九份！

▲深澳鐵道自行車八斗子站。

第一站：深澳鐵道自行車

從台鐵八斗子站下車，欣賞完這座有北部版多良車站美稱的最美車站後，就能徒步前往深澳鐵路自行車。深澳鐵路自行車全長1.3公里，從八斗子車站延伸至深澳車站，將廢棄鐵道重新活化，讓旅客可以坐上河豚造型的自行車，沿著海岸線一路前行，當天氣好時，一旁蔚藍海岸搭配藍天，讓人眼睛為之一亮，盡情徜徉在這片藍色天地中。

從八斗子車站出發約10分鐘，就會來到星空感光影隧道。深澳線早期是為了開採礦產而建，因此鐵道沿線也能看到舊時礦坑遺跡，新北市政府將這條舊礦坑隧道重新利用，裝設LED燈，變成星空感十足的光影隧道，當自行車緩緩騎入，半圓形的藍色流光線條彷彿要帶人走進另一時空，非常好拍。

穿過隧道後，蔚藍海岸線消失，取而代之的是山林環抱中的礦坑遺跡，許多人喜愛的廢墟風在這裡一一嶄露無遺，搭配自行車內的語音導覽，讓旅人能更容易接近這片歷史遺跡中。

▲深澳漁港。

第二站：深澳漁港

以海釣聞名的深澳漁港，除了得天獨厚的海洋資源，還有許多奇岩異石景觀，旅客更可以在這裡體驗製作一夜干。天福宮管理員鄭國清表示，旅客想要體驗製作一夜干必須至少3天前預約，且5人以上就能成團，提供製作成一夜干的海產不一定，例如冬天就是提供透抽，在老師的講解帶領下，為透抽清除內臟、清潔各部位，最後用牙籤串起吊在一旁曝曬，旅客可以趁著曝曬時到漁港內其他景點走一走，大約一小時左右就能回來將做好的一夜干包好帶走。

▲▼一夜干體驗。

由於漁港僅靠海岸，受到海風不斷侵蝕，造就小漁村內各處都能看到奇岩異石景觀，例如距離漁村中心步行15至20分鐘的「象鼻岩」，早已是IG打卡熱點，旅客必須穿過宛如菌菇造型的岩石海岸，接著爬上山坡，最後才會來到象鼻岩的所在地，膽大的人甚至爬上象鼻岩，來張威風凜凜的紀念照。

▲深澳漁港周邊可以欣賞奇岩異石。



▲象鼻岩。

想要眺望漁村風光與奇岩異石，旅客也可以走上深澳漁港海天步道，這座海天步道同樣是2018年全心完工，平緩的步道帶著旅客朝向海的那一端延伸，將漁村風光盡收眼底同時，更能遠眺著名的酋長岩，而向天際另一端延伸的無邊際海景，更是這裡一絕，是深澳漁港不可錯過的必看風景。

▲山城美館。

第三站：金瓜石

沿著濱海公路一路前行，旅客就能來到金瓜石，金瓜石景點眾多，如黃金瀑布、黃金博物館，甚至延伸到九份老街、太子賓館，都是早已耳熟能詳的景點。若是想要避開人潮，那就沿著步道往水湳洞走，來到當地一處私房景點「山城美館」吧！

▲▼可以自己動手做豆腐。

「山城美館」在日治時代有第一戲台的美稱，過去更是當地人結婚或觀賞表演的處所，後來一度廢棄，經過新北市政府重新整修，現在則成為在地美術館，並推出一系列DIY遊程。

走進山城美館內，燈光略暗的空間展示一系列不同在地藝術家的創作，當地人更規劃「親手做豆腐」體驗，約2小時時間，從最一開始將大豆打成豆漿開始，直到最後壓模、製成豆腐，讓旅客都能親手一一體會。當地人也表示，當天氣好時，從山城美館外的空地更能眺望陰陽海奇景，是捕捉陰陽海景觀的私房觀賞點。