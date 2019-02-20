像掉入時空漩渦！全台4座絕美又好拍的「星空隧道」懶人包

▲深澳鐵道自行車的星空感光影隧道。（圖／記者蔡玟君攝）

旅遊中心／綜合報導

台灣近年將許多古蹟活化再利用，成為一處處全新景點。全台就有4座絕美的星空隧道，無論是在昔日鐵道開採遺跡隧道內安裝LED燈，創造繽紛的光影效果，或是加入人文特色，用鋼骨打造成美麗的星空光廊，都讓人流連其中，不想離開。

▲深澳鐵道自行車的星空感光影隧道讓你可以騎自行車穿越其中。（圖／記者蔡玟君攝）

新北市 深澳鐵道自行車

深澳鐵路自行車全長1.3公里，從八斗子車站延伸至深澳車站，將廢棄鐵道重新活化，讓旅客可以坐上河豚造型的自行車，沿著海岸線一路前行，當天氣好時，一旁蔚藍海岸搭配藍天，讓人眼睛為之一亮，盡情徜徉在這片藍色天地中。

除了看海景與舊時開礦廢墟遺跡，鐵道自行車其中一段是讓旅客騎進舊隧道改建的「星空感光影隧道」，新北市政府將這條舊礦坑隧道重新利用，裝設LED燈，變成星空感十足的光影隧道，當自行車緩緩騎入，半圓形的藍色流光線條彷彿要帶人走進另一時空，非常好拍。

▲苗栗 功維敘隧道。（圖／IG@linht1007提供，請勿任意翻攝以免侵權）

苗栗 功維敘隧道

功維敘隧道是全國唯一的鐵道城牆式隧道，位於苗栗市區內，堪稱苗栗的私房小景點。這條隧道約400公尺長，是一條隧道保持完整，而且不用曬太陽的隧道，自從增設七彩霓虹燈後，更是一條極具七彩夢幻隧道。

功維敘隧道開放讓民眾可以走入其中，且由於隧道平緩好走，加上免曬太陽，加上隧道內安裝的燈光效果，不定是變換，依照隧道斑駁牆壁形成一道又一道延伸的圓形光暈，彷彿像走進時空隧道般，讓人拍得過癮。

▲苗栗舊山線鐵道自行車。（圖／記者陳涵茵攝）

苗栗 舊山線鐵道自行車

苗栗軌道自行車從勝興車站出發，串接三義130沿線週邊景點，來回往返約12公里，每趟大約需耗費1.5小時，沿途為勝興車站→2號隧道→龍騰斷橋→連續隧道群接著在第六隧道折返，其中一大亮點就是熱門古蹟龍騰斷橋美景，以往遊客來到斷橋都只能由下眺望它的美，搭上軌道小火車就能從35米高處眺望龍騰斷橋，此外也能眺望魚藤坪溪與景山溪美景。

▲騎鐵道自行車可穿越七彩燈光變幻的隧道。（圖／記者陳涵茵攝）

除了鐵道沿途的自然景色，小火車途中還會經過6個隧道，隧道中更藏著讓人驚嘆連連的隱藏版驚喜。包含七彩燈光變化超迷幻牆上會出現勝興車站光雕，還有不時出現從頭上飛過的蝙蝠，充滿神秘又奇幻的氛圍，賦予舊鐵道全新面貌。

▲國立傳統藝術中心魚耀隧道。（圖／中國攝影學會陳明文授權提供，請勿隨意翻攝）

宜蘭 魚耀隧道

位於宜蘭傳藝中心內的魚耀隧道，與上面三條隧道均屬於鐵道遺跡不同，而是一座外型宛如一條大魚般的光廊隧道。隧道全長65公尺，是宜蘭傳藝中心請來設計師呂秉承為園區設計，呂秉承融合宜蘭傳藝園區地景，以鋼骨結構搭配光雕，在月河畔草地打造這座全新的魚地標，除利用冬山河內河道如同新月般彎彎的水岸步道，創造出悠游擺動的魚身曲線，更運用河水倒影反射出全魚的身形，岸上水中相映照，閃耀燦美教人驚豔。

魚耀隧道每天從日落後開始點燈，成為傳藝中心最美夜景，旅客除了能走進隧道間，近距離欣賞隧道結構、每條小魚的細膩設計，閃閃發光的光雕更讓人彷彿走進時空光廊中；即使是從水岸邊遠眺，看河水倒映，搭配園區周邊的美麗的點燈藝術，靜謐氛圍讓人流連難忘。