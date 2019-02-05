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就是去不膩！基隆5個療癒山海景點　看海吹風超放鬆

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旅遊中心／綜合報導

距離臺北不遠的基隆，得天獨厚的山海風光更成了台北人週末放空踏青的好去處。而隨著深澳鐵道自行車的啟用，也讓人多了個去基隆的好理由！《ETtoday新聞雲》就整理了基隆5個熱門打卡點，可輕鬆將壯闊山景和蔚藍海景盡收眼底，喜愛戶外活動的網友一定要蒐藏。

▲基隆潮境公園。（圖／IG@elena_0921提供，請勿任意翻攝）

▲在潮境公園漫步海岸線。（圖／IG@elena_0921提供，請勿任意翻攝，下同。）

和平島公園

曾被美國中文網票選為全球21個最美日出觀測點之一的和平島公園，經重新整修後在2018年7月正式開幕，園內有可觀察海底生態的天然藍海泳池、各式奇岩怪石地質景觀和可遠眺海景的濱海步道，是民眾假日休閒看海、戲水好去處，此外，時隔7年重新開放的阿拉寶灣秘境也同步開放，讓民眾一揭神秘面紗。

地點：基隆市中正區平一路360號
開放時間：08:00 - 19:00（園區18:00停止售票）

▲和平島公園。（圖／記者彭懷玉攝）

▲擁有豐富地質景觀的和平島公園。（圖／記者彭懷玉攝）

潮境公園

在潮境公園，從這裡可以遠眺台灣蜿蜒的海岸線風景，海天一線的蔚藍大海，廣闊視野讓人不禁心曠神怡，只想盡情沉浸其中；隨著步道高低起伏，沿途的自然景觀也讓人能徜徉在清新空氣中放鬆心靈，現在還有多個裝置藝術可以拍照，待上一下午都沒問題！

地址：基隆市中正區北寧路369巷

▲基隆潮境公園。（圖／IG@elena_0921提供，請勿任意翻攝）

▲超好拍的掃帚裝置藝術。

望幽谷步道

想要忘憂就去望幽谷！位於基隆海洋科技博物館後面的望幽谷，有著一大片綠油油的草地，一路上的步道都相當平坦好走，全程走完大概需要一個小時左右，一望無際的遼闊大海，加上海天一線的畫面，美到像是通往天堂的濱海步道，除此之外，也是觀賞基隆嶼的最佳地點喔。

地址：基隆市中正區八斗子北寧路旁

▲基隆望幽谷。（圖／記者黃稜涵攝）

▲望幽谷看遠眺無敵海景。（圖／記者黃稜涵攝）

外木山情人湖

在大武崙山一帶，一座青山綠水的情人湖是當地踏青散步的好地方，除可沿著湖畔繞行，還能連結周邊的環山步道、老鷹岩和大武崙砲台，將基隆的山海景色一次蒐藏。

地址：基金一路208巷19號

▲基隆情人湖。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼情人湖附近的碉堡可以看海。（圖／網友sandy2449ly4428提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲基隆情人湖。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

老鷹岩

順沿著情人湖的環湖步道而上，行走約莫近半小時，就能夠抵達「老鷹岩」觀景平台，從高處往下鳥瞰，四周綿延山巒呈現不同走向，遠處還有大武崙沙灘及漸層陰陽海，左望金山野柳岬，轉向右邊還能見到基隆嶼，景色絕佳。

地點：基隆市安樂區基金一路208巷（此為情人湖地址，若欲前往老鷹岩還須順沿步道而上）

▲基隆老鷹岩。（圖／IG@misoyoyo提供，請勿任意翻攝，以免侵權）

▲老鷹岩是去年爆紅的懸崖景點。（圖／IG@misoyoyo提供，請勿任意翻攝，以免侵權）

關鍵字： 基隆旅遊

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