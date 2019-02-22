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以義式紅醬與蕃茄做湯底　日義混血拉麵Bellissimo快閃統一時代百貨

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▲以義式紅醬與蕃茄做湯底　日義混血拉麵Bellissimo快閃統一時代百貨 。（圖／記者黃士原攝）
▲義式紅醬涮牛拉麵。

記者黃士原／台北報導、攝影

起司、蕃茄、紅醬是義大利麵常見到食材與醬汁，但如果把它放進日式拉麵裡可就不常見了。由曾連續三年獲得東京米其林推薦的Due Italian主廚石塚和生廚與綠洲餐飲合作的新拉麵品牌Bellissimo貝里斯莫，即日起到5月12日快閃統一時代百貨，3款拉麵分別是紅酒奶油湯、濃厚味噌湯與義式蕃茄湯，訴求健康、美味、創新。

Due Italian曾連續三年獲得東京米其林指南拉麵推薦，2018年3月在新光三越信義新天地A4館B2開設分店，這次主廚石塚和生與綠洲餐飲推出新品牌Bellissimo貝里斯莫，2月21日至5月12日於台北市統一時代百貨B2設立快閃櫃，帶來了義式紅醬涮牛拉麵、味噌山藥叉燒拉麵與蕃茄雞排起司拉麵3款拉麵，石塚和生說，這3款拉麵都是新創口味，在日本也吃不到。

▲以義式紅醬與蕃茄做湯底　日義混血拉麵Bellissimo快閃統一時代百貨 。（圖／記者黃士原攝）
▲使用牛小排的義式紅醬涮牛拉麵。

▲以義式紅醬與蕃茄做湯底　日義混血拉麵Bellissimo快閃統一時代百貨 。（圖／記者黃士原攝）
▲味噌山藥叉燒拉麵。

Due Italian主廚石塚和生原本開的是義大利餐廳，但後來跟日本拉麵店老闆學習，將義大利料理風味與食材融入了日本拉麵，創造了擁有獨特義大利風味的拉麵，而Bellissimo貝里斯莫也有同樣的DNA，推出的3款拉麵都看得到義大利麵的影子。此外，石塚和生認為即使是拉麵，也應該讓客人吃到完整的料理，所以3款拉麵分別用不同的湯頭搭配三種不同的肉（雞、豬、牛），讓人感覺有吃日式定食的滿足感。

▲以義式紅醬與蕃茄做湯底　日義混血拉麵Bellissimo快閃統一時代百貨 。（圖／記者黃士原攝）
▲蕃茄雞排起司拉麵。

另外，每碗拉麵都會加入不同濃度的特製起司，石塚和生說有3個原因，第一是女生都愛吃起司，第二他本身就是義大利麵起家，第三是他覺得湯底加入起司之後，會讓味道變得比較圓潤，當起司慢慢化開融入湯底之後，會讓湯底有點像是豚骨風味。

▲以義式紅醬與蕃茄做湯底　日義混血拉麵Bellissimo快閃統一時代百貨。（圖／記者黃士原攝）
▲日義混血拉麵Bellissimo快閃統一時代百貨。

石塚和生這次也為台灣的Due Italian帶來新菜單，使用金桔果酸味搭配濃郁的香菜湯頭，微辣口感的「檸香芫荽拉麵」，結合金桔汁、香菜、京都特色辣椒，酸味加上辣味的魅力組合；台灣才有的「炙燒豚肉起司飯」，獨家自製五花豚肉、特色米飯、濃郁叉燒醬、招牌起司，造型特殊的圓型飯。日本帶來超人氣餐點「黃金鴨肝米樂餅」，則是將米飯酥脆麵衣包覆鴨肝與特色起司油炸，酥脆的口感推薦台灣朋友。


▲檸香芫荽拉麵。（圖／Due Italian提供)

Bellissimo貝里斯莫快閃櫃
地址：台北市信義區忠孝東路五段8號B2 (統一時代百貨B2)

關鍵字： 美食情報 台北市美食 日本拉麵

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