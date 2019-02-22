又多了一家門市　客美多咖啡八德店2/22開始試營運



▲客美多咖啡八德店2/22試營運。（圖／取自客美多咖啡臉書粉絲專頁)



記者黃士原／台北報導

松山區的朋友們，客美多咖啡 Komeda‘s Coffee來跟大家當鄰居了，客美多咖啡八德店於2月22日早上7點開始試營運，3月1日正式開幕，松山區的上班族也能在上班前來這裡享用到來自名古屋的獨特早餐文化。客美多咖啡八德店採現場候位，無訂位服務，用餐時間兩小時

客美多咖啡KOMEDA‘s Coffee八德店空間設計一樣採用日本KOMEDA一貫的傳統風格，使用大量原木與磚瓦元素營造柔和的色調，舒適的包廂卡座搭配屏風擺設，半開放式的空間適當的保留消費者的隱私，打造出像在家裡一樣，能夠徹底放鬆的自然系風格。





▲客美多咖啡八德店內部座位。（圖／取自客美多咖啡臉書粉絲專頁)



餐點部份，客美多咖啡最具特色的早上11點以前點咖啡就會送贈送吐司的活力朝食，一共有3種套餐，A套餐是水煮蛋加烤吐司，B套餐是雞蛋沙拉加烤吐司，C套餐是紅豆泥加烤吐司。咖啡品項部份，有招牌Komeda咖啡等近20種品項可以選擇，110元起。

客美多咖啡八德店

地址：台北市松山區八德路三段30號





▲早上11點以前點咖啡送烤吐司的3種套餐，水煮蛋、紅豆泥及雞蛋沙拉配烤吐司。（圖／黃士原攝）

