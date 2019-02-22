ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
> >

又多了一家門市　客美多咖啡八德店2/22開始試營運

ETtoday餓勢力

▲又多了一家門市　客美多咖啡八德店2/22試營運。（圖／取自客美多咖啡臉書粉絲專頁)
▲客美多咖啡八德店2/22試營運。（圖／取自客美多咖啡臉書粉絲專頁)

記者黃士原／台北報導

松山區的朋友們，客美多咖啡 Komeda‘s Coffee來跟大家當鄰居了，客美多咖啡八德店於2月22日早上7點開始試營運，3月1日正式開幕，松山區的上班族也能在上班前來這裡享用到來自名古屋的獨特早餐文化。客美多咖啡八德店採現場候位，無訂位服務，用餐時間兩小時

客美多咖啡KOMEDA‘s Coffee八德店空間設計一樣採用日本KOMEDA一貫的傳統風格，使用大量原木與磚瓦元素營造柔和的色調，舒適的包廂卡座搭配屏風擺設，半開放式的空間適當的保留消費者的隱私，打造出像在家裡一樣，能夠徹底放鬆的自然系風格。

▲又多了一家門市　客美多咖啡八德店2/22試營運。（圖／取自客美多咖啡臉書粉絲專頁)
▲客美多咖啡八德店內部座位。（圖／取自客美多咖啡臉書粉絲專頁)

餐點部份，客美多咖啡最具特色的早上11點以前點咖啡就會送贈送吐司的活力朝食，一共有3種套餐，A套餐是水煮蛋加烤吐司，B套餐是雞蛋沙拉加烤吐司，C套餐是紅豆泥加烤吐司。咖啡品項部份，有招牌Komeda咖啡等近20種品項可以選擇，110元起。

客美多咖啡八德店
地址：台北市松山區八德路三段30號


▲早上11點以前點咖啡送烤吐司的3種套餐，水煮蛋、紅豆泥及雞蛋沙拉配烤吐司。（圖／黃士原攝）

關鍵字： 美食情報 台北市美食 客美多咖啡

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

日本妹「3個月沒洗澡」街頭討抱 實測台灣人熱情度可愛才是重點？

推薦閱讀

朝聖肉多多燒肉超市！生猛龍蝦、正宗和牛現選現吃

全台首創「肉多多燒肉超市」在台中　拿多少吃多少

肉多多也開火鍋超市！買得到活體波士頓龍蝦　開幕限時優惠588元

想吃什麼就買什麼！這4家都是可以自己挑選食材的超市火鍋店

西門町新開幕超市火鍋低消250元　但飲料、牛丼飯及麵條無限供應

120個座位全台最大門市　祥富火鍋超市桃園店11/12-11/15試賣

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

三重「KTV摩鐵」限時歡唱每人110元

三重戶外景觀餐廳！活蝦吃到清粥小菜

林口三井Outlet打造櫻花花園

500元就可享有港點吃到飽

3間提供「寧靜艙」的廉價航空

全台4大絕美健行地區

桃園「三民蝙蝠洞」228重新開放

客美多咖啡八德店2/22開始試營運

台南新景點！台灣船園區228開幕

台中7家口袋私藏咖啡廳懶人包

熱門行程

最新新聞更多

客美多咖啡八德店2/22開始試營運

7/1起全台機場國內線適用電子登機證..

留下歲月斑駁！澎湖南寮再現歷史風華

500元就可享有港點吃到飽

台中7家口袋私藏咖啡廳懶人包

林口三井Outlet打造櫻花花園

華航機師罷工彌補專區上線！申請條件公..

全台4大絕美健行地區

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366