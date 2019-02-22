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純白文青風獨棟3層建築　高雄秘境麵包店看火車、喝咖啡

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▲▼純白文青風獨棟3層建築　高雄秘境麵包屋看火車、喝咖啡（圖／記者林育綾攝）

▲高雄獨棟的秘境麵包店，還可以一邊看火車、一邊喝咖啡！

旅遊中心／綜合報導
圖／跟著左豪吃不胖&親子樂活趣

旅行途中若能來杯咖啡，一邊欣賞火車、綠意美景，看著小孩放風，既愜意又能充電！部落客《跟著左豪吃不胖》分享位在高雄大樹區這間「秘境麵包店」，純白文青風的獨棟老屋建築有3層樓高，靠近窗邊的座位能看見鐵道，懷舊的木條窗框超有氣氛，而且這裡賣的麵包口味不特定，每次來都有驚喜；旁邊還有一座小公園，很適合帶小朋友來走跳，也適合獨自前來或與親友享受放鬆時光！

▲▼純白文青風獨棟3層建築　高雄秘境麵包屋看火車、喝咖啡（圖／記者林育綾攝）

▲這間麵包店名為「一勾堂」，純白的獨棟老屋建築相當顯眼。

這間麵包店名為「一勾堂」，純白的獨棟老屋建築相當顯眼，除了販賣現烤的手作麵包，也提供咖啡飲料。左豪提到這裏的麵包都是限量的，賣完就沒了，所以強烈建議先買麵包再去點飲料。從一樓走進去就是吧檯結帳區，採自助式結帳，每日現場提供約7至8種，口味不固定，日式、西式都有，等於每次來都有驚喜。

當天他造訪時，現場有紅豆吐司、德式香腸堡、可可碎星、起司乳酪球、蔓越莓麵包、鳳梨維也納等。其中大條的鳳梨維也納麵包，裡面有鳳梨果醬餡與奶油，一份也只要30元，相當平價，吃得到鳳梨的果肉纖維，有種淡淡的香甜， 是與大樹名產「鳳梨」結合的在地產品，配上帶有牛奶香氣的鬆軟麵皮，十分美味，是他推薦的品項之一。

▲▼純白文青風獨棟3層建築　高雄秘境麵包屋看火車、喝咖啡（圖／記者林育綾攝）

▲每日現場提供約7至8種，口味不固定，每次來都有驚喜。

而咖啡的價格也相當平價，茶飲30元、黑咖啡45元、經典拿鐵55元，如果想要來點花香或果香味的拿鐵也只要65元、現磨手沖咖啡90元，還能坐在店內喝，跟一般坊間景觀咖啡廳動輒要近200元的咖啡相比，真的便宜划算很多，讓他直呼「我想我以後會常來喝咖啡的！」

▲▼純白文青風獨棟3層建築　高雄秘境麵包屋看火車、喝咖啡（圖／記者林育綾攝）

▲▼2樓座位區的空間十分寬敞，往下探可以看到1樓的工作人員在做麵包。

▲▼純白文青風獨棟3層建築　高雄秘境麵包屋看火車、喝咖啡（圖／記者林育綾攝）

▲▼純白文青風獨棟3層建築　高雄秘境麵包屋看火車、喝咖啡（圖／記者林育綾攝）

▲靠窗的位置也能看見鐵道，還有火車在跑！

2樓座位區的空間十分寬敞，可以看到1樓的工作人員在做麵包，靠窗的位置也能看見鐵道，還有火車在跑，是鐵道迷和小朋友最喜愛的位置。而一勾堂的戶外也十分愜意，有綠意的草地，還有小型公園及簡單的遊戲設施，適合讓小朋友放放電；也很適合走累的旅人們來這裡喝杯咖啡，聆聽火車經過的聲響，藉機充電、休憩片刻再出發！

▲▼純白文青風獨棟3層建築　高雄秘境麵包屋看火車、喝咖啡（圖／記者林育綾攝）

▲▼戶外有小型公園及簡單的遊戲設施，適合讓小朋友放放電！

▲▼純白文青風獨棟3層建築　高雄秘境麵包屋看火車、喝咖啡（圖／記者林育綾攝）

▲▼純白文青風獨棟3層建築　高雄秘境麵包屋看火車、喝咖啡（圖／記者林育綾攝）

一勾堂
地址：高雄市大樹區久堂里鐵路巷8號
（建議導航設到九曲堂火車站或鳳梨會社）
電話：0922-622-077
營業時間： 週二~週六 10：00~20：00（週三到19:00）
週日：12：00~20：00 （週一公休）

關鍵字： 高雄美食 高雄旅遊 親子旅遊 麵包店 景觀咖啡

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