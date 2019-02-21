高雄最新「歐風教堂」小七　黑色屋頂、五角形玻璃牆！

點評：只看二樓真的不像超商啊

▲高雄歐式教堂風7-11，宛如咖啡廳的用餐區。（圖／＜饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂＞提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

旅遊中心／綜合報導

台灣每走幾步路就一間的便利商店可以說是我們生活中的好朋友。但除了24小時營業、可以購物、領錢和借廁所和各種五花八門的服務之外，現在有些超商更開始轉型，朝網美路線前進。

除了之前爆紅過的糖果屋小七、韓風美妝小七外，現在7-11在高雄開了一間歐式教堂風格的特色門市。位在高雄的亞洲新灣區的林森四路上，走個幾分鐘就是高雄展覽館，這棟不規則形的黑色建築就是特色門市的所在。

▲黑色且不規則的建築外觀。

走進一樓，明亮的空間和許多的商品貨價，或許還會納悶怎麼和一般的門市沒有太大差異，但走上二樓可是別有洞天。穿越了飯店風格的木質隧道之後，迎面而來的就是有超大面玻璃，多扇窗戶營造出很好採光，座位又很寬敞的用餐區了。

▲通往用餐區的長廊。

除了牆上和地面都走木質感裝潢外，黑色屋頂加上五角形歐洲教堂風格的整面玻璃牆，讓這邊除了用餐區外，還變身成很適合拍照打卡的地方。而牆上也有許多高雄特色的剪影，如蓮池潭、柴山、85大樓等等，再搭配上寬敞的座位真的很適合來這邊用餐、拍照甚至是看書，宛如是一間咖啡廳。

▲五邊形玻璃牆，採光超好的用餐區。

▲牆上的高雄特色剪影。

二樓的用餐區也有提供場地租借服務，可以拿來辦活動或是開會，而一樓的門市雖為24小時，但二樓用餐區開放時間從早上10點到晚上10點，如果下次有來經過可以順便來拍拍照。

7-11亞新灣門市

地址：高雄市前鎮區林森四路255號

電話：07-5362832

