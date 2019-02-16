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全台唯一日治時期鳳梨廠房　製作屬於自己的鳳梨罐頭

點評：好想做一罐自己的鳳梨罐頭><
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▲▼高雄大樹鳳梨工廠。（圖／微笑的眼提供）

▲高雄大樹的台灣鳳梨工廠。（圖片由微笑的眼提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

台灣是水果的王國，而鳳梨更是其中最具代表性的水果之一，鳳梨酥更是最著名的台灣伴手禮，鳳梨的產地主要在南部的鳳山、大樹，以及中部的彰化、員林，在二戰後有段時間台灣甚至是全世界鳳梨罐頭的產量冠軍，部落客微笑的眼就在《旅遊超爽的！》社團中分享位在高雄大樹的台灣鳳梨工廠，經過修復以後重新開張！

經過修復以後在今年八月重新開放，將擁有多年歷史的產業設施轉型成為寓教於樂的鳳梨工廠，不只有展覽、文創，還有手作的體驗課程。目前的「九曲堂泰芳商會鳳梨罐詰工場」，是全台唯一僅存日據時期的鳳梨產業建築，工廠總共分為三個場館，大樹文史展示館、鳳梨產業展示館及旺來會社。

▲▼高雄大樹鳳梨工廠。（圖／微笑的眼提供）

▲大樹文史展示館中，介紹了許多與大樹有關的產業歷史，還有介紹影片可以觀賞。

大樹文史展示館中，有「水水大樹」的展覽，介紹大樹區的水資源歷史，還有當時串連高雄與屏東的下淡水溪鐵橋，大正二年食是亞洲第一長橋，也被稱為東洋第一鐵橋，對當時的水果運輸有相當大的幫助，另外也有大樹的另一項名產「玉荷包荔枝」的發展介紹，和台灣土鳳梨的品種油來。

▲▼高雄大樹鳳梨工廠。（圖／微笑的眼提供）

▲鳳梨產業展示館中的罐頭牆，還會投影上其他著名的特色圖樣。

鳳梨產業展示館有一大面鳳梨罐頭牆，上面還會投影著鳳梨、建築物、花等等的圖樣，相當吸睛，感受這個美的同時也能更了解大樹的產業發展。除了罐頭牆之外，還有擺放了五十幾種不同的罐頭瓶標，也就是貼在鳳梨罐頭上的標籤紙，每一種都有不同的特色，也是全台灣收集最多的地方。

▲▼高雄大樹鳳梨工廠。（圖／微笑的眼提供）

▲收集了五十幾種的罐頭瓶標，可以感受到濃濃的時代感。

▲▼高雄大樹鳳梨工廠。（圖／微笑的眼提供）

▲「九曲堂泰芳商會鳳梨罐詰工場」的商標。

▲▼高雄大樹鳳梨工廠。（圖／微笑的眼提供）'

▲不同大小和切法的鳳梨罐頭，都可以在展示館中看到。

▲▼高雄大樹鳳梨工廠。（圖／微笑的眼提供）

▲封罐DIY體驗，可以自己塗上顏色，做出一罐獨一無二的鳳梨罐頭。

鳳梨產業展示館中，有DIY的封罐體驗，一個人是200元，可以選擇店家提供的現成標籤紙，也可以自己用彩繪的方式將圖案畫上顏色，更有獨一無二的感覺，接著可以挑選想放在罐頭裡的內容物，就可以交給店員封罐，相當有趣。

▲▼高雄大樹鳳梨工廠。（圖／微笑的眼提供）

▲選好內容物以後就可以交給店員封罐。

▲▼高雄大樹鳳梨工廠。（圖／微笑的眼提供）

▲綠冠鳳梨冰的鳳梨是有機種植，健康又美味。

旺來會社推廣在地有機栽培的金鑽鳳梨，有販賣一些鳳梨的冰品和特色小吃、文創商品，還有一日農夫的體驗課程。微笑的眼介紹，綠冠鳳梨冰的鳳梨只是單純用水下去熬煮，最後要上桌前再淋上蜂蜜，吃起來就是單純鳳梨泥跟果香氣，感覺很天然又健康。戶外則是種植了一整排的鳳梨，有很多不圖的品種，還有一些保留下來的紀念碑。

▲▼高雄大樹鳳梨工廠。（圖／微笑的眼提供）

▲一整排不同品種的鳳梨。

▲▼高雄大樹鳳梨工廠。（圖／微笑的眼提供）

▲明治年間建設鐵路的飯田豐二紀念碑。


台灣鳳梨工廠
電話：０７＿６５２２５４８
地址：高雄市大樹區復興街４２號
開放時間：週二至週五１２：００～１７：３０，週六、週日及國定假日１０：３０～１８：３０，週一及除夕休館

關鍵字： 台灣鳳梨工廠 高雄旅遊 大樹旅遊 九曲堂泰芳商會鳳梨罐詰工場 九曲堂車站 玉荷包 鳳梨罐頭 微笑的眼

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