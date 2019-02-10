ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

高雄吃貨必去！六合夜市必嚐美食　5大小吃懶人包

點評：之前去過一次就好難忘阿><
ETtoday旅遊雲

▲六合國際觀光夜市。（圖／跟著左豪吃不胖提供）

文、圖／跟著左豪吃不胖

高雄最知名的夜市直覺就是想到六合國際觀光夜市（又稱：六合夜市），不管哪一國的旅遊書都會出現它的名字，也是最多旅遊團會帶來參觀的觀光型夜市，對於初訪高雄的外國觀光客，這條長方型的六合夜市最適合他們逛，這次來發現支付寶在這邊也太方便，左豪哥精選出我每次來六合夜市最愛吃的幾攤老店，讓大家跟著左豪哥不踩雷。

高雄旅遊 六合夜市 五大必吃報哩災～人潮再現死灰復燃！現在六合夜市從傍晚5:00到凌晨2點是禁行任何車輛的，只能以步行為主，若搭乘高雄捷運 : 美麗島車站（紅線）11號出口。

▲六合國際觀光夜市。（圖／跟著左豪吃不胖提供）

附近的建國國小有收費停車場，如果坐捷運就可以從美麗島站走出來，不用5分鐘就可以抵達。

▲六合國際觀光夜市。（圖／跟著左豪吃不胖提供）

一來到六合夜市人潮忽然發現整個人擠人， 來自日本、大陸、香港的遊客又重新回來了，來這邊有感受到人潮真的比以往還多。

▲六合國際觀光夜市。（圖／跟著左豪吃不胖提供）

人潮多到滿出來，平日這樣整個太誇張了~~從街頭整個塞到街尾，看到遊客那麼多，其實心理是有點高興的，畢竟有人潮才有商機，六合夜市也是有不少老實做生意的店家，所以我才決定要寫一篇我喜歡的幾間老店跟大家分享。

▲六合國際觀光夜市。（圖／跟著左豪吃不胖提供）

六合夜市沿路有不少海產店、海鮮店，不過我倒是沒吃過幾間，幾乎都是吃那幾間熟悉的老攤，總是在找那些熟悉的老味道。

▲六合國際觀光夜市。（圖／跟著左豪吃不胖提供）

接下來進入正題，如果問左豪哥在六合夜市有哪五大必吃，我第一個最愛的是烤肉之家，至少吃了10年以上，每次來都忍不住想買幾支走。

▲六合國際觀光夜市。（圖／跟著左豪吃不胖提供）

還是維持著用碳火在燒烤的烤肉之家，每次要買總是大排長龍，尤其是他們家的肉上面有時會出現一點微微的焦炭，可是獨特的魅力。走的是傳統的燒烤攤，食材通通在攤子上擺好攤滿，這邊比較特別的會有烤筊白筍，烤完後整個超Juicy的，只有老客人才會知道這個美味。

▲六合國際觀光夜市。（圖／跟著左豪吃不胖提供）

我每次來一點必點大塊的帶骨雞腿排與黑輪，雞腿排烤到肉汁猛滴，吃起來很軟嫩，上層的焦香雞皮，一咬下去那香彈又有烤燒醬的香甜味，一人要各點一根才能吃得盡興！！！

▲六合國際觀光夜市。（圖／跟著左豪吃不胖提供）

第二間我喜歡的就是方記水餃，連麵皮也是採現桿的方式，再包上新鮮的韮黃豬肉餡，煮出的水餃就是很啾西，我每次都要吃上10顆才過癮，同樣也是咱們在地人最愛吃的老店。

▲六合國際觀光夜市。（圖／跟著左豪吃不胖提供）

多年經歷的店員們，手不停地忙著沒有停過，現包的餃子經過熱湯滾後，吃起來還會噴汁，是撫慰不少上班族的人氣晚餐。

▲六合國際觀光夜市。（圖／跟著左豪吃不胖提供）

▲六合國際觀光夜市。（圖／跟著左豪吃不胖提供）

第三間這攤從小吃到大的檸檬愛玉老店，已經至少20年以上的歷史，內行人都點綜合愛玉冰，一次可以吃到愛玉、仙草、粉圓還有粉角，可是QQ控的第一首選。

▲六合國際觀光夜市。（圖／跟著左豪吃不胖提供）

第四間林家八寶湯以手工糯米湯圓與地瓜湯圓聞名，尤其還可以做紅豆煉乳湯，可是不少人晚上肚皮咕嚕叫時首選的甜湯之一。

▲六合國際觀光夜市。（圖／跟著左豪吃不胖提供）

綜合圓仔湯（45元）：熱湯中有熱花生、湯圓、蕃薯圓、粉角、綠豆、仙草、紅豆等，再喝上一口二砂煮成的甜湯，喝起來不會太死甜。

▲六合國際觀光夜市。（圖／跟著左豪吃不胖提供）

已經是60年老店王牌豆花，我每次是來吃紅豆豆花，尤其他們家的豆花很綿密，吃起來都會滿嘴豆香。還有賣一種叫地骨露，用枸杞樹根做的涼飲，也是彰化地區知名的青草茶飲，這麼傳統的飲料越來越少見了~~很特別。

▲六合國際觀光夜市。（圖／跟著左豪吃不胖提供）

第五間「紐西蘭牛排」，這間是我從小到大的回憶啊~~還是小學生時爸爸就帶我來吃了，這間店至少也快25年以上。

▲六合國際觀光夜市。（圖／跟著左豪吃不胖提供）

個人喜歡他們家的綜合排，可以吃到小卷跟豬排，口味變化上比較豐富。尤其他們家的紅茶味道很厚重，很好喝，每次都忍不住喝3杯才夠。

▲六合國際觀光夜市。（圖／跟著左豪吃不胖提供）

這間鱔魚麵是歌手林宗興家開的，每天現剖的鱔魚麵吃得出鮮度，幾乎都是老客戶回流在吃。還有在夜市少見的生炒青蛙，現在吃過的年輕人也不多了。

▲六合國際觀光夜市。（圖／跟著左豪吃不胖提供）

▲六合國際觀光夜市。（圖／跟著左豪吃不胖提供）

來到東山鴨頭攤前面貼滿報章雜誌之外，還有一堆明星簽名，光看攤子就覺得好熱鬧。

▲六合國際觀光夜市。（圖／跟著左豪吃不胖提供）

用整隻小章魚放入的章魚爆爆，我看不少人擠在前面等章魚燒，也算是一項有賣點的產品，有的章魚燒根本找不到章魚在哪？？？

▲六合國際觀光夜市。（圖／跟著左豪吃不胖提供）

▲六合國際觀光夜市。（圖／跟著左豪吃不胖提供）

這間魚土魠魚焿是朋友的最愛，嚼感厚實的魚塊配上香酥的外皮，無論何時來上一碗，都覺得特別滿足。

▲六合國際觀光夜市。（圖／跟著左豪吃不胖提供）

官材板我記得我以前學生時代還有吃過，但軟軟的口感我沒有特別喜歡。

▲六合國際觀光夜市。（圖／跟著左豪吃不胖提供）

晚上偶爾想吃割包時，就會來楊家報到，四神湯、魚丸湯、貢丸湯才35元，以宵夜場來說這樣的價格可以接受。

▲六合國際觀光夜市。（圖／跟著左豪吃不胖提供）

50元的蚵仔煎與外面一般的夜市價格一樣，而且攤位上還掛可以用支付寶，整個也太方便。

▲六合國際觀光夜市。（圖／跟著左豪吃不胖提供）

▲六合國際觀光夜市。（圖／跟著左豪吃不胖提供）

海鮮鐵板燒只要靠近都超吸引目光的，生蠔有夠大顆，建議大胃王可以來。

▲六合國際觀光夜市。（圖／跟著左豪吃不胖提供）

▲六合國際觀光夜市。（圖／跟著左豪吃不胖提供）

▲六合國際觀光夜市。（圖／跟著左豪吃不胖提供）

現在不少攤販都有標清楚價格，我覺得價格有透明化，真的逛起來有比以前還好逛。

▲六合國際觀光夜市。（圖／跟著左豪吃不胖提供）

這間鄭老牌木瓜牛乳超多明星、藝人來朝聖的，攤位上滿滿的簽名也是六合夜市觀光客必朝聖的店家，我來買也都只固定喝木瓜牛奶，不過份量不多，但現打後直接喝牛奶中還有著碎冰，喝起來很滑順。

▲六合國際觀光夜市。（圖／跟著左豪吃不胖提供）

日本人愛吃的一口烏魚子，也是觀光客的人氣商品。

▲六合國際觀光夜市。（圖／跟著左豪吃不胖提供）

▲六合國際觀光夜市。（圖／跟著左豪吃不胖提供）

莊記鹹湯圓一碗裡面有5顆渾厚的湯圓，還可以加上彈牙的魚丸做成綜合湯，也是幾十年歷史的傳統鹹湯老店。

▲六合國際觀光夜市。（圖／跟著左豪吃不胖提供）

▲六合國際觀光夜市。（圖／跟著左豪吃不胖提供）

▲六合國際觀光夜市。（圖／跟著左豪吃不胖提供）

大腸包小腸還可以把香腸聚名成黑無腸、白無腸，相當有趣。

▲六合國際觀光夜市。（圖／跟著左豪吃不胖提供）

▲六合國際觀光夜市。（圖／跟著左豪吃不胖提供）

▲六合國際觀光夜市。（圖／跟著左豪吃不胖提供）

鳥蛋蝦燒是鳥蛋與蝦仁的綜合體，算是創意的丸子吃法，外面的夜市很少看到。

▲六合國際觀光夜市。（圖／跟著左豪吃不胖提供）

▲六合國際觀光夜市。（圖／跟著左豪吃不胖提供）

▲六合國際觀光夜市。（圖／跟著左豪吃不胖提供）

▲六合國際觀光夜市。（圖／跟著左豪吃不胖提供）

▲六合國際觀光夜市。（圖／跟著左豪吃不胖提供）

超大枝的烤花枝丸，招牌連英文、越南文都有，整個也太國際化了。

▲六合國際觀光夜市。（圖／跟著左豪吃不胖提供）

在這邊真心覺得支付寶很好用~~~直接掃QR CODE就可以付款，根本不用帶錢包出門。

▲六合國際觀光夜市。（圖／跟著左豪吃不胖提供）

▲六合國際觀光夜市。（圖／跟著左豪吃不胖提供）

這間排骨酥湯也是我的最愛，加了冬瓜與加了藥膳的排骨酥一起熬煮，不管冬天吃、夏天吃都很開胃。

▲六合國際觀光夜市。（圖／跟著左豪吃不胖提供）

現在價格也很透明化~~~就看大家喜歡再下手。

▲六合國際觀光夜市。（圖／跟著左豪吃不胖提供）

▲六合國際觀光夜市。（圖／跟著左豪吃不胖提供）

▲六合國際觀光夜市。（圖／跟著左豪吃不胖提供）

蒸玉米也是老店，1斤80元，也是宵夜好朋友。

▲六合國際觀光夜市。（圖／跟著左豪吃不胖提供）

▲六合國際觀光夜市。（圖／跟著左豪吃不胖提供）

六合夜市也很多賣水果的店家，市面上的子彈蓮霧、蘋果香蕉與牛奶棗子，是觀光客嚐鮮的好地方。

▲六合國際觀光夜市。（圖／跟著左豪吃不胖提供）

▲六合國際觀光夜市。（圖／跟著左豪吃不胖提供）

還有金門一條根伴手禮店，還蠻特別的，超像花燈疊得有夠高。

▲六合國際觀光夜市。（圖／跟著左豪吃不胖提供）

大人很愛挑戰的酒瓶套圈圈，也是超級挑戰的玩具。

▲六合國際觀光夜市。（圖／跟著左豪吃不胖提供）

▲六合國際觀光夜市。（圖／跟著左豪吃不胖提供）

好久沒玩的射氣球~每次都射不中，繳了好多學費。

▲六合國際觀光夜市。（圖／跟著左豪吃不胖提供）

▲六合國際觀光夜市。（圖／跟著左豪吃不胖提供）

六合夜市都會賣滿滿台灣味的T-恤，大部次都是給遊客買的。

▲六合國際觀光夜市。（圖／跟著左豪吃不胖提供）

▲六合國際觀光夜市。（圖／跟著左豪吃不胖提供）

腿走痠了還可以推拿~~按完了紓緩一下腿部的肌肉再走。

▲六合國際觀光夜市。（圖／跟著左豪吃不胖提供）

還有玩具店與手機配件，什麼都買得到，相當方便。

▲六合國際觀光夜市。（圖／跟著左豪吃不胖提供）

六合夜市雖然常上新聞，但我覺得這邊還是藏有不少美味的小吃，偶爾來逛一次還是覺得很有新鮮感，算是相當代表性的觀光夜市，也屬於咱們高雄人從到大的回憶，很久沒出門逛了， 有時來這邊覓食還是很不錯。

▲六合國際觀光夜市。（圖／跟著左豪吃不胖提供）

高雄六合國際觀光夜市
地址：高雄市新興區六合二路
時間：18：00－24：00

跟著左豪吃不胖：部落格　粉絲專頁

關鍵字： 高雄六合國際觀光夜市 高雄美食 夜市美食 高雄旅遊 跟著左豪吃不胖

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

推薦閱讀

台中「榴槤主題」甜點店！超狂生乳捲、泡芙一吃就愛上

台中居酒屋超狂土石流起司！銷魂「台日三丼組」海味十足

台中貨櫃拉麵屋　必點雙刀流豬肋排拉麵、多汁煎餃

新竹文青手作甜點店　必點青檸乳酪甜度濃郁不膩口

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台北市十大人氣Buffet餐廳懶人包

北中南15間2018新開幕飯店特搜

桃園6大新開景點

旅遊兼開運！12生肖到這裡最好運

新竹在地人推薦5家必吃肉圓特輯

桃園火車站二個美食天堂懶人包

精選台灣燈會4條一日遊玩法

鐵牛三輪車賣肉圓　新竹人推這家

9個獻給獨旅女孩的旅遊目的地！

花蓮老宅餐廳限量餐點一組一份！

熱門行程

最新新聞更多

宜蘭268隻「小豬撲滿」排成迷宮

台中逢甲「馬卡龍蛋餅」料多美味

高雄吃貨必去！六合夜市必嚐美食

旅客碰上華航罷工3步驟自保

實測／桃園亮點「50米滾輪溜滑梯」

台北3大月老廟求姻緣也求平安

武陵農場2月中最美實施交通管制

全台首間火鍋店義式冰淇淋吃到飽！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366