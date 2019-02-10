高雄吃貨必去！六合夜市必嚐美食　5大小吃懶人包

點評：之前去過一次就好難忘阿><

文、圖／跟著左豪吃不胖

高雄最知名的夜市直覺就是想到六合國際觀光夜市（又稱：六合夜市），不管哪一國的旅遊書都會出現它的名字，也是最多旅遊團會帶來參觀的觀光型夜市，對於初訪高雄的外國觀光客，這條長方型的六合夜市最適合他們逛，這次來發現支付寶在這邊也太方便，左豪哥精選出我每次來六合夜市最愛吃的幾攤老店，讓大家跟著左豪哥不踩雷。



高雄旅遊 六合夜市 五大必吃報哩災～人潮再現死灰復燃！現在六合夜市從傍晚5:00到凌晨2點是禁行任何車輛的，只能以步行為主，若搭乘高雄捷運 : 美麗島車站（紅線）11號出口。

附近的建國國小有收費停車場，如果坐捷運就可以從美麗島站走出來，不用5分鐘就可以抵達。

一來到六合夜市人潮忽然發現整個人擠人， 來自日本、大陸、香港的遊客又重新回來了，來這邊有感受到人潮真的比以往還多。

人潮多到滿出來，平日這樣整個太誇張了~~從街頭整個塞到街尾，看到遊客那麼多，其實心理是有點高興的，畢竟有人潮才有商機，六合夜市也是有不少老實做生意的店家，所以我才決定要寫一篇我喜歡的幾間老店跟大家分享。

六合夜市沿路有不少海產店、海鮮店，不過我倒是沒吃過幾間，幾乎都是吃那幾間熟悉的老攤，總是在找那些熟悉的老味道。

接下來進入正題，如果問左豪哥在六合夜市有哪五大必吃，我第一個最愛的是烤肉之家，至少吃了10年以上，每次來都忍不住想買幾支走。

還是維持著用碳火在燒烤的烤肉之家，每次要買總是大排長龍，尤其是他們家的肉上面有時會出現一點微微的焦炭，可是獨特的魅力。走的是傳統的燒烤攤，食材通通在攤子上擺好攤滿，這邊比較特別的會有烤筊白筍，烤完後整個超Juicy的，只有老客人才會知道這個美味。

我每次來一點必點大塊的帶骨雞腿排與黑輪，雞腿排烤到肉汁猛滴，吃起來很軟嫩，上層的焦香雞皮，一咬下去那香彈又有烤燒醬的香甜味，一人要各點一根才能吃得盡興！！！

第二間我喜歡的就是方記水餃，連麵皮也是採現桿的方式，再包上新鮮的韮黃豬肉餡，煮出的水餃就是很啾西，我每次都要吃上10顆才過癮，同樣也是咱們在地人最愛吃的老店。

多年經歷的店員們，手不停地忙著沒有停過，現包的餃子經過熱湯滾後，吃起來還會噴汁，是撫慰不少上班族的人氣晚餐。

第三間這攤從小吃到大的檸檬愛玉老店，已經至少20年以上的歷史，內行人都點綜合愛玉冰，一次可以吃到愛玉、仙草、粉圓還有粉角，可是QQ控的第一首選。

第四間林家八寶湯以手工糯米湯圓與地瓜湯圓聞名，尤其還可以做紅豆煉乳湯，可是不少人晚上肚皮咕嚕叫時首選的甜湯之一。

綜合圓仔湯（45元）：熱湯中有熱花生、湯圓、蕃薯圓、粉角、綠豆、仙草、紅豆等，再喝上一口二砂煮成的甜湯，喝起來不會太死甜。

已經是60年老店王牌豆花，我每次是來吃紅豆豆花，尤其他們家的豆花很綿密，吃起來都會滿嘴豆香。還有賣一種叫地骨露，用枸杞樹根做的涼飲，也是彰化地區知名的青草茶飲，這麼傳統的飲料越來越少見了~~很特別。

第五間「紐西蘭牛排」，這間是我從小到大的回憶啊~~還是小學生時爸爸就帶我來吃了，這間店至少也快25年以上。

個人喜歡他們家的綜合排，可以吃到小卷跟豬排，口味變化上比較豐富。尤其他們家的紅茶味道很厚重，很好喝，每次都忍不住喝3杯才夠。

這間鱔魚麵是歌手林宗興家開的，每天現剖的鱔魚麵吃得出鮮度，幾乎都是老客戶回流在吃。還有在夜市少見的生炒青蛙，現在吃過的年輕人也不多了。

來到東山鴨頭攤前面貼滿報章雜誌之外，還有一堆明星簽名，光看攤子就覺得好熱鬧。

用整隻小章魚放入的章魚爆爆，我看不少人擠在前面等章魚燒，也算是一項有賣點的產品，有的章魚燒根本找不到章魚在哪？？？

這間魚土魠魚焿是朋友的最愛，嚼感厚實的魚塊配上香酥的外皮，無論何時來上一碗，都覺得特別滿足。

官材板我記得我以前學生時代還有吃過，但軟軟的口感我沒有特別喜歡。

晚上偶爾想吃割包時，就會來楊家報到，四神湯、魚丸湯、貢丸湯才35元，以宵夜場來說這樣的價格可以接受。

50元的蚵仔煎與外面一般的夜市價格一樣，而且攤位上還掛可以用支付寶，整個也太方便。

海鮮鐵板燒只要靠近都超吸引目光的，生蠔有夠大顆，建議大胃王可以來。

現在不少攤販都有標清楚價格，我覺得價格有透明化，真的逛起來有比以前還好逛。

這間鄭老牌木瓜牛乳超多明星、藝人來朝聖的，攤位上滿滿的簽名也是六合夜市觀光客必朝聖的店家，我來買也都只固定喝木瓜牛奶，不過份量不多，但現打後直接喝牛奶中還有著碎冰，喝起來很滑順。

日本人愛吃的一口烏魚子，也是觀光客的人氣商品。

莊記鹹湯圓一碗裡面有5顆渾厚的湯圓，還可以加上彈牙的魚丸做成綜合湯，也是幾十年歷史的傳統鹹湯老店。

大腸包小腸還可以把香腸聚名成黑無腸、白無腸，相當有趣。

鳥蛋蝦燒是鳥蛋與蝦仁的綜合體，算是創意的丸子吃法，外面的夜市很少看到。

超大枝的烤花枝丸，招牌連英文、越南文都有，整個也太國際化了。

在這邊真心覺得支付寶很好用~~~直接掃QR CODE就可以付款，根本不用帶錢包出門。

這間排骨酥湯也是我的最愛，加了冬瓜與加了藥膳的排骨酥一起熬煮，不管冬天吃、夏天吃都很開胃。

現在價格也很透明化~~~就看大家喜歡再下手。

蒸玉米也是老店，1斤80元，也是宵夜好朋友。

六合夜市也很多賣水果的店家，市面上的子彈蓮霧、蘋果香蕉與牛奶棗子，是觀光客嚐鮮的好地方。

還有金門一條根伴手禮店，還蠻特別的，超像花燈疊得有夠高。

大人很愛挑戰的酒瓶套圈圈，也是超級挑戰的玩具。

好久沒玩的射氣球~每次都射不中，繳了好多學費。

六合夜市都會賣滿滿台灣味的T-恤，大部次都是給遊客買的。

腿走痠了還可以推拿~~按完了紓緩一下腿部的肌肉再走。

還有玩具店與手機配件，什麼都買得到，相當方便。

六合夜市雖然常上新聞，但我覺得這邊還是藏有不少美味的小吃，偶爾來逛一次還是覺得很有新鮮感，算是相當代表性的觀光夜市，也屬於咱們高雄人從到大的回憶，很久沒出門逛了， 有時來這邊覓食還是很不錯。

高雄六合國際觀光夜市

地址：高雄市新興區六合二路

時間：18：00－24：00

