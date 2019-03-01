不只有動物園！「木柵一日遊」省錢提案　秘境一次網羅

點評：就這樣排一天剛剛好

▲自由之丘不定時會舉辦星空電影院。（圖／翻攝自自由之丘 CCIP & CAFE粉專）

記者彭懷玉／綜合報導

想到木柵，腦中一片空白嗎？其實逛完動物園，還有不少地方能去窩着放空，《ETtoday新聞雲》整理出木柵一日遊提案，懶得傷腦筋，就跟著一起玩吧！

▲台北市立動物園。（圖／本報資料照）

1. 台北市立動物園

動物園整體來說變化並不大，踏進園區，有種回到童年的錯覺，河馬、貓熊、無尾熊、國王企鵝等動物應有盡有，看著牠們追趕跑跳，瞬間燃起莫名的療癒感，也很適合跟情人來走走拍照。但別小看這裡的佔地，至少得花2-3個小時才走得完。

台北市立動物園

地址：台北市文山區新光路二段30號

電話：02-29382300

票價：全票60元、優待票30元

開放時間：09:00-17:00（16:00停止入園）

▲貓空纜車。（圖／臺北市商業處提供）

2. 貓空纜車

搭貓纜從高空一覽外頭風景，讓心情放輕鬆吧！動物園逛完，園內有到貓空纜車的接駁巴士，只要5元就可上車，另外，平日旅客持悠遊卡或是去完動物園後，搭貓纜均可享有20元折扣優惠（優惠可重複計算），相當划算。水晶車廂不另外收費，但需要耐心等候車廂到來。

貓空纜車

地址：台北市文山區新光路二段8號

電話：02-21812345

票價：依距離計費，從70至120元不等

※「北中南東 銅板價搭貓纜」縣市期間限定優惠在3月4日開跑，北、中、南、東部（含外島）的民眾，依照各縣市專屬優惠日期，享有不限站數、每趟僅50元的優惠價，最高每人來回可省140元。



▲木柵小廢墟咖啡。（圖／男子的日常生活提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

3. 小廢墟咖啡Ruins Coffee Roasters

由廢棄20年的老倉庫改建而成的烘豆室，工業風的裝潢和木造設計，2016 年獲文化局頒發老屋新生銀獎。自從開業後吸引不少咖啡愛好者、文青、網美爭相朝聖，原本只營業假日，之後改成休周一。點杯咖啡和甜點，和三五好友歡聚一個假日午後。

小廢墟咖啡Ruins Coffee Roasters

地址：台北市木柵路三段242號

營業時間：13:00-21:00（周一休）

▲自由之丘CCIP & CAFE。（圖／記者彭懷玉攝）

4. 自由之丘 CCIP & CAFE

去年5月，木柵悄悄誕生一間後花園般的老屋咖啡，需要通過謎樣的「摸乳巷」才會到，店家販賣簡單咖啡、酒精和蛋糕甜點，價位介於80元至200元之間。店家不定時會舉辦星空電影院和塔羅牌算命等活動，消費一杯飲品即可參加，有股讓人不想離開的魔力！

自由之丘 CCIP & CAFE

地點：台北市文山區木柵路三段103巷8號1樓

營業時間：11:00-21:00（週五、六 11:00-22:00）