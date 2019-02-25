不限站數「一個銅板搭貓纜」！各縣市優惠3月4日起開跑

▲貓空纜車從3月4日起至5月5日止，北、中、南、東部（含外島）地區的民眾均可享50元暢搭優惠。（圖／臺北大眾捷運股份有限公司提供）

記者彭懷玉／綜合報導

貓纜優惠又來了！「北中南東 銅板價搭貓纜」縣市期間限定優惠將在3月4日開跑，北、中、南、東部（含外島）的民眾，依照各縣市專屬優惠日期，享有不限站數、每趟僅50元的優惠價，最高每人來回可省140元。

台北捷運公司今（25）日表示，貓空纜車規劃各縣市優惠期間，從3月4日起至5月5日止，北、中、南、東部（含外島）地區的民眾，於各縣市專屬優惠期間，持身分證、駕照、戶口名簿或其他政府核發足以識別戶籍地等相關證件，前往貓空纜車車站任一詢問處，即可購買50元單程票一張，不限搭乘站數。



北捷說，現行貓纜單程票原為1站70元、2站100元、3站120元，若以搭乘3站、單程票價120元計算，每人來回最多可省下140元。

▲搭貓纜除了欣賞大自然美景，更可品嘗貓空在地山產佳餚及鐵觀音茶香。（圖／臺北市商業處提供）

搭貓纜除了欣賞大自然美景，更可品嘗貓空在地山產佳餚及鐵觀音茶香。此外，纜車動物園站另提供語音導覽器免費借用服務，讓遊客更深度了解當地風土民情。同時，貓纜各車站詢問處亦備有語音導覽DM，遊客可自行索取後用手機掃描DM上的QR Code，一樣也能享有語音導覽的便利服務。



108年度「北中南東 銅板價搭貓纜」活動

◎北部地區《優惠期間：3月4日-3月17日》

基隆市、新北市、桃園市、新竹縣(市)、苗栗縣



◎中部地區《優惠期間：3月19日-3月31日》

臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣(市)



◎南部地區《優惠期間：4月9日-4月21日》

臺南市、高雄市、屏東縣



◎東部(含外島)地區《優惠期間：4月23日-5月5日》

宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣