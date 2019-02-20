吃喝玩樂拉撒睡通包！「懶人旅遊法」讓你耍廢也能玩得盡興



▲享受絕美海景伴美食，是遊輪之旅的一大魅力。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

旅遊中心／綜合報導

9天年假過完別空虛，因為緊接著還有228、兒童清明、端午節、中秋節以及國慶日等，只要聰明請假一樣能出國大玩特玩！但是跟團不自由，自己安排行程又得耗費大把的時間、心力，兩者各有利弊，令你難以抉擇嗎？不如來趟最適合懶人的「郵輪之旅」吧！網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，要告訴你究竟遊輪之旅的魅力何在！



▲透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，要告訴你究竟遊輪之旅的魅力何在！（圖／翻攝自網路溫度計）

5、深入港灣、海岸

乘著遊輪，「環島」靠岸也是一種玩法，飛機飛不到的地方、開車難到達的海岸，大自然砌成的峽谷、海灣只有船到的了，玩的不再是百貨公司、outlet購物商城，更多的是天然的港灣，體驗不同的震撼景觀。

4、喜歡大海

人家常說心情不好就想去海邊看海，看著藍藍的大海、一望無際的海平面，整個人就跟著放鬆，而遊輪當然就給你「看好看滿」的大海洋，想要躺著放空、邊散步邊聊天，怎麼看都很爽！

3、包吃包住包娛樂

別人出去玩得要買機票、訂房間、看交通、找景點，搭遊輪就是一張船票全包，相準目的地買票，上船後就是Happy Time，想要睡到自然醒、吃到飽、玩到嗨、買到手軟通通有，「無聊」兩個字絕對不會出現！

2、一船玩全部

和搭飛機旅遊不同的是，人家到點才開始玩，搭遊輪則是從你踏上船後就開始隨便玩，基本配備游泳池、球場、電影院少不了，酒吧夜店嗨通霄，三溫暖、按摩SPA大放鬆，每款船型還有專屬的歌舞秀，精采程度媲美歐美百老匯，更不用說專屬小朋友的育樂營、遊戲間等，想得到、想不到的通通有！

1、行程免安排、船上更好玩

當你今天搭機出國要前往日本沖繩，得先知道哪邊租車、搭車，往民宿要走哪裡，想看海、血拚又在哪邊比較順路等，而遊輪則是上船玩樂、下船玩景點，當船靠岸就登陸逛景點，就像放風的小羊們，時間一到就出門，只要記得「返船」就行，而且船上船下玩的又是不同模式，一個出國、兩種體驗啊！

▲▼公主遊輪憑著「高比例的陽台艙房」、「免費美食精緻好吃」以及「永無止盡的船上活動」等原因，獲得過半的54.95%正面好感度。。（圖／翻攝自網路溫度計）

另外，根據旅遊平台KKday統計，最受到台灣人歡迎的3大遊輪品牌，分別是公主遊輪、麗星郵輪以及歌詩達郵輪，而《大數據關鍵引擎》也比較3種郵輪的網路好感度，其中公主遊輪憑著「高比例的陽台艙房」、「免費美食精緻好吃」以及「永無止盡的船上活動」等原因，獲得過半的54.95%正面好感度榮登冠軍，其次依序為歌詩達郵輪、麗星郵輪。



▲遊輪之旅主打一船玩到底，吃喝玩樂拉撒睡通包，讓你直接出國廢到最高點。（圖／翻攝自網路溫度計）

近來新興的遊輪之旅主打一船玩到底，就像是把一整個遊樂度假村帶著玩，吃喝玩樂拉撒睡、血拚賭博尬K歌通通包了，還有享受日出日落、遼闊大海的無敵海景，省去你搭飛機、轉車、再舟車勞頓到落腳旅店，也不用規劃訂房、交通、景點的手續，什麼都不用做、不用想、不用安排，直接出國廢到最高點！