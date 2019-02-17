超過50米長！螺旋立體、時空廊道　盤點「全台7處溜滑梯」

點評：都想玩！

▲桃園風禾公園50米長的滾輪溜滑梯。（圖／記者彭懷玉攝）

旅遊中心／整理報導

桃園誕生50米長的滾輪溜滑梯，將溜滑梯熱潮再度掀起，《ETtoday新聞雲》帶大家回顧並盤點全台特色溜滑梯，大人和小孩都能享受「咻～」一下享受親子同樂的美好時光！

1.桃園風禾公園

1月底新建的「50米滾輪溜滑梯」成公園改造後最大亮點，一溜而下，27秒的奇幻旅程，像是跌進童年的回憶裡，周圍還有其他6座高低不一的溜滑梯，讓公園躍升最夯免費遊戲場，民眾花上排半小時排隊也要溜到！

桃園風禾公園

地點：桃園市桃園區慈文路688號

▲青青草原磨石子溜滑梯。（圖／新竹市政府提供）

2.新竹青青草原

青青草原佔地達64公頃，最火的磨石子溜滑梯重新打造為61公尺，4座石子溜滑梯都沿著山形而建，分別是粉紅、鵝黃、淺綠以及藍色，有不一樣的長度，適合不同年齡和身高的小朋友。

新竹青青草原

地址：新竹市香山區中華路五段331巷101之1號

▲蘇維拉莊園有全台最長的抿石子溜滑梯。（圖／Sud Vista 蘇維拉莊園提供）

3. 苗栗蘇維拉莊園

IG打卡點「蘇維拉莊園」去年8月新增75公尺長的森林溜滑梯，一共有粉色、藍色2個滑道，只有假日才開放，號稱是全台最長的抿石子溜滑梯，讓仙境變得更好玩了！雨天森林滑梯則不對外開放。

Sud Vista 蘇維拉莊園

地址：苗栗南庄鄉田美村16鄰四灣92號（124乙縣道7.6公里處右轉）





▲台中921震災紀念公園。（圖／小涼的美食小天地提供，請勿隨意翻攝以免侵權）

4.台中921震災紀念公園

1月27日重啟的台中921震災紀念公園，利用921災後拆除的土石創建這座公園，其中，總長為23.4公尺、高7公尺的磨石子溜滑梯滑下來相當刺激，雖然底部有綠色軟墊，但是在滑梯正前方是一面彩繪牆，要特別注意安全，尤其是小朋友。

921震災紀念公園

地址：台中市太平區長億里太平路





▲紫雲寺公園溜滑梯。（圖／番路鄉公所提供）

5. 嘉義紫雲寺溜滑梯

全台最長溜滑梯在嘉義番路鄉！位在半天岩紫雲寺公園內有座80公尺長的滾輪溜滑梯，已於去年10月份正式啟用。溜滑梯高度約為3公尺，上頭有遮棚，下雨天也可以玩，滑梯下還有廣場可玩沙，參拜觀音之餘別忘了來朝聖一下。

嘉義紫雲寺溜滑梯

地址：嘉義縣番路鄉民和村半天岩6號

▲高雄哈瑪星溜滑梯。（圖／高雄市都發局提供）

6. 高雄哈瑪星溜滑梯

長達79公尺的哈瑪星溜滑梯為全台第二長，從起點到終點滑下約要35至45秒，沿途可見古道、水道、駁坎與防空壕，還可眺望高雄港區、旗津及壽山景致。時空廊道溜滑梯結合場域歷史導覽，每人100元，若純體驗溜滑梯則是每人50元，採網路預約報名。

哈瑪星溜滑梯

地址：高雄市鼓山區登山街60巷

營業時間：週一至週日早上08:30-12:00；下午13:30-17:30（每週三公休）

▲世界最高室內雙螺旋溜滑梯。（圖／台開新天堂樂園提供）

7.花蓮新天堂樂園

去年12月底，台開集團在新天堂樂園打造世界室內最高雙螺旋立體親子溜滑梯，由德國Wiegand原廠量身打造，高度28公尺，單一螺旋長度72.8公尺，從5樓溜到B1只需要15秒，爸爸媽媽可以帶小孩同步從高點溜下來，單次體驗價為150元。

新天堂樂園威秀影城

地址：花蓮縣吉安鄉南濱路一段503號3樓