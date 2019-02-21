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整隻海大蝦超豪邁！台北吃得到沖繩飯糰　一口難以咬下

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▲▼ 整隻海大蝦超豪邁！台北吃得到沖繩飯糰　一口難以咬下（圖／Ireneの吃喝玩樂）

▲整隻海大蝦超豪邁！在台北也能吃得到沖繩飯糰。

旅遊中心／綜合報導
圖／Ireneの吃喝玩樂

想吃道地的「沖繩飯糰」不必遠非日本沖繩，現在台北遼寧街也吃得到！部落客《Ireneの吃喝玩樂》在「旅遊超爽的！」社團分享這間白色基調的飯糰專賣店，總共販售7款口味，其中「海大蝦天婦羅握飯丸」有整隻海大蝦在裡頭，視覺上十分豪邁，高度讓人無法一口咬下，喜歡沖繩飯糰或沒嚐過的朋友不妨試試。

▲▼ 整隻海大蝦超豪邁！台北吃得到沖繩飯糰　一口難以咬下（圖／Ireneの吃喝玩樂）

▲裝潢以白色基調為主，看起來簡約清爽。

這家飯糰專門店「飯飯堂」裝潢以白色基調為主，看起來簡約清爽，店內特色是沒有提供座椅，但提供桌子讓大家立食。飯糰口味一共有7種，包括沖繩經典、限定台式、明太子、咖哩可樂餅、真鱈塔塔醬、海大蝦天婦羅、松露什菇，價格從65元起跳，另有多人分享餐組合，雙拼2入、分享3入、限定7入，外帶野餐似乎也是很棒的選擇。

▲▼ 整隻海大蝦超豪邁！台北吃得到沖繩飯糰　一口難以咬下（圖／Ireneの吃喝玩樂）

▲飯糰口味一共有7種。

▲▼ 整隻海大蝦超豪邁！台北吃得到沖繩飯糰　一口難以咬下（圖／Ireneの吃喝玩樂）

▲▼透明化的製作過程一目了然。

▲▼ 整隻海大蝦超豪邁！台北吃得到沖繩飯糰　一口難以咬下（圖／Ireneの吃喝玩樂）

她先嘗試價位最低的「沖繩經典握飯丸」(NT.65) 很單純只有夾入煎蛋跟午餐肉，米飯口感適中，海苔片沒有受潮軟化太嚴重，其中午餐肉吃起來不會太鹹，比沖繩吃的還淡一些，雖然風味不同於沖繩飯糰，改良過的滋味應迎合台灣人口味。

▲▼ 整隻海大蝦超豪邁！台北吃得到沖繩飯糰　一口難以咬下（圖／Ireneの吃喝玩樂）

▲三種不同口味的飯糰，裝在紙袋中，方便食用不沾手。

▲▼ 整隻海大蝦超豪邁！台北吃得到沖繩飯糰　一口難以咬下（圖／Ireneの吃喝玩樂）

▲「沖繩經典握飯丸」(NT.65) 很單純只有夾入煎蛋跟午餐肉。

不過她最推薦的是「海大蝦天婦羅握飯丸」，雖然要價115元，但豪邁的整隻炸蝦撐起飯糰，高度無法一口咬下，「視覺和味覺感受齊發，炸蝦又酥又香，讓飯糰增添了口感以及味蕾層次」成了最推薦的口味。

▲▼ 整隻海大蝦超豪邁！台北吃得到沖繩飯糰　一口難以咬下（圖／Ireneの吃喝玩樂）

▲▼「海大蝦天婦羅握飯丸」豪邁的整隻炸蝦撐起飯糰，高度無法一口咬下！

▲▼ 整隻海大蝦超豪邁！台北吃得到沖繩飯糰　一口難以咬下（圖／Ireneの吃喝玩樂）

除了飯糰也有販賣抹茶豆漿、沖繩黑糖豆漿，甜度適中，滋味還不錯，不過黑糖豆漿下方有黑糖漿，記得攪拌均勻再飲用。

▲▼ 整隻海大蝦超豪邁！台北吃得到沖繩飯糰　一口難以咬下（圖／Ireneの吃喝玩樂）

▲除了飯糰也有販賣抹茶豆漿、沖繩黑糖豆漿可以搭配。

飯飯堂
電話：02-2547-3812
地址：台北市中山區遼寧街141號
營業時間：11:00~19:00

關鍵字： 沖繩飯糰 飯飯堂 台北美食 達人美食 Ireneの吃喝玩樂

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