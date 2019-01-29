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日本職人精神帶回台灣！北市3款米飯糰專賣「有故事的米」

點評：餘韻猶存的好店
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▲Café de Riz 米販咖啡。（圖／記者彭懷玉攝）

▲Café de Riz 米販咖啡成立已三年。（圖／記者彭懷玉攝，以下皆同）

記者彭懷玉／台北報導、攝影

嚴選在地和日本食材，以米飯糰為招牌，室內空間卻走法式調性，這是米販咖啡的樣貌，正符合期望吃到食物而非食品的概念，初嚐一口，即可感受到店家所要傳遞的概念：食物的原味。除了三種米飯糰外，也吃得到印度餐廳想想廚房合作的飯糰聯名套餐。

▲Café de Riz 米販咖啡。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「米飯糰」為招牌成立的店家並不多，隱身信義安和站巷弄的米販咖啡，像是來到代官山的日式食堂。

西式早午餐盛行的年代，「米飯糰」為招牌成立的店家並不多，隱身信義安和站巷弄的米販咖啡，像是來到代官山的日式食堂，有著中、日食材的精髓，在裝潢和名稱設計上卻走法式風格，混搭得毫不違和，成立三年已有不少死忠粉絲。

▲Café de Riz 米販咖啡。（圖／記者彭懷玉攝）

▲Café de Riz 米販咖啡有著中、日食材的精髓，在裝潢和名稱設計上卻走法式風格，混搭得毫不違和。

店內主餐有分團團圓圓飯糰、想想廚房聯名套餐（咖哩口味）和雙人下午茶套餐，飯糰餐包含三顆飯糰，有三角鹽味飯糰和江戶腐皮壽司，另一口味可自由任選，並附上3樣時蔬和湯品，單點330元，可另加價150元升級套餐，包含200元飲品任選和檸檬蛋糕。

▲Café de Riz 米販咖啡。（圖／記者彭懷玉攝）

▲店內主餐有分團團圓圓飯糰、想想廚房聯名套餐（咖哩口味）和雙人下午茶套餐。

三角鹽味飯糰是當中最適合先食用的一款，單吃就能感受到純淨的滋味，選用有「台灣越光米」之稱的台16號，灑上一小把粗鹽，加上老闆Jimmy從日本挑選回來的長崎海苔，鹽、海苔雖然都偏鹹，與米飯相搭卻剛剛好，圓潤米飯愈嚼香氣愈能散發出來。

稻荷壽司外觀看起來跟一般豆皮壽司沒太大差別，口感卻不是想像中的普通，豆皮吸滿高湯，厚實而多汁，是Jimmy特別從日本九州挑選回來的，與醋飯一起入口，鹹甜中帶有微酸感，整體調性相當合拍。

▲Café de Riz 米販咖啡。（圖／記者彭懷玉攝）

▲團團圓圓飯糰包含三顆飯糰，有三角鹽味飯糰和江戶腐皮壽司，另一口味可自由任選，並附上3樣時蔬和湯品，單點330元。

玉米飯糰則由三種米混搭，由台灣在地白米加上糯米和玉米調合而成，與其他兩款相較起來更Q彈順口，即使不愛吃飯的小朋友也會愛不釋手。

想想廚房聯名套餐則同樣有3個米飯糰，再搭配咖哩醬2選1，咖哩香氣濃郁而下飯，附上季節時蔬、甜點和120元內的飲料，一份套餐370-390元，均不收取服務費，以價位上來說乍看之下有點高，但以品質來評量則能理解。

▲Café de Riz 米販咖啡。（圖／記者彭懷玉攝）

▲想想廚房聯名套餐則同樣有3個米飯糰，再搭配咖哩醬2選1。

公關Joanne表示，Café de Riz 的Riz是拉丁文「米」的意思，Riz-tory將連結History的過去，期望傳遞「有故事的米」之概念，每樣食材均精心挑選，期望貫穿“You are what you eat”這句名言，吃進的食物就是對自己身體負責的表現。

▲Café de Riz 米販咖啡。（圖／記者彭懷玉攝）

▲Café de Riz 的Riz是拉丁文「米」的意思，Riz-tory將連結History的過去，期望傳遞「有故事的米」之概念。

Joanne說，老闆夫婦與日本食物空間設計師大塚瞳 Hitomi Otsuka為了尋找更真誠的味道，之前花了近3個月的時間穿梭在台灣與日本的機場、早市和廚房，落實日本精神「一次只做好一件事」的初衷。秉持食物的原汁原味，不過度調味，對熱愛米食的飯桶來說，這裡舒服的氣氛和令人放心的食材更是一處溫暖所在。

▲Café de Riz 米販咖啡。（圖／記者彭懷玉攝）

▲對熱愛米食的飯桶來說，這裡舒服的氣氛和令人放心的食材更是一處溫暖所在。

Café de Riz 米販咖啡
地址：台北市大安區安和路一段78巷34號
營業時間：08:30-10:30、11:00-18:00
粉絲專頁

關鍵字： 台北市美食 米飯糰 Café de Riz 米販咖啡

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