日本職人精神帶回台灣！北市3款米飯糰專賣「有故事的米」

嚴選在地和日本食材,以米飯糰為招牌,室內空間卻走法式調性,這是米販咖啡的樣貌,正符合期望吃到食物而非食品的概念,初嚐一口,即可感受到店家所要傳遞的概念:食物的原味。除了三種米飯糰外,也吃得到印度餐廳想想廚房合作的飯糰聯名套餐。

▲「米飯糰」為招牌成立的店家並不多,隱身信義安和站巷弄的米販咖啡,像是來到代官山的日式食堂。

西式早午餐盛行的年代,「米飯糰」為招牌成立的店家並不多,隱身信義安和站巷弄的米販咖啡,像是來到代官山的日式食堂,有著中、日食材的精髓,在裝潢和名稱設計上卻走法式風格,混搭得毫不違和,成立三年已有不少死忠粉絲。

▲Café de Riz 米販咖啡有著中、日食材的精髓,在裝潢和名稱設計上卻走法式風格,混搭得毫不違和。

店內主餐有分團團圓圓飯糰、想想廚房聯名套餐(咖哩口味)和雙人下午茶套餐,飯糰餐包含三顆飯糰,有三角鹽味飯糰和江戶腐皮壽司,另一口味可自由任選,並附上3樣時蔬和湯品,單點330元,可另加價150元升級套餐,包含200元飲品任選和檸檬蛋糕。

▲店內主餐有分團團圓圓飯糰、想想廚房聯名套餐(咖哩口味)和雙人下午茶套餐。

三角鹽味飯糰是當中最適合先食用的一款,單吃就能感受到純淨的滋味,選用有「台灣越光米」之稱的台16號,灑上一小把粗鹽,加上老闆Jimmy從日本挑選回來的長崎海苔,鹽、海苔雖然都偏鹹,與米飯相搭卻剛剛好,圓潤米飯愈嚼香氣愈能散發出來。

稻荷壽司外觀看起來跟一般豆皮壽司沒太大差別,口感卻不是想像中的普通,豆皮吸滿高湯,厚實而多汁,是Jimmy特別從日本九州挑選回來的,與醋飯一起入口,鹹甜中帶有微酸感,整體調性相當合拍。

▲團團圓圓飯糰包含三顆飯糰,有三角鹽味飯糰和江戶腐皮壽司,另一口味可自由任選,並附上3樣時蔬和湯品,單點330元。

玉米飯糰則由三種米混搭,由台灣在地白米加上糯米和玉米調合而成,與其他兩款相較起來更Q彈順口,即使不愛吃飯的小朋友也會愛不釋手。

想想廚房聯名套餐則同樣有3個米飯糰,再搭配咖哩醬2選1,咖哩香氣濃郁而下飯,附上季節時蔬、甜點和120元內的飲料,一份套餐370-390元,均不收取服務費,以價位上來說乍看之下有點高,但以品質來評量則能理解。

▲想想廚房聯名套餐則同樣有3個米飯糰,再搭配咖哩醬2選1。

公關Joanne表示,Café de Riz 的Riz是拉丁文「米」的意思,Riz-tory將連結History的過去,期望傳遞「有故事的米」之概念,每樣食材均精心挑選,期望貫穿“You are what you eat”這句名言,吃進的食物就是對自己身體負責的表現。

▲Café de Riz 的Riz是拉丁文「米」的意思,Riz-tory將連結History的過去,期望傳遞「有故事的米」之概念。

Joanne說,老闆夫婦與日本食物空間設計師大塚瞳 Hitomi Otsuka為了尋找更真誠的味道,之前花了近3個月的時間穿梭在台灣與日本的機場、早市和廚房,落實日本精神「一次只做好一件事」的初衷。秉持食物的原汁原味,不過度調味,對熱愛米食的飯桶來說,這裡舒服的氣氛和令人放心的食材更是一處溫暖所在。





▲對熱愛米食的飯桶來說,這裡舒服的氣氛和令人放心的食材更是一處溫暖所在。

Café de Riz 米販咖啡

地址:台北市大安區安和路一段78巷34號

營業時間:08:30-10:30、11:00-18:00

