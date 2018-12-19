台中第五市場人氣排隊飯糰　酥脆油條超加分！

點評：傳統口味的飯糰怎麼吃都不會膩！

文、圖／NINI AND BLUE 玩樂食記

日棧飯糰 是台中第五市場排隊美食之一，不是賣麵線或是紅茶冰，而是飯糰。日棧飯糰包入酸菜、花生粉、油條、鹹鴨蛋、滷蛋，看是簡單的食材卻很完美混搭在一起，小小一顆飯糰就有讓人排上半小時也願意的魔力。台中第五市場周邊美食很多，像是麵線糊、爌肉飯、潤餅、米苔目等美食不要錯過，周邊還有動漫巷、演武場、台中文學館 ，整個市場生機勃勃，人聲鼎沸啊!!

每次來第五市場掃街吃美食，遇上日棧飯糰排隊人數不多時，就會立刻加入排隊行列，買上一顆來嘴饞

在這物價上漲的年代，店家的價格依然凍漲，相當令人稱讚阿!!

和以前相比，多了店名招牌和攤車，給人更專業的感覺

看老闆他們包飯糰的速度真的很驚人，兩個人還可以交換位置，默契十足

最特別的是日棧有包入滷蛋和鹹蛋，很多人還會特別告知要啥不要啥，或是啥要多一點，光在旁邊聽就頭昏腦脹，老闆還要記住，真的很厲害

雖然是簡單的只賣飯糰+豆漿，通常排個15分鐘以上算是小case，老闆不會刻意放慢速度，製造排隊人潮，大家也都願意等待

綜合飯糰+豆漿

米飯香Q不粘牙，加上花生粉、酸菜 、菜圃、等等 ，在嘴巴中的呈現一種鹹鹹甜甜的感覺，鹹蛋黃有畫龍點睛的效果

特別要推薦的是他們家的油條，那酥酥脆脆的口感真的也加了很多分。喜歡吃辣的朋友，記得要加辣椒，那個鹹辣的香味，讓人越吃越開胃

日棧飯糰 第五市場

地址：台中市西區樂群街與自立街交叉口

電話：0929573983

營業時間：早上6：00～售完