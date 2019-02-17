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要吃下肚真的要有勇氣！盤點韓國五大恐怖美食

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 ▲醃魟魚。（圖／資料照)
▲醃魟魚。（圖／資料照)

記者黃士原／台北報導

出國旅遊除了看景點之外，體驗當地特色美食也是很多人必排行程，不過因為文化差異，許多當地人愛吃的美食卻會讓遊客退避三舍，像是台灣的臭豆腐是許多觀光客吃不下去的美食，那其他國家的呢？《ETtoday新聞雲》列舉臨近台灣的韓國五大恐怖美食，不知道大家前往韓國旅遊時有沒有品嚐過呢？

醃魟魚
醃魟魚又有「三合」的別稱，就是「魟魚生魚片三合一」的簡稱，就是把醃魟魚、豬肉與生葉泡菜一起合在一起沾辣醬吃，不過由於魟魚經過醃漬發酵後，有濃重的阿摩尼亞的味道，很多聞到後就直接放棄，所以醃魟魚也有臭魚之稱。


▲吃活章魚。（圖／邱千芳提供）

活章魚
韓國人喜愛吃活章魚的程度，就跟日本愛吃生魚片一樣，許多餐廳裡都有活章魚這道菜，說是一道菜，但卻是直接把活生生的章魚切一切，淋上醬汁，然後就要把還在蠕動的章魚腳吃下肚。

海腸
海腸吃起來是脆脆的口感，又無海腥味，不過由於外觀實在讓人打從心裡不喜歡，還要吃下肚得先克服心理因素。


▲生牛肝、牛胃拼盤。（圖／邱千芳提供)

生牛肝、牛胃拼盤
韓國生食不只有章魚，連牛肝、牛胃都可以生食，牛胃就是毛肚，生的牛胃口感有點脆，可以沾著鹽味的麻油一起吃。


▲蠶蛹罐頭。（圖／邱千芳提供)

蠶蛹
說到蠶，大家印象就是小學時要養蠶寶寶，然後觀察吐絲、化蛹、羽化等過程，但韓國人卻很愛把蠶蛹做成料理，甚至還有蠶蛹罐頭，雖然蠶蛹的蛋白質含量高，但真心要吃下肚還是要有過人的勇氣。

關鍵字： 美食情報 韓國美食 恐怖美食

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