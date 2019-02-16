終於來台北！板橋1月新開「流水蝦吃到飽」還有超大生蠔

點評：海鮮控不用南下了！

▲板橋人也吃得到泰國流水蝦了。（圖／粉專沙拉飯團提供，以下皆同，請勿隨意翻拍，以免侵權）

旅遊中心／綜合報導

流水蝦吃到飽從泰國紅到全台灣，現在台北的朋友終於吃得到了！位在板橋的「品鮮蝦」1月底新開幕，店內打造3條12公尺長的玻璃水道，搭配海鮮自助吧和創意蝦料理、單點肉品，吸引蝦控紛紛朝聖，部落客「沙拉公主吃喝玩樂看世界」搶先分享店內用餐心得，蝦控一起來瞧瞧。

▲長達12公尺的玻璃水道，一共有3條。

近來全台吹起一股「流水蝦」風潮，從屏東、台中、桃園，直到今年一月底，板橋終於出現流水蝦餐廳「品鮮蝦」，離捷運府中站約步行10分鐘，長達12公尺的玻璃水道，一共有3條，貨源是從屏東產地直送的道地泰國蝦，公蝦有很多蝦膏；母蝦則是有抱卵，口感各有各特色。

▲▼從屏東產地直送的泰國蝦，公蝦有很多蝦膏；母蝦則是有抱卵，口感各有特色。

店家表示，「品鮮蝦」採吃到飽的方式，每天由屏東產地直送上來，除了流水蝦，也有綜合蝦類吃到飽，自助區包含生蠔、扇貝、螃蟹、淡菜、魚下巴等，另含肉類拼盤、炒飯、主廚例湯各一份及蔬菜，一人700元、未滿140公分孩童400元，需另加10%服務費，用餐時間限制90分鐘。

▲▼自助區包含生蠔、扇貝、螃蟹、淡菜、魚下巴等，另含肉類拼盤、炒飯、主廚例湯各一份及蔬菜。

「沙拉公主」表示，自助區一半以上都放生蠔，不是小顆的，而是Buffet那種大顆的，光看就很過癮！「沙拉公主」說，身為蝦控的她和家人，可以在這裡吃到活的泰國蝦真的很滿足，比較不適合喜歡吃肉的人。





▲▼「沙拉公主」表示，自助區一半以上都放生蠔，不是小顆的，而是Buffet那種大顆的，光看就很過癮。

如果流水蝦吃到飽不夠過癮，店家另外也有烤物、牛肉等肉類拼盤可另外單點，不過，雖說是吃到飽，仍舊秉持吃多少、拿多少的原則，之後沒吃完的蝦，店家每斤會再多收取500元費用，別太貪心以免造成浪費又燒錢。

▲▼品鮮蝦離府中捷運站步行約10分鐘。

品鮮蝦

地址：新北市板橋區館前東路63號

電話：02-8953-9996

營業時間：17:00-01:00

