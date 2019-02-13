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告白求婚必勝！特搜「全台6處放閃熱點」　感情瞬間增溫

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▲古坑珍‧粉紅城堡 水漾森林敎堂新造景。（圖／翻攝自古坑珍‧粉紅城堡 水漾森林敎堂粉專）

▲古坑珍‧粉紅城堡去年底推出水漾森林敎堂新造景。（圖／翻攝自古坑珍‧粉紅城堡 水漾森林敎堂粉專）

旅遊中心／整理報導

明天就是一年一度的西洋情人節，《ETtoday新聞雲》特搜近期在Instagram上洗版的景點，即使遇上平日，也別錯過這個放閃、告白的好時機，單身的朋友也能揪閨蜜一同踩點拍照，度過浪漫假期！

▲薇絲山庭景觀咖啡廳、快拍明星夢。（圖／業者提供）

▲薇絲山庭景觀咖啡廳粉紅教堂。（圖／薇絲山庭景觀咖啡廳提供）

1. 新竹湖口 薇絲山庭咖啡廳
不用飛到越南胡志明也能拍到粉紅教堂！新竹湖口鄉堪稱景觀咖啡廳聚集地，位在夏日三角上方的「薇絲山庭景觀咖啡廳」，耗資建造出粉紅教堂、水池等11處戶外場景，隔壁快拍明星夢更仿造攝影棚設計出16個主題間，去年11月開幕後，造成一股朝聖風潮。

薇絲山庭景觀咖啡廳
地址：新竹縣湖口鄉長安路361巷

▲台中「柳川2.0」8大景觀橋。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲純白愛心形的「西川橋」相當受情侶喜愛。（圖／網友angel_wenwen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

2.台中 西川橋
台中有「柳川2.0」之稱的綠能生態河，深受情侶喜愛，串連生態河的8座景觀橋是必追景點，其中，又以純白愛心造型的「西川橋」最受歡迎，純白色的橋身是愛心豎琴狀，又像兩隻白天鵝深情對望，天氣好時很適合拍照放閃。

西川橋
位置：台中市南區西川一路靠近三民西路

月老教堂（圖／網友　b_la_ck_ie_ 提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲月老教堂位在南投埔里元首館園區內。（圖／IG@b_la_ck_ie_ 提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

3. 南投埔里 月老教堂
「月老教堂」可說是大黑松小倆口的一部分，位在南投埔里元首館園區內，別於制式概念，這裡雖有教堂的建築外觀，裡面供奉的卻是中華版月下老人，將中西文化成功融合，打破傳統信仰模式，成為全台「最特殊」的教堂景點。

教堂對外開放參觀，吸引不少民眾前來，室內不但貼心附上流程表，舉凡擲筊、祈福小卡與愛情水等幸運小物，應有的祈願物品也全都具備，想求好姻緣的單身民眾，也能藉此機會前來試看看，十分有趣！

月老教堂
地址：南投縣埔里鎮中山路四段219號
營業時間：09:00-17:00

▲田在芯頭。（圖／楚庭‧旅行Mini corner提供）

▲田在芯頭是全台第一座「愛心田」。（圖／楚庭‧旅行Mini corner提供）

4. 彰化竹塘 愛心田
彰化竹塘鄉誕生全台第一座「愛心田」，不是稻穀小麥，而是我們常吃的「地瓜葉」，以紫色和綠色的地瓜葉交錯種植，這一座廣達600坪的愛心田，園主開放民眾免費參觀，勢必成為情侶、網美們最新打卡勝地。

園區表示，愛心田由深紫色地瓜葉大片栽植，再以人工拉線的方式拉出愛心雛形，最後再植上綠色地瓜葉，等到葉子長出來時，愛心形狀逐漸浮現出來，從計劃到現在模樣約耗時3個月，是園主為感謝太太而獻上的禮物。

田在芯頭
地點：彰化縣竹塘鄉田頭村光明路竹田巷118-6號
開放時間：08:00-17:00

雙心形狀景觀浪漫又好拍！台灣3大戀人朝聖地

▲彰化田野版雙心石滬，成了戀人們的必訪朝聖地。（圖／IG@linhsinhua提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

5.彰化大村 雙心池塘
位於彰化縣大村鄉的2座池塘，因形狀相似心型交疊像極了田野版雙心石滬，成了戀人們的必訪朝聖地，因四季變化，池塘水位高低不同，各有不同之美，站在斜坡上可以將池塘美景徹底捕捉，不少情侶們都在這擺出可愛的俏皮姿勢拍照留念，還沒來過的人趕快朝聖吧！

彰化雙心池塘
地址：彰化縣大村鄉平和村9鄰聖瑤東路79號附近

▲古坑珍‧粉紅城堡 水漾森林敎堂新造景。（圖／翻攝自古坑珍‧粉紅城堡 水漾森林敎堂粉專）

▲古坑珍‧粉紅城堡剛完成的造景是以愛為名，洋溢戀愛氛圍。（圖／翻攝自古坑珍‧粉紅城堡 水漾森林敎堂粉專）

6. 雲林古坑 珍‧粉紅城堡
以粉紅水上教堂打響名號的「古坑珍‧粉紅城堡」，去年底將整座園區升級為愛情聖地2.0版本，圍繞愛情為主軸，將草皮水池上刻劃出米奇、時鐘、I LOVE U字樣，並在蜿蜒小河中放上黃紅相間的小船和彩色LOVE裝置，旅客能行走於造景之間。園區表示，剛完成的造景是以愛為名，有為愛啓程、這一站幸福、到處遇到愛等主題，處處洋溢戀愛的氛圍！

古坑珍‧粉紅城堡 水漾森林敎堂
地址：雲林縣古坑鄉湳仔村湳仔路49號
營業時間：10:00 -18:00（周二、三公休）

關鍵字： 情人節 西洋情人節 古坑珍‧粉紅城堡 薇絲山庭景觀咖啡廳 西川橋 月老教堂 田在芯頭 雙心池塘

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