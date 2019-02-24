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森林約會！台中新社庭園餐廳　法式料理搭手沖咖啡超享受

Nini and Blue 玩樂食記 Nini and Blue

我們不是專業攝影師、也不是文學作家，只是想紀錄生..

ETtoday餓勢力

▲▼台中千樺花園餐廳。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

文、圖／NINI AND BLUE 玩樂食記

千樺花園 ，台中新社第一家庭園咖啡餐廳，每逢新社花海季節一位難求。千樺花園 豐富生態的庭園造景更是許多拍婚紗取景好處、也有舉辦庭園婚禮、花園聚餐等活動服務。附免費停車場、入園一百元可全額折抵用餐、特殊花季門票不能抵消費，農曆過節以及特殊花季門票不能抵消費，詳情請洽店家。

▲▼台中千樺花園餐廳。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

千樺花園 可說是前往新社花海的必經之路，也是許多遊客逛完花海之後來休息用餐的特色餐廳。正對面附有免費停車場，可停多台車，相當方便！不過到了新社花海季節還是常常一位難求，最好事先預約，但建議是平日來更為悠閒。

▲▼台中千樺花園餐廳。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

可以單純買票進來拍照參觀，入園費一百元可全額折抵消費，有餐點、飲料、禮品、乾燥花DIY等可以選擇。

▲▼台中千樺花園餐廳。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

森林中的兩層樓玻璃屋就是用餐區，陽光灑落在樹影中再穿透入玻璃屋內，光影變化的很浪漫～

▲▼台中千樺花園餐廳。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

有一、二樓的用餐空間，常有團體來這辦活動、品酒會，除了室內之外，也可以浪漫的在戶外用餐喔～

▲▼台中千樺花園餐廳。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

室內也是種滿了綠色植物，與玻璃外的森林融合在一起，真的就像置身在很舒服的森林裡用餐

▲▼台中千樺花園餐廳。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

座位區之間也常有不同植物花卉穿插其中，來約會的人可以很有空間談情說愛，不用害羞怕被隔壁桌聽到

▲▼台中千樺花園餐廳。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

千樺花園對園藝造景、設計、花藝都相當專業，園區有兩百多種植物，一年四季各有美景。我們來的季節是冬天，剛好梅花林飄香；春天有粉紅吉野櫻，紫色瀑布雨的紫藤花涼亭；夏天是涼爽的綠意盎然；秋天換上黃楓落葉片片

▲▼台中千樺花園餐廳。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

目前還有些零星的楓葉尚未落下顯得蕭條，如果是在滿地黃色落葉時，一定很美～

▲▼台中千樺花園餐廳。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

在店家粉絲頁上可以看到許多團體活動辦在這戶外庭園裡，也會配合求婚活動喔～

▲▼台中千樺花園餐廳。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

走到最後方有個溫室森林、禮品部、DIY教室

▲▼台中千樺花園餐廳。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

老闆娘有國際花藝證照，不只是整家店充滿她布置的巧思之外，禮品部裡也有些乾燥花飾品

▲▼台中千樺花園餐廳。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

雜貨商品有日式風格、歐式鄉村風格，以及許多精油香氛類的商品

▲▼台中千樺花園餐廳。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

如果有團體客想體驗DIY課程，也可以事先預約喔！好讓店家準備好足夠的器具。通常只要三位以上就可以預約了～課程內容、費用請電洽店家

▲▼台中千樺花園餐廳。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

溫室森林，常見的溫室都是用來種花，這裡的溫室卻是一片綠意，更是許多婚紗攝影取景秘境。很適合拍森林裡的精靈之類的。

▲▼台中千樺花園餐廳。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

千樺花園菜單Menu>點我看完整菜單
以法式料理為主，也有下午茶單點甜點、飲品。如果是點套餐，就以套餐品名旁的價格為主，前菜沙拉…後的數字是單點價格。因店家經常更換菜單，所以請依餐廳現塲提供的菜單為準。

▲▼台中千樺花園餐廳。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

前菜-香草奶油風味干貝、透抽、蝦仁鑲香菇

▲▼台中千樺花園餐廳。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

位在台中新社的千樺在食材使用上也善用新社在地生產的好香菇，多汁飽滿的香菇塞入干貝、透抽、蝦仁、自製番茄醬、香草奶油最後在灑上麵包粉，記得一大口整個吃下，滿滿香菇與海鮮更富層次感。

▲▼台中千樺花園餐廳。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

前菜-蘋果木淺燻嫩煎北海道大干貝
生食級大干貝煎至半生熟，保留裡層生干貝的甜美、外層熟干貝的香嫩，再用些許魚子醬點綴，最後灌入蘋果木煙燻，讓味道變得更加深邃有層次感。

▲▼台中千樺花園餐廳。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

前菜-義式風味白酒慢炆豬頰肉左水管麵
看似很簡單的前菜，卻是讓人覺得意猶未盡的好味道

▲▼台中千樺花園餐廳。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

白酒加上番茄一起燉煮豬肉，有著番茄的獨特酸甜感，非常開胃。上面幾片清爽的生菜與帕馬森起司絲，讓整體口感不膩，還讓人覺得意猶未盡，還想再吃

▲▼台中千樺花園餐廳。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

手工麵包佐法國奶油與西班牙特級初榨橄欖油
每人都有兩款口味的麵包:香草、堅果，搭配兩款沾醬:法國奶油、西班牙特級初榨橄欖油混搭巴薩米可醋

▲▼台中千樺花園餐廳。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

香草麵包，口感鬆軟帶有淡淡香氣，特別適合搭配法國奶油，更添奶香味
堅果麵包，比起香草麵包較為堅硬、有嚼勁，頗適合沾西班牙特級初榨橄欖油混搭巴薩米可醋增添濕潤感，但其實Nini覺得單純加熱後就很好吃，好吃的讓我問老闆是否有單賣麵包。

▲▼台中千樺花園餐廳。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

今日濃湯-蛤蠣香草濃湯

▲▼台中千樺花園餐廳。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

蛤蠣汁加上雞高湯熬煮的濃湯，拌入奶油炒過的洋蔥、紅蘿蔔和些許培根，最後撒上自己種的義大利香芹、蝦夷蔥提出香氣。濃郁的蛤蠣湯每一匙都吃得到配料，而且也吃得到明顯的蛤蠣肉呢！

▲▼台中千樺花園餐廳。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

油封鴨腿襯鮮炒新社綜合菇佐法式芥末籽醬$720

▲▼台中千樺花園餐廳。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

先用鴨油油封浸漬的鴨腿，經過舒肥處理之後再煎香鴨皮，鹹香的鴨皮帶點炸過的酥感，但又有豐富的鴨油香。讓人很訝異的是，當刀叉切下時居然就很輕易地分開了，看那鴨肉絲絲分明卻是一點都不柴澀，反而是很嫩的!底下的新社香菇鮮嫩好吃，就連一旁挑選過的生菜也無讓人害怕的菜菜味，與鴨腿搭配起來讓整體口感更顯得豐腴的恰到好處、不油膩。

▲▼台中千樺花園餐廳。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

我想這就是法式料理最厲害的地方，單看表面是無法得知下了多少的功夫，唯有細細品嘗之後才懂其美妙。

▲▼台中千樺花園餐廳。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

紅酒慢炆澳洲特選牛頰肉佐季節鮮蔬 $880
紅酒慢煮的牛頰肉除了牛肉本身甜味之外，紅酒也滲入絲絲肉質纖維，讓人咀嚼起來是相當醇厚的肉香。最後還淋上紅酒牛肉醬汁沾蔬菜也很好吃。

▲▼台中千樺花園餐廳。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

感覺的到那刀子陷下去的柔軟嗎？！是的，如鴨腿肉一樣讓人驚豔的柔軟度

▲▼台中千樺花園餐廳。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

不只牛肉軟嫩，就連中間的筋也燉至軟綿不用咀嚼，香氣濃郁滲入厚實的牛肉中，讓人每一口咀嚼都是種享受。

▲▼台中千樺花園餐廳。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

低溫舒肥香煎林邊水金目鱸襯鮮炒季節時蔬佐羅勒青醬 $680

▲▼台中千樺花園餐廳。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

選用屏東林邊的水金目鱸，透過低溫舒肥的方式，讓魚肉鬆軟多汁，但是煎過的魚皮又帶有酥脆鹹香感。底下陪襯的蔬菜顏色豐富、五行兼具，居然還有少見的紫色花椰菜，不管蔬菜或魚肉沾上松子羅勒青醬都很對味。

▲▼台中千樺花園餐廳。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

餐後飲品三選一
illy咖啡、Twining紅茶、冬瓜檸檬茶

▲▼台中千樺花園餐廳。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

Nini喝的是冬瓜檸檬茶，微酸的檸檬配上甜甜的冬瓜很是開胃解膩，可以像喝香港凍檸茶那樣戳一戳檸檬片，讓滋味更濃郁好喝。

▲▼台中千樺花園餐廳。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

季節甜品三選一
法式烤布蕾、櫻桃雪波鮮奶酪、起司蛋糕

▲▼台中千樺花園餐廳。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

起司蛋糕看起來厚實，涵靜口中卻是絲絨般的柔軟，味道濃郁好吃。法式烤布蕾的焦糖脆片帶點苦甜感，底下是比布丁還濃稠厚實感的口感。

▲▼台中千樺花園餐廳。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

櫻桃雪波鮮奶酪，是這三款裡面Nini最喜歡的。純櫻桃冰沙是自然的微酸微甜風味，下面的奶酪濃郁香醇，整個搭配起來很好吃！

▲▼台中千樺花園餐廳。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

如果沒有享用正餐的人，也可以單純來喝手沖咖啡喔!!老闆是採日式點滴注水沖法，慢慢萃取出咖啡豆的醇度，咖啡放冷之後果香、甜味更顯得明顯。

▲▼台中千樺花園餐廳。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

千樺花園環境閒適，在綠意盎然的森林中享受一杯好咖啡，也是很浪漫的約會!不管來吃正餐或是單純下午茶都很不錯喔! 如有團體活動、聚餐、庭園婚禮也可電洽店家詢問細節。

▲▼台中千樺花園餐廳。（圖／Nini and Blue玩樂食記 提供）

千樺花園餐廳
地址：台中市新社區協成里協興街61號
電話：(04)2582-1141
營業時間:每週三、四公休
週一、二、五 10:00~17:00
假日 09:00~21:00

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關鍵字： 千樺花園餐廳 台中美食 達人美食 美食情報 新社花海 法式料理 NINI AND BLUE 玩樂食記

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