台中地表最強日式牛肉拉麵！川味13香＋滿滿厚切煙燻牛肉超享受

點評：這麼豐富的拉麵不吃真的對不起自己

文、圖／NINI AND BLUE 玩樂食記

新撰組 牛肉拉麵從台中西區模範街宵夜起家，現在已有四家分店。 新撰組 有著號稱地表最強日式牛肉拉麵，用牛肉、蔬果與21種香料熬製濃郁麻辣湯頭，搭配7種胡椒醃製、龍眼木熏製12小時的煙燻牛肉，果然一吃上癮!而且不再是只賣宵夜場，中午想吃的人也可以來 新撰組金典所 覓食喔！ 菜單價格在文內

新撰組 是從模範街宵夜起家，不過短短時間內在台中就已經有四家分店了，模範街、金典綠園道、逢甲夜市、中科商圈。這次來的是新撰組 金典所 ，就在健行路上金典酒店對面、7-11便利商店旁的巷子裡，距離知名的平價百里香牛肉麵很近

門口大大的藍色帆布遮住了整個店面外觀，中午時刻少了燈光的美化，會感覺好像沒有營業，但不要害怕，勇敢走進來吧！店內維持一貫的長桌，一旁還有雙人小方桌整體裝潢可說是相當簡潔清楚。目前試營運期間，打卡有送小菜或是飲料二擇一喔～請記得多多使用！

半開放的廚房，可以看到整個煮麵的過程。牆上則是菜單與價位，目前已開發到7種拉麵，牛肉麵系列的都是麻辣湯頭，如果不敢吃辣的，可以選鄉村雞腿拉麵。之前看別人推薦的都是牛肋條與牛腱拉麵，這次店家推薦我們吃招牌半熟牛拉麵$250與煙燻牛拉麵$250

雖然店內人手不足，但是店員手腳也都很俐落快速，起麵時也會用力甩乾水分才倒入湯中

比起普通拉麵、烏龍麵來得細一點、黃一點的麵條，是店家特別請鹿港手工製麵老店製作，有彈性也很吸湯汁！

煙燻牛肉，是店家獨一無二的招牌，融合中式、西式料理手法而成。

店家介紹說是用了七種胡椒醃製，讓香氣融入牛肉中之後再耗12小時煙燻，最後要上桌之前還得用噴槍炙燒逼出油脂、激發香氣與肉質甜味

煙燻牛肉拉麵$250

耗工費時、限量提供的煙燻牛肉，有四大片鋪滿整碗麵。接近筷子長度的牛肉，又用厚切方式，其實這樣算起來肉量也不少呢！！厚切肉片將煙燻風味有層次的呈現，鎖住胡椒、龍眼木的風味，搭配濃郁湯頭後，更是讓人一吃就上癮。

煙燻牛帶點脂肪，中間偶爾還帶有像豬耳朵那種軟骨或是筋，所以吃起來比較有咬勁，邊咀嚼時肉汁甜中帶有煙燻香。

半熟牛拉麵$250

半熟牛拉麵選用Choice等級的牛肉，有五大片覆蓋在麵條上，完全看不到下方麵條，再淋上滾燙的麻辣湯頭呈現粉嫩肉色。

用熱燙泡出來的牛肉熟度很剛好軟嫩，記得一上桌就快快品嘗最佳賞味期的口感

比起至燒過的煙燻牛肉來說，半熟牛肉味道雖然少了豐富的層次感，卻是很單純的甘甜、柔軟，湯頭也因為原味牛肉片顯得更清甜。

不管是包捲著青蔥增添不同風味或是單吃品嘗牛肉鮮嫩度都是大口滿足





新撰組牛肉片的特色都是很大片又長

麵條與常見的拉麵不太相同，較為細一些、黃一些，店員介紹是特別去鹿港找製麵老店特別製作的，麵條細卻有彈性，而且更容易吸附麻辣湯頭，更好吃。

牛肉麵的湯頭麻中帶香，有花椒的清香但不會過麻，對於不敢吃辣的人是有辣度的，但有吃辣的人是很剛好可入口的程度。店家融合中式的川味13香、還有西式的多種香料再加上蔬果、牛肉一起熬煮的麻辣湯頭，與大骨熬煮的濃厚感不同，是種甘甜的醇厚，麻、香、鹹味適中，可以整碗喝光光還意猶未竟呢！

拉麵固定搭配脆口的黑木耳絲、高麗菜、大量青蔥還有半顆糖心蛋

蛋白顏色滷至均一色澤，甘甜醬味沁透至果凍感的蛋黃，喜歡吃糖心蛋的也可以另外再加點喔！

目前試營運期間，打卡送一盤小菜。

黃金泡菜$50

不同韓式的酸辣感，溫和的黃金泡菜還帶點甜味，很順口好吃又開胃！

附餐飲料-紅茶

每個客人都有送一杯無糖紅茶，味道不澀口還帶有清新香氣的紅茶，在用餐完畢喝很剛好化解醇厚湯頭在味蕾的感覺。

新撰組拉麵，湯頭和牛肉片有著明顯不同，整體來說不能和台式牛肉麵相比，也與正統日式拉麵店不一樣。 醇厚的麻辣湯可以讓人整碗喝完也不會覺得很鹹或口渴。煙燻牛肉片更是耗時費工，而且限量供應還無法單點做成小菜呢！而且這家分店是目前唯一中午有營業的喔~不想等到宵夜才能吃到的人，快來新撰組金典所報到。

新撰組 金典所

地址：台中市西區博館三街87號

電話：04 2323 1723

營業時間：11:30 – 14:30 、17:30 – 21:30

免服務費、近金典綠園道

新撰組 模範所

地址：台中市西區模範街34巷3號

營業時間：17:00~01:00

新撰組 中科所

地址：西屯區國安一路128號一樓

營業時間：17:00~01:00

新撰組 逢甲所

地址：台中市西屯區青海路二段242之10號1樓

營業時間：17:00~01:00