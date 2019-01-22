葷食者也愛的素食麵！台中人必吃「素味魔麵」人潮不間斷

點評：下次去台中必吃！！！真的！！！！

文、圖／NINI AND BLUE 玩樂食記

『素味魔麵』位於豐原府前街停車場旁的人氣街邊素食小店，主打平價素食麵食及小菜，用餐時段總是有不少人潮，他們家的乾麵跟麻醬麵也深受許多吃葷食的喜愛。

『素味魔麵』位於在府前街停車場，在橋頭皮鞋的旁邊，這裡也鄰近廟東商圈，營業從早上6點半到晚上9點真的時間滿長的，不過中間有休息。雖然這裡路段狹窄，但前面就是大停車場算是相當方便。





走進店內真的客人滿滿滿，還好還有一桌空位，差點就要外面罰站吹風，這裡翻桌率其實滿高的，平均來這裡用餐的客人差不多吃個半小時左右而已。雖然桌位不多，但也是滿大張，來這吃飯也有機會會跟別人共桌。

桌上都有擺放餐具跟調味醬，這裡還有辣油跟豆辦醬。

店家主打素食麵食但沒有提供飯食，也有一些熱湯，小菜類才15~20元滿便宜的，餐點皆為現點現做。

小菜點了4.5樣切起來擺盤整個感覺就很豐盛，店家會在一旁放上薑絲，涼拌醋黃瓜吃起來會較微酸一些但很脆。素肚、豆干、海帶有入味但走的還是比較清淡，重口味朋友可以沾點豆辦醬，我很喜歡他們家的滷蛋，吃起來很像鐵蛋那種紮實的口感！

麻醬麵（小）$50

首推就是大家必吃的麻醬麵了，醬汁濃郁芝麻香氣十足，上面還會淋上一點素肉燥。他們家的小份等於一般正常的量，用的是傳統白色扁麵，麵真的給很多！在口味上我覺得不管吃素吃葷都會喜歡這個！！！

乾麵（小）$45

淋上素肉燥的乾麵還是一樣很夠味，主要是麵條時間煮的剛剛好，吃起來不會感覺很軟爛，加點豆辦或辣油下去拌著吃也很香！

綜合湯 $30

綜合湯裡面有丸子、油豆腐、菜頭、玉米，而且店員會來幫你免費加湯好貼心，菜頭跟玉米的甜味自然的釋放出來，讓整碗湯喝起來很甘甜，如果不挑嘴其實會滿推薦朋友來試試他們家的素食麵～

店家：素味魔麵

地址：台中市豐原區府前街110巷18號

電話：0920-951-231

時間：06:30 ~ 14:00；16:00 ~ 21:00（周四休息）