台中重量級海鮮痛風鍋超享受　還有星巴克咖啡無限暢飲

點評：滿滿海鮮！！！！實在太狂啦

文、圖／NINI AND BLUE 玩樂食記

大魔大滿足鍋物，台中中科商圈火鍋推薦。從桃園起家的 大魔鍋物 進軍台中火鍋了！主打日本A5和牛、重量級海鮮痛風鍋，多款美國、澳洲、日本優質肉品可選，可以依不同重量計價，最便宜的個人火鍋329元就能吃到，波士頓龍蝦個人鍋也是千元內有找。大魔大滿足鍋物有多款飲料無限暢飲，有星巴克咖啡、瓶裝可樂系列、無糖茶飲，以及飯後甜點喔！吃過的人會明瞭不是大魔鍋物單價高，而是堅持不提供差品質的肉品，而是從普通火鍋店中等價位以上開始供應

桃園知名火鍋店【大魔 ‧ 大満足鍋物】進軍台中中科商圈，超大店面看起來很氣派！在加上之前看過的新聞報導都是超豐盛的海鮮盤或是重量級肉片，讓Nini and Blue一開始以為走進去一個人沒花個一千元是走不出來的。其實，不用擔心，門口有完整菜單可以先翻閱，最便宜的豬肉鍋329元起，也有許多款五百左右就很豐盛的個人火鍋。而且菜單寫得很詳細，來自哪裡的肉品、哪個部位、多少重量、價格，都寫得一清二楚不呼嚨客人，相比之下單價越高的其實CP值更好，所以宴請客人、想吃大餐來大魔鍋物真的可以賓客盡歡。

雙店面空間寬敞，桌與桌之間的走道也是大得太舒服了吧!嬰兒推車整個進來都沒問題呢～

二樓用餐空間也有無限暢飲的飲料吧，不用跑到一樓才能取用，很方便！

櫃台旁有個冰箱擺放店內使用的高級肉品

可以看到處理得很乾淨、真空保鮮，肉品大理石般的紋路清晰可見

光是醬料區就有接近20款不重複的醬料，簡直讓人看得眼花撩亂，不知從何下手

飲料區，有瓶裝可樂系列、雀巢泰式奶茶、檸檬紅茶、可爾必思、星巴克咖啡、多款無糖茶飲、現泡熱茶…等，選擇性超豐富的。

星巴克咖啡豆整包放旁邊讓你確認，可不是弄個噱頭隨便說說而已

雖然不是吃到飽餐廳，瓶裝飲料可以盡情喝也不用怕太撐呢！

四人桌、多人套餐，用的大多是鴛鴦鍋，食材才夠一起放入煮。左邊是店長推薦的麻辣牛奶，麻辣鍋使用的草果、花椒、荳蔻類的辛香料另外撈起，以免引響口感，另外加入蒜苗、起司片更顯香濃，而且加了牛奶之後變得溫順可喝，除了沒有酸感之外還真有點像泰式酸辣湯呢！右邊是我們煮海鮮時習慣用清淡一點的湯頭-昆布柴魚湯，才能原汁原味呈現海鮮的甜美，昆布柴魚湯原味清爽帶點甘甜鹹香。

個人鍋-原味蔬菜湯底，湯頭非常清甜，而且還放了新鮮甘蔗頭與番茄，如果喜愛清爽、低熱量、原味的人，比較適合蔬菜湯。如果重口味的則建議選其他濃厚系湯底喔！



基本菜盤，除了常見的高麗菜、芋頭、香菇、玉米之外，其中水蓮可是比較少有火鍋店提供。而且每款套餐的菜盤都可換成肉盤或是海鮮盤喔！對於不愛吃菜的人，真的是福音。

主食部分，有越光米飯、關廟麵、王子麵、寬粉條、韓式拉麵、日式拉麵、日式烏龍麵、蛋，擇一

Nini and Blue滿喜歡大魔的寬粉條，是有點灰色無漂白的冬粉，類似韓國冬粉的感覺，很適合放在濃郁的湯汁裡面，Q彈滑溜很好吃！

日式烏龍麵是給完整包裝，份量其實頗多的!而且烏龍麵條相當厚實，吃完真的很飽！

大魔鍋物大家對他初步印象可能都是那些浮誇到不行的超彭湃肉盤或是海鮮，但其實他也有很基本的個人鍋喔！而且最便宜的329元豬肉鍋，肉片肉質也不錯耶！

台灣自然活力梅花豚肉鍋6盎司，$329

菜盤+肉盤+主食+甜點

來到大魔鍋物，價格就是取決於你想吃的肉有多高級、肉量要多少，光是肉片鍋從329到上千元的日本和牛都有

6盎司的梅花豬其實就比普通小火鍋店的肉片來得多，梅花豬的脂肪不會太多，比例吃起來剛剛好！

豬肉片涮個幾下燙至全熟，帶點油脂的咀嚼讓豬肉整體口感更為豐潤好吃不乾柴！

美國安格斯牛-頂級Prime嫩肩里肌牛肉鍋6盎司，$359

大魔的牛肉有美國牛、澳洲牛、日本和牛，可說是種類眾多包君滿意！

6盎司的嫩肩里肌牛，斜紋的油脂分布平衡脂肪與瘦肉的口感，雖然沒有日本和牛梅花般的圈點感覺，但是品質可說是比大部分普通火鍋店來的好！即使沒有點到上千元的鍋物，也能有高品質享受喔！

牛肉片切得比豬肉片稍微薄一些，讓涮的時間縮短更能保持牛肉的美味

最後甜點部分，每日提供的不同，我們這次選了烤布蕾，味道濃郁口感厚重，不會稀稀淡淡的敷衍了事。用餐過程從醬料、飲品到最後甜點都讓人感到滿意！

介紹完上面兩款店內最普通的個人鍋之後，當然也是要有大魔浮誇系的餐點，老闆推薦的雙人大魔痛風鍋真的是浮誇到讓人一看就覺得膝蓋有點痛痛了～

雙人大魔痛風鍋-3888元

兩大盤海鮮、兩份菜盤（其中一份可換成肉）、兩份主食、一盤頂級A5霜降牛肉12oz

光看價格覺得很高，但細細研究裡面食材之後，你會覺得CP值高啊~而且不用再把菜盤換肉盤，因為光是剝蝦殼就會讓人感到吃得好厭世。整體份量根本是適合正常食量的兩大兩小來吃也是超飽

原以為拿出一艘海鮮船就已經是全部食材，結果一次來兩艘！別看Nini捧著它微笑拍照，其實手臂已經開始微微顫抖，重的很呢！！

蝦子、干貝、牡蠣把塞得滿滿的!只看菜單的敘述時，感覺不出有這麼多量呢！

波斯頓龍蝦2隻、澎湖大明蝦2隻、天使紅蝦5隻、無毒大草蝦5隻、汶萊藍鑽蝦7隻、日本小根島蝦5隻、野生花蝦5隻、無毒小草蝦10隻、日本北海道生食級干貝2顆、日本廣島牡蠣8顆

平常干貝比50元硬幣大就很高級了，大魔的干貝和玉米一樣厚和寬耶！這實在太浮誇了！

跟玉米一樣大的干貝入鍋煮後也不會縮水太多，我們喜歡煮到五分熟左右，這樣可以同時吃到熟干貝與生干貝的兩種不同感覺，熟干貝的肉質纖維感，生干貝的水嫩甜美。





日本廣島牡蠣也是跟干貝差不多大，而且有八顆！這一個人全吃了可能會太補，哈！入鍋煮的時候可別忘了它的存在，要煮到剛好熟度整顆放入口中，讓海洋牛奶在口腔中完全爆發，滿滿海味餘繞味蕾。

由左至右是日本小根島蝦、汶萊藍鑽蝦、野生花蝦、小草蝦，就算是最小的蝦子也比Nini手掌虎口大呢！

部分蝦子還會有去腸泥處理過

光是裡面兩隻波斯頓大龍蝦，就讓人很期待超濃厚蝦爆的湯頭

左邊放入一隻波斯頓龍蝦就滿了，右邊麻辣牛奶鍋還得先撈出一些湯底以免溢出來，因為蝦子個頭都滿大的，放入大概不到三分之一就滿了！光是要把兩艘海鮮船煮完就得分五次煮了吧！

煮蝦子的時間要好好拿捏，因為蝦肉很大隻厚實，煮太久過老會覺得蝦肉扎實過頭。煮得剛剛好時，蝦肉不會縮得太小，還保有蝦肉甜度，日本小根島蝦、汶萊藍鑽蝦個頭大肉質札實Q彈，天使紅蝦不適合久煮，才能吃得到細緻綿密的蝦肉。超新鮮的波斯頓龍蝦肉可以整條拔起，彈牙的口感讓人捨不得一口就吞完，一人吃一隻龍蝦實在是太爽了！！

頂級A5霜降牛肉12oz

吃生猛海鮮不過癮也沒有關係，套餐中還有12oz頂級牛肉，讓喜歡吃肉的朋友也可以很滿意

瞧瞧這A5霜降牛肉漂亮的油花分布，像是點點花瓣分布均勻，建議一次一片一片下鍋清燙、慢慢享受

牛肉肉質細緻、肉汁濃郁，混搭湯底海鮮的鮮度，整個超「唰嘴」，不愧是頂級A5霜降牛，牛肉嫩的連舌頭差點都吞了！

日本A5肋眼牛肉<非套餐內餐點>

整大片牛肉有漂亮的油花分布，肋眼的花紋清晰可見，推薦一口一大片，讓牛肉油脂、肉汁完全在嘴巴中爆炸開來，感受油脂在口中慢慢化開的感動

大魔鍋物提供的肉品部位、等級和海鮮都有寫清楚說明白，以相同食材來說，價位接受度高，喜歡吃肉、吃海鮮的人，快約朋友來大魔吃火鍋吧！

大魔 ‧ 大満足鍋物 – 中科店

地址：台中市西屯區西屯路三段251號

電話：04 2461 8887

營業時間：11:00 – 15:00 、17:00 – 22:00



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