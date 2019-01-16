嚐百年萬華美食、泡北投溫泉！冬日台北兩天一夜輕旅行提案

▲萬華艋舺林宅星巴克艋舺門市 。（圖／萍子）



記者陳涵茵／綜合報導

萬華為全台三大老城之一，充滿濃濃台灣味，知名電影《艋舺》、《大尾鱸鰻》都是在剝皮寮歷史街區拍攝，附近還有日式優雅老建築改建而成的新富町文化市場，周圍也有許多小吃老店美食，很適合推薦給第一次造訪台灣的國外旅客，今年暖冬就安排一趟台北小旅行。

＊萬華艋舺林宅星巴克艋舺門市

地址：台北市萬華區西園路一段306巷24、26號1-2樓。（捷運龍山寺站1號出口，步行約5分鐘）

電話：02-2302-8643。

營業時間：一～五07:30～22:00。六日08:30～22:00

▲萬華艋舺星巴克為林宅古蹟改建 。（圖／萍子）



萬華區擁有有剝皮寮歷史街區、龍山寺等熱門景點，還有市級古蹟林家古宅改建的特色星巴克門市，存老式雙開門、復古的磨石子地板，建築內的門窗及欄杆處，皆可見到羅馬式柱頭設計與精緻的刻畫，成為吸睛的打卡熱點，門市內還有社區導覽服務。

＊合興八十八亭

地址： 108台北市萬華區三水街70號

電話： 02 2302 5863

剝皮寮內有許多特色老店，像是合興八十八亭是間獨具日式特色的小茶點餐廳，最有名的招牌就是當天現做「鬆糕」，米字拆開有八十八之意，同時米也是製作鬆糕的主要原料，當年長輩創業的重要元素，老靈魂注入在糕餅裡，吃起來別有風味。

▲合興八十八涼亭。（圖／取自《新富町文化市場》官網。）

＊凱達大飯店

地址：台北市萬華區艋舺大道167號

暖冬雙享泡湯饗味秋冬住房專案

費用：平日每晚精緻雙人房3799元起、家庭三人房4399元（春節期間不適用）

台北西區最大的星級飯店凱達大飯店於2017年正式開幕，為萬華區最大的星級酒店，客房數量更是全台第二多，客房面北能眺望淡水河、觀音山景緻，面南能眺望中永和以及新店溪，成為國外旅客入住西區首選，一月暖冬補助方案，搭配凱達美食饗樂趣住房專案兩人房只要2999元起，加上補助最高1500元，兩人只要1499元。

▲台北凱達大飯店每間都有浴缸。（圖／記者陳涵茵攝）



若錯過一月暖冬補助，飯店再加碼至2019年3月31日，聯手北投春天酒店以及萬華在地美食兩喜號，推出暖冬雙享泡湯饗味秋冬住房專案。每房依房型人數贈送北投春天酒店露天風呂夜間泡湯、創立於1921年的兩喜號魷魚羹套餐，不僅讓外國遊客能認識台灣人文古蹟，也讓國內旅客能在台北安排一趟放鬆輕旅行。

▲弱酸性的「美人湯」溫泉，又有牛奶湯之稱。(圖／春天酒店提供)

