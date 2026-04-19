北港零招牌「地瓜片工廠」超便宜！滿滿整袋竟然只賣100

喜歡旅遊、喜歡美食、喜歡迎接生命中種種不期而遇的感動，希望跟大家一起分享更多生命中各種不期而遇的美好︿︿

撰文攝影／Mika、整理／實習記者陳品勻

在地人推薦隱藏版地瓜片工廠！可以零售，這裡買新鮮現做而且比較便宜，有5種口味，但就是沒有招牌也沒有地址，非常隱藏版這樣，我只能給大家對面地址自己去找喔。

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▲如果真的不好找，可以找翊鼎食材－北港店的斜對面就是了。

▲入口處就是長這樣。

▲這裡是有提供零售的，而且也是直接現做剛出爐的版本。

▲這裡的員工很親切喔！看到我們有小孩，特別請我們吃幾片地瓜片。

▲看製作過程也是挺療癒的。

▲包裝上面的地址不是工廠地址。

▲準備推進去製作的地瓜們。

▲剛做好的地瓜片。

菜單

共有5種口味（原味、梅子、椒鹽、海苔、芥末），價格最貴是3斤250元，零售可以買夾鏈袋，只要100元。

▲製作過程看得到，也比較安心買。

▲小朋友超愛，直接坐在這裡吃起來了。

▲他手上那一包就是夾鏈袋，只要100元！真的好大包。

▲沒有一般餅乾讓人詬病，公設比太高的問題，一整袋看起來超滿。

現榨出爐香酥脆口

真的好脆好香好好吃！新鮮現做，工廠直營，可以吃到最脆的口感，但建議是要快點吃，脆度放久真的有差。

文安食品廠

地址：雲林縣北港鎮文昌路138號對面

出走是為了更深刻回到原來的位置

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