網友激推「50嵐金吧檯手」搖得更好喝　北區小編曝光45家門市名單

▲50嵐北區隱藏人物「金吧檯手」近來討論度高。（示意圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

連鎖手搖飲「50嵐」北區限定隱藏人物「金吧檯手」近來討論度高，身穿金邊黑圍裙格外吸引消費者目光。據悉要穿上這件圍裙須通過嚴格考試，網友盛讚他們搖出的飲料真的更好喝。近日50嵐-北區（北北基）小編也分享45家有金吧檯手的門市。

一名網友近日在Threads上發文發問，很想知道所有金吧檯手的門市。貼文釣出50嵐-北區（北北基）小編，直接提供目前有金吧檯手的50嵐分店，全台至少45家門市都能喝到。小編更透露，沒有提到的分店也可能會有。

50嵐小編分享有金吧檯手的門市如下：

寶興

小南門

捷運善導寺

寧波

新店民權

北新

寶橋

饒河

安康

碧潭

新店中正

耕莘

林森

吉林

竹圍

蘆洲民族

三和

縣總

北車

金山

永康

長春

復興

明志科大

莊敬

民安

民生

淡水中山

淡水捷運

士林捷運

士林文林

士林延平

劍潭

世貿

福和

永寧

內湖園區

土城裕民

土城明德

大直北安

實踐

西寧

忠孝延吉

合江

基隆深溪

據了解，50嵐這套「金吧檯手」是北區（台北市、新北市、基隆）限定的內部認證店員，取得門檻高，必須待滿1年才有報考資格，且要通過筆試與術科考核，每半年再重新檢定一次；最殘酷的是，名額僅限全台北前20名。

曾喝過金吧檯手調製飲料的網友表示，第一口雖然感覺平凡，但愈喝愈覺得味道極度平衡，「是喝過數一數二厲害的平價手搖」、「我覺得真的有差，尤其是含奶類的特別順口」、「這根本是飲料界的精算師」。