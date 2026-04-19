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4大海島飯店玩法　住客免費體驗獨木舟、浮潛、水中有氧

▲塞伊皮皮島度假酒店,塞伊普吉拉古娜度假酒店,塞伊蘇梅別墅酒店。（圖／業者提供）

▲別於走馬看花型態的旅遊，回歸身心靈平衡的定點度假愈來愈受旅人青睞。圖為塞伊蘇梅別墅酒店。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

別於走馬看花型態的旅遊，回歸身心靈平衡的定點度假愈來愈受旅人青睞，塞伊酒店及度假村（SAii Hotels & Resorts）旗下4據點推出全新「安心無憂」康養專案，讓旅人依自身節奏安排活動，回歸自在的旅行體驗。

專案以「幸福五環」為核心，涵蓋健康飲食、舒適睡眠、輕量運動、在地探索與身心療癒等面向，並依各地特色規劃不同體驗，包括水療、瑜伽、戶外活動及文化導覽等，讓旅客在放鬆之餘，也能與目的地產生連結。

▲塞伊皮皮島度假酒店,塞伊普吉拉古娜度假酒店,塞伊蘇梅別墅酒店。（圖／業者提供）

▲塞伊普吉拉古娜度假酒店（SAii Laguna Phuket）近期完成翻新。（圖／業者提供）

在泰國據點中，塞伊普吉拉古娜度假酒店（SAii Laguna Phuket）近期完成翻新，旅人可不限次數參與酒店規劃的一系列康養活動，從沿海晨跑、俯瞰潟湖景致的皮拉提斯課，也能選擇水中有氧、網球及各式非動力水上活動，並包含早餐、下午茶及酒廊服務，凡成人付費用餐，即可免費攜帶一名兒童同行。

▲塞伊皮皮島度假酒店,塞伊普吉拉古娜度假酒店,塞伊蘇梅別墅酒店。（圖／業者提供）

▲▼塞伊皮皮島度假酒店如同一處與世隔絕的生態度假秘境。（圖／業者提供）

▲塞伊皮皮島度假酒店,塞伊普吉拉古娜度假酒店,塞伊蘇梅別墅酒店。（圖／業者提供）

塞伊皮皮島度假酒店（SAii Phi Phi Island Village）如同一處與世隔絕的生態度假秘境，可輕鬆前往泰國知名自然景點瑪雅灣（Maya Bay），報名專案均可免費參加獨木舟、立式划槳、網球及浮潛等活動，還有機會體驗酒店指標性的「紅樹林森林浴」，另外孩童享餐飲免費與水療75折優惠；塞伊蘇梅別墅酒店（SAii Koh Samui Villas）則主打成人限定度假，入住泳池別墅可享水療、瑜伽及專屬餐食，感受靜謐放鬆的時光。

▲塞伊皮皮島度假酒店,塞伊普吉拉古娜度假酒店,塞伊蘇梅別墅酒店。（圖／業者提供）

▲塞伊蘇梅別墅酒店（SAii Koh Samui Villas）則主打成人限定度假。（圖／業者提供）

此外，馬爾地夫塞伊瀉湖希爾頓格芮精選酒店（SAii Lagoon Maldives, Curio Collection by Hilton）結合海島活動與生態體驗，包含浮潛、日出瑜伽及海洋保育導覽，並提供一次餐飲免費與水療5折優惠，讓旅客在度假中兼顧放鬆與探索。

業者表示，「安心無憂」專案即日起開放預訂，適用至2026年9月30日，會員預訂泰國據點另享優惠，鎖定重視身心平衡與深度旅遊的客群。

▲華欣The Standard度假酒店以「睡眠」為核心的空間策劃新專案。（圖／業者提供）

▲華欣The Standard度假酒店水療中心推出「Three Layer Treatment」特色療程。（圖／業者提供）

▲華欣The Standard度假酒店以「睡眠」為核心的空間策劃新專案。（圖／業者提供）

▲華欣The Standard度假酒店將專業康養融入無壓氛圍，強調「健康也可以很有趣」。（圖／業者提供）

另外，華欣The Standard度假酒店宣布推出全新「Playful Wellness」康體概念，結合餐飲、音樂與感官體驗，將專業康養融入無壓氛圍，強調「健康也可以很有趣」，回應現代人對高效放鬆與身心重啟的需求。

▲華欣The Standard度假酒店以「睡眠」為核心的空間策劃新專案。（圖／業者提供）

▲華欣The Standard度假酒店以「睡眠」為核心全面優化客房環境。（圖／業者提供）
在體驗規劃上，酒店以「睡眠」為核心，全面優化客房環境，包含多款枕頭選擇、頂級床品與全遮光設計，並搭配療癒音樂與海濱自然聲景，營造深度放鬆的入眠氛圍；同時，水療中心推出「Three Layer Treatment」療程，透過三種溫熱精油與層次式手技，針對呼吸、肌肉與睡眠進行調理。

關鍵字： 泰國旅遊 赴泰國旅遊 亞洲旅遊 國外特色 馬爾地夫旅遊 度假旅館

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