竹子湖「楓紅框景」美到5月初　人氣農園繡球花接力綻放

▲大梯田花卉生態農園300多棵槭樹正美，觀賞期預計可到5月初。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／台北報導

陽明山竹子湖進入最美時刻，除了滿山遍野的海芋綻放，紅楓也為秋季增添色彩，記者直擊其中一家同時種有日本紅楓和繡球花的農園。業者表示，花期預估只到5月上旬，接著5月底輪到繡球花綻放，有興趣民眾不妨先行筆記。

▲不用遠赴高山，就能看到春天轉「紅」的槭樹。（圖／記者彭懷玉攝）



揉揉眼，沒看錯，不用遠赴高山，就能看到春天轉「紅」的槭樹，此際大梯田花卉生態農園適逢春楓季，黃、橙、紅色暈染上綠葉，如同大自然揮筆調和出的魔幻色彩，吸引許多遊客上山。

▲大梯田種植300多棵槭樹，品種囊括初星星、紅星星、羽毛槭、五彩槭樹、日本紅楓等。（圖／記者彭懷玉攝）



業者曹雅芳說，大梯田種植300多棵槭樹，品種囊括初星星、紅星星、羽毛槭、五彩槭樹、日本紅楓等，她說，槭樹剛長出來的新葉是鮮紅色的，接著在4月下旬慢慢轉成綠色，觀賞期一路到5月初。

▲▼坐在手作教室內，窗外的楓紅形成絕美框景，蔚為春末亮麗的一隅；楓紅點綴上海芋、繡球，構成婚禮般的夢幻場景。（圖／記者彭懷玉攝）



楓紅點綴農園各處，無論是從景觀餐廳、手作教室外，皆能看到不同色彩的楓紅，特別是坐在手作教室內，窗外的楓紅形成絕美框景，蔚為春末亮麗的一隅，教人瞬間忘卻塵囂。

▲目前可以看到一面是春楓，另一面是繡球花綠葉的風景。（圖／記者彭懷玉攝）



實際上，大梯田真正有名的是繡球花，目前可以看到一面是春楓，另一面是繡球花綠葉的風景。曹雅芳說，今年繡球花季約從5月22日開始，預估維持到6月底；大梯田花卉生態農園入園費為一人150元，100元可折抵手作飲品、布丁或紀念品，花季間無公休日。

▲曹家花田香以「海芋造景」搭配小吉他裝飾，營造童話般場景。（圖／翻攝自Facebook／曹家花田香）



另外，與大梯田相依偎的曹家花田香，同樣擁有高人氣。園區以「海芋造景」搭配小吉他裝飾，營造童話般場景。業者預告，繡球花將於5月中綻放；金針花8到9月迎花期，接著9月中輪到金花石蒜盛開，入園門票150元可以全額折抵消費，開放兌換咖啡、飲品、手工甜點。

▲竹子湖「青楓步道」如同魔幻森林般存在。（圖／記者彭懷玉攝）



參觀完花田，鄰近大梯田、曹家花田香的「青楓步道」，是不少民眾會順遊的秘境步道，步道全長約500公尺，沿途鋪設石階和木棧道，中間還有一處圓形平台能歇腳，魔幻森林般的存在，知曉的人並不多，平日能享有片刻清幽。