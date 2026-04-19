基隆人也吃廟口　在地人：平日或晚間9點後避開觀光客

▲平日中午的基隆廟口。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

基隆廟口是全台著名夜市之一，每到假日總是擠滿觀光客，但基隆人會去吃嗎？其實多數的在地人也是會去，但通常會挑選平日白天或是晚上9點以後前往，還有人說「如果真的只有外來客，早就倒了」。

「基隆廟口夜市」從日治時代就存在，以仁三路上的奠濟宮為中心，短短500公尺囊括各種美食小吃，包括滷肉飯、肉羹、營養三明治、鼎邊趖、四神湯、天婦羅、雞捲、奶油螃蟹、泡泡冰等，每家都有擁護者，其中天一香肉焿更順更是百年老店，假日晚上總是出現恐怖排隊人潮。

▲▼平日中午的天一香肉焿順，不用排隊。（圖／記者黃士原攝）

不過基隆人會去吃廟口嗎？這是許多在地人常被問的問題，日前也在臉書社團「基隆人日常」引起討論，有人說「會啊！但是會等到觀光客離開的時間，晚上9點之後就很好逛很好吃了」、「我每次回基隆一定跑廟口」、「平日或下大雨時去」、「六、日都不會去」、「會啊，如果真的只有外來客，早就倒了」。

▲▼螃蟹羹‧油飯（吳記 第5號攤）早上11點營業，不用人擠人，可以輕鬆用餐。（圖／記者黃士原攝）

其實，基隆廟口小吃不是只有晚上吃得到，從早上10點就陸續有店家開始營業，像是假日晚上總是出現恐怖排隊人潮的螃蟹羹‧油飯（吳記 第5號攤），早上11點就能用餐，而且不用排隊，可以輕鬆享用美味的螃蟹羹。被列入廟口必吃滷肉飯的天一香肉焿順，平日中午也不見排隊人龍。

▲長腳麵食在基隆飄香70多年。（圖／記者黃士原攝）

除了廟口，基隆的孝三路也是美食集中區，像是長腳麵食在地飄香70多年，2023年底曾宣布暫停營業一段時間，讓許多老饕相當錯愕，幸好隔年4月恢復營業。美食作家陳靜宜提到，長腳麵食的麵很單純，麵條拌豬油、鹽水、油蔥酥，綴點豆芽菜，當地人習慣的套裝組是一碗乾麵搭一碗珍珠餛飩湯。

▲基隆天天鮮排骨飯。（圖／小珊珊wow好吃好玩提供）

同樣位於孝三路巷弄的「天天鮮排骨飯」飄香40多年，曾因台劇《八尺門的辯護人》讓它知名度水漲船高。店裡主餐就是排骨、蝦仁、魚排和雞腿，老顧客通常會點雙拼，人氣最高品項非蝦仁排骨飯莫屬，酥炸排骨上會加上一顆半熟炸蛋，排骨下鋪上數顆蝦仁，另一碗白飯上則是佈滿高麗菜與酸菜，讓許多人一試成主顧。