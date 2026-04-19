網最愛「10大鐵窗美食」公開　彰化監獄蛋黃酥4小時賣7萬顆最夯

▲台中監獄的重乳酪蛋糕深受消費者歡迎。（圖／翻攝矯正署網站）

記者蕭筠／綜合報導

由受刑人生產的甜麵包、佐料、冷凍食品或泡菜等，因用料實在、價格親民，成為超夯團購商品。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》盤點10大監獄美食，其中彰化監獄的蛋黃酥最熱門，去年創下4小時狂賣7萬顆紀錄，其他矯正機關的吐司、蛋捲與醬油等，也都是熱門鐵窗商品。

▲彰化監獄蛋黃酥（右）4小時售出7萬顆。（圖／民眾提供）

TOP1：蛋黃酥

「蛋黃酥」搶下矯正署美食冠軍寶座，其中以彰化監獄「儒林烘焙坊」生產的「鐵窗牌蛋黃酥」最夯，主打減糖配方、真材實料，只要到中秋檔期開放預購時便會吸引大批消費者搶買，去年僅4小時就賣出7萬顆，被封為全台最難買的蛋黃酥，價格部分每顆更只要41元，讓不少網友直呼「真的好吃」、「一吃就回購」。

還有像是南投、花蓮、台北女子、基隆等看守所，以及基隆監獄也有販售蛋黃酥，最便宜單顆只要32元。

▲台東監獄的鮮奶吐司每條只要60元。（圖／翻攝矯正署網站）

TOP2：吐司

監獄烘焙產品中「吐司類」也是具有代表性的熱銷自營食品之一，台東監獄的「鮮奶吐司」每條只要60元，而目前南投看守所的「生吐司」還採預購制，使用12至16小時低溫發酵的波蘭種及鮮奶油、煉乳、牛奶等原料攪打翻拌，打造Q彈口感。

另外像是台北監獄的「奶油黃金吐司磚」，使用自製吐司製作，塗上奶油後低溫烘烤再裹滿洋蔥起司粉或焦糖，一共有2口味選擇，每份8根售價35元。

▲嘉義監獄的蛋捲有多種口味選擇。（圖／翻攝矯正署網站）

TOP3：蛋捲

「蛋捲」也是熱門鐵窗商品，其中嘉義監獄蛋捲20入售價160元，使用紐西蘭原裝進口無鹽奶油塊、低筋麵粉製成，且不添加人工香料、防腐劑，並提供原味、芝麻、海苔、巧克力、抹茶等口味選擇，吃過的網友曾讚「口感扎實」、「很好吃」、「長輩很喜歡」。

而苗栗看守所、台南監獄也有手工蛋捲，台南監獄的蛋捲提供原味、芝麻、咖啡、檸檬、海苔及肉鬆共6口味，目前訂單出貨時間約需3至4周，網友直呼「台南監獄蛋捲屌打某福X軒」。

▲醬油以有數十年歷史的屏東監獄「鼎新醬油」為老饕最愛。（圖／翻攝矯正署網站）

4至10名的監獄美食則分別為醬油、巧克力、手工餅乾、水餃、鳳梨酥、泡菜、重乳酪蛋糕。

其中醬油以有數十年歷史的屏東監獄「鼎新醬油」最受老饕喜愛；巧克力則是台中女子監獄的「MISS經典手工巧克力」為代表；手工餅乾為台南監獄「歸人莎崙烘焙坊」最受歡迎。

台東監獄的「由阿灣手工水餃」主打全手工製作與飽滿內餡，有高麗菜、韭菜、玉米3種口味，不過目前因供貨不足已暫停訂購；還有台中監獄的鳳梨酥、桃園女子監獄的手工泡菜、台中監獄的重乳酪蛋糕皆是網友激推品項。

監獄美食雖吸引不少人想訂購，不過有網友指出「矯正機關自營商城」的網站速度真的太慢，希望可以改善。