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台北創意港粵料理　還有打卡熱點「乒乓球餐桌」

Upssmile向上的微笑萍子 萍子

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點評：好想吃看看！
ETtoday餓勢力

▲忠孝敦化唐點小聚 SocialPlace。（圖／萍子提供）

文、圖／萍子

在台北想吃到有水準的港粵料理，萍子推薦來自香港唐宮餐飲潮店–唐點小聚 SocialPlace，欣葉代理旗下品牌，市民大道上，注入玩味概念，打造療癒系超萌料理的趣味空間，好吃好玩又好拍，菜色以粵菜、港點為主，精緻創意，招牌推薦：火焰菠蘿皇、青椒花石斑、椰皇燉雞、辣口水雞、黑金流沙包，只要1月點火焰菠蘿皇，享新鮮鳳梨汁買1送1，適合家庭聚會、部門等多人聚餐或一人也可輕鬆用餐。

▲忠孝敦化唐點小聚 SocialPlace。（圖／萍子提供）

如何造訪唐點小聚交通 SocialPlace、唐點小聚捷運？可搭乘台北捷運板南線「忠孝敦化站7號出口 」，往市民大道方向，步行5分鐘即可抵達。地址：台北市市民大道四段102號1樓。唐點小聚停車可停餐廳後方的鼎晟停車場，憑當日用餐發票可享停車費75折的優惠。

▲忠孝敦化唐點小聚 SocialPlace。（圖／萍子提供）

原本是欣葉旗下的「金爸爸」，金爸爸現今在南港、信義區及台中拓點後，這個位置換成了唐點小聚 SocialPlace。英文店名Social Place社交空間 ，傳達經營理念，希望來這兒不只是吃美食，強調人與人之間的互動。光看唐點小聚 SocialPlace，還未進入餐廳，就讓人期待，整大面落地窗餐廳，光看就很有質感與特色。

▲忠孝敦化唐點小聚 SocialPlace。（圖／萍子提供）

唐點小聚 SocialPlace，來自香港並以摩登中菜風靡中、港的唐宮小聚，為中港擁有超過60家餐廳的「唐宮」餐飲集團旗下餐飲品牌，2018年2月由台灣老字號餐飲集團—欣葉國際餐飲引進來台，在台正式命名為唐點小聚 SocialPlace，結合了茶樓與中菜館型態，以港粵料理為主，融合中華南北等菜色，呈現新一代的現代茶樓，無論是、點心、或是小菜、特色飲品，以深厚粵菜基底加入創意的療癒系超萌料理，及嫩藍綠色系的視覺空間，讓唐點小聚甫一開幕就點亮市民大道的街景。招牌上有一隻乳鴿，原因是香港本店的乳鴿相當出名。

2014年創立於香港，以摩登中菜引領香港新派中菜風潮，將深厚的粵菜底子注入創意發想，除了首創業界先驅的香菇造型松露香菇包等港式點心，改良如辣口水雞等中華南北各方名菜之外，囊括多元樣式的選擇，讓各年齡層的食客都點得到鍾意菜色。以秉持美味不流失的概念烹調料理，端上桌的餐點也在師傅巧手下細緻雕琢外貌，如縮小版西洋梨為特色的蟹肉啤梨果、玫瑰外型的粉玫瑰饅頭等料理，道道都讓中菜的傳統形象有了療癒系的新改變，也成為「相機先食」打卡熱點的指標性餐廳。

▲忠孝敦化唐點小聚 SocialPlace。（圖／萍子提供）


一入內可見唐點小聚 SocialPlace 餐廳分成好幾區空間，共144席，挺寬敞空間，跳脫一般傳統茶樓的昏黃色調與富麗堂皇的雕龍圓柱裝潢，特別採以粉嫩藍綠色的現代時尚用餐空間為主打，吸引年輕族群朝聖。

▲忠孝敦化唐點小聚 SocialPlace。（圖／萍子提供）

最中間用餐區可遠眺一旁開放式空間的環境，讓你一目了然，主廚與服務人員的真功夫，讓你食用安心，也大開眼界。

▲忠孝敦化唐點小聚 SocialPlace。（圖／萍子提供）

地板挑選斜紋路拼色漸層色調的木地板，搭配粉嫩藍綠色主視覺色系，非常跳，很有氣氛。唐點小聚 SocialPlace 這裡座位區大量打造開放式格局，讓每位服務人員都可以輕鬆看見您，幫您服務，座位區有四人用餐座位，也有超級大的沙發環繞式座位區，適合家庭聚會，部門聚餐等多人聚餐。

▲忠孝敦化唐點小聚 SocialPlace。（圖／萍子提供）

粉嫩藍綠色，沒有吃港式餐廳傳統fu，明亮燈光，反倒多了一種吃下午茶，很潮的設計風格，完全讓少女心大爆發，也此，這裡吸引各種朋友聚餐，讓愛拍照族群也可一起記錄美好時光，最棒是貴婦來用餐，也好體面，適合不同年齡層聚餐。

▲忠孝敦化唐點小聚 SocialPlace。（圖／萍子提供）

▲忠孝敦化唐點小聚 SocialPlace。（圖／萍子提供）

唐點小聚 SocialPlace 注入玩味概念 讓您在乒乓球桌嚐美食，讓你一看似有點突兀的擺設，設計師大玩創意，這更是一張可容納12人一起用餐的乒乓球餐桌。概念來自於香港中環首家店舖的藝術總監，有感於國外有不少餐廳酒吧擺設乒乓球桌供顧客小試，恰巧與品牌忠旨Social Place概念不謀而合，如同電影「食神」裡的撒尿牛丸搖身一變為乒乓球，將餐廳結合運動，藉此增加趣味共鳴，拉近彼此距離，搭配乒乓球拍排列而成的壁面、手繪中國熊貓與台灣黑熊一同打桌球的可愛互動壁畫，略帶摩登又不失復古的情懷，從寶藍色乒乓球桌延伸至整體空間皆富趣味之餘。

▲忠孝敦化唐點小聚 SocialPlace。（圖／萍子提供）

▲忠孝敦化唐點小聚 SocialPlace。（圖／萍子提供）

坐落這樣氛圍用餐，相機先食，玩味美食，網美朝聖絕對拍個不停。

▲忠孝敦化唐點小聚 SocialPlace。（圖／萍子提供）

唐點小聚 SocialPlace 提供安全座椅，親子家庭來用餐也免煩惱。

▲忠孝敦化唐點小聚 SocialPlace。（圖／萍子提供）

唐點小聚 SocialPlace 整個明亮空間，井然有序，藉由欄架擺放食用的器物，還有中間運用大量植栽、小物、書籍陳列，增添生活的小巧思。

▲忠孝敦化唐點小聚 SocialPlace。（圖／萍子提供）

▲忠孝敦化唐點小聚 SocialPlace。（圖／萍子提供）

整個開放式空間，室內空氣依舊很清新，不會太重油煙味。

▲忠孝敦化唐點小聚 SocialPlace。（圖／萍子提供）

唐點小聚 SocialPlace 餐桌擺盤，也大玩創意，別出心裁，挑選有螞蟻、蒼蠅、昆蟲飛來飛去的圖騰視覺瓷盤，讓人覺得很有意思，增添用餐趣味。這裡的菜色網羅星、馬、港、粵的特色料理共分為涼菜、主廚推薦、燉湯、飯麵、蔬菜、全素、點心與甜品共八大類，唐點小聚價位從：58元～720元，很超值，會酌收10%服務費，這裡服務超好的。

▲忠孝敦化唐點小聚 SocialPlace。（圖／萍子提供）

辣口水雞 NT$268元，以藥材與香料為底味，將雞肉透過小火泡熟，賦予清淡香氣後再冰鎮，接著淋上蒜蓉、薑末、辣椒、辣油、花生醬等特調而成的醬料後上桌。醬料裡不可缺少的辣油，更是先經高溫再轉低溫，藉由1天左右的時間提煉完成，費工夫又花時間的自製辣油，讓舌尖感受到不同風味層次，主廚更在其中加入一道秘制配方，讓辣口水雞嚐起來清爽不膩，香氣迷人。

▲忠孝敦化唐點小聚 SocialPlace。（圖／萍子提供）

吃下這辣口水雞，非常厲害，雞肉非常嫩，辣度恰恰好，芝麻香氣伴隨辣度，非常過癮，辣椒帶有獨特香氣，每吃下一口，越來越涮嘴，強力推薦這款當開胃小菜。

▲忠孝敦化唐點小聚 SocialPlace。（圖／萍子提供）

1月份主打商品搭配優惠，只要點這份火焰菠蘿皇NT$368元，享新鮮鳳梨汁買1送1，上桌時氣勢十足，服務人員會先馬上點燃火在鳳梨外觀燒，超吸睛，大玩創意路線，非常好拍，將整顆鳳梨點火，能聞到鳳梨燃燒的香氣，是道從外觀、味道，到上菜儀式都是非常吸睛的菜色。另外，「旺來」上添火象徵旺上加旺，非常推薦給業務人員。

▲忠孝敦化唐點小聚 SocialPlace。（圖／萍子提供）


接著把鳳梨蓋子打開，可見裡頭滿滿餡料，原來這是主廚先將牛奶鳳梨蒸過，再放入特調紅咖哩醬烹調的蝦球、中卷、帆立貝海鮮，以及牛奶鳳梨果肉等配料，嚴選來自台灣纖維少且甜度高的牛奶鳳梨，散發鳳梨清香，混入略帶辣度的紅咖哩椰奶濃厚香氣，好入味，海鮮的鮮度搭配咖哩香，好絕配又下飯，愛吃咖哩料理必點款。

▲忠孝敦化唐點小聚 SocialPlace。（圖／萍子提供）

▲忠孝敦化唐點小聚 SocialPlace。（圖／萍子提供）

▲忠孝敦化唐點小聚 SocialPlace。（圖／萍子提供）

火焰菠蘿皇的鳳梨可製作成飲料：新鮮鳳梨汁60元/1杯，主要是1月點火焰菠蘿皇，享新鮮鳳梨汁買1送1。原汁原味的新鮮鳳梨汁，酸甜風味，滿足你的味蕾，剛吃完，品嚐著鳳梨原汁，無比新鮮。

▲忠孝敦化唐點小聚 SocialPlace。（圖／萍子提供）

椰皇燉雞 NT$238元（盅），一上桌就是整個完好的椰子，更讓人期待這是什麼玩味料理，原來這是用新鮮椰皇，取出椰汁後保留椰肉，椰肉在長時間烹調過後仍保有香氣，具紮實滑嫩的特質燉湯，湯也是粵菜代表之一。

▲忠孝敦化唐點小聚 SocialPlace。（圖／萍子提供）

燉煮前，湯頭必須先用老母雞與火腿等配料熬煮6小時以上為上湯底，接著
再將雞腱、雞爪、赤肉與瘦肉排，以及雪蓮子、蟲草花放入椰皇內續燉1小時以上。

▲忠孝敦化唐點小聚 SocialPlace。（圖／萍子提供）


舀起一匙椰皇裡的湯頭，喝起來溫潤清香，裡頭還多了吸收熬煮多小時的肌肉湯汁，雞肉彈牙，粉嫩口感，不乾不柴，擁有豐富湯頭層次口感，吃完後，別忘了刮下邊緣香嫩的椰肉享用，可清熱解渴、益氣生津，有種一石二鳥吃法，完全補到底。

▲忠孝敦化唐點小聚 SocialPlace。（圖／萍子提供）

▲忠孝敦化唐點小聚 SocialPlace。（圖／萍子提供）


青花椒石斑 NT$680元，石斑一上桌，一看就知道這魚鮮美無比，新鮮的好魚，都騙不了人，採用川菜精髓的經典菜色，有「年年有餘」好兆頭，是過年應景菜色。新鮮的龍虎斑經靈活的刀工分切，病以用低溫方式泡熟，時間和溫度全仰賴主廚深厚的功力，確保魚肉的滑嫩鮮甜，最後的烹煮工序則相當關鍵，選用3種不同的辣椒與獨門調製的辣油大火燒熱，再滾燙熱淋在魚身上帶出麻辣鮮香，香氣令人回味無窮。

▲忠孝敦化唐點小聚 SocialPlace。（圖／萍子提供）

吃下青花椒石斑 ，下重本的青花椒逼出辣香，帶點麻辣，肉質細緻，好吃極了，非常有水準，愛吃魚與辣的饕客，絕對必點款招牌。

▲忠孝敦化唐點小聚 SocialPlace。（圖／萍子提供）


蟹肉啤梨果NT$138元，口感類似鹹水餃外皮的啤梨果，在粵語指的就是西洋梨，以糯米粉特製而成的縮小版西洋梨裡，包入以蠔油等調味炒製的蟹肉、鮮蝦、干貝絲、香菇等內餡， 剛上桌的西洋梨因糯米粉麵團比例使用恰當，加上師傅手捏功力得以直挺站立，吃起來裡頭餡料飽滿粉嫩，蟹肉等海鮮餡料鹹甜風味，並帶入甜度伴隨鹹香，鮮脆Q彈，豐富味道從舌尖竄出，充分表現出視覺與味覺的完美搭配。

▲忠孝敦化唐點小聚 SocialPlace。（圖／萍子提供）

小蠔酥煎餅NT$288元，整個裏粉把新鮮的蠔蚵大火油炸，整大片呈現，一上桌整個酥脆宛如珊瑚的外觀視覺感，搭配魚露兩種醬汁，吃到自然原味。

▲忠孝敦化唐點小聚 SocialPlace。（圖／萍子提供）

咬下小蠔酥煎餅，脆脆的，每一口都可吃到蚵仔在其中，非常新鮮，麵衣比例講究，不會很油膩，清爽脆感，很涮嘴。

▲忠孝敦化唐點小聚 SocialPlace。（圖／萍子提供）


黑金流沙包NT$138元，一籠3個，一上桌，黑色系視覺外觀非常讓人震撼，原來這是將養生竹炭粉加入少許墨魚漿揉進麵糰增添口感，採以自然發酵1個半小時，再包入烤過的鹹蛋黃、鮮奶油、椰漿等混拌而成的奶黃內餡蒸熟出爐。趁著熱度未退，刷上法國進口的金粉，這道看似豪氣的筆觸實則優雅細緻，非常大氣的一款精緻點心。

▲忠孝敦化唐點小聚 SocialPlace。（圖／萍子提供）


萍子超愛這款黑金流沙包，撕開麵衣，緩慢流出的濃郁內餡，金黃色澤飄香，低調又高貴的奢華視覺感，整個發酵得宜的麵糰，讓流沙包吃起來鬆軟不黏牙，燙口的金黃色鹹蛋黃液流出，美味極了，吃完一籠還想加點。

▲忠孝敦化唐點小聚 SocialPlace。（圖／萍子提供）


金牌蘿蔔糕 NT$258元，一顆顆飽滿大顆、金黃酥脆發亮的蘿蔔糕上桌，成為視覺焦點，主要這道料理是橫跨廚房點心與炒製兩大部門的獨特
料理。

▲忠孝敦化唐點小聚 SocialPlace。（圖／萍子提供）


點心師傅必須先將台灣金鉤蝦、臘腸爆香後，再與米漿、蘿蔔等蒸熟，強調吃得到蘿蔔絲實在口感的蘿蔔糕，再經由炒鍋師傅接手，將蘿蔔糕裹上特殊脆漿後輕炸，放入以蛋液為底熱鐵板打上，上頭淋上混入椰漿、奶水、辣油等特調而成的金牌叻沙醬才得以完成，是道完美的蘿蔔糕二次創作料理，外頭的酥脆麵衣，與彈牙的蘿蔔糕一起吃，多了種外酥內軟，包裹在外層的叻沙醬香氣濃厚卻不膩口，越吃越開胃。

▲忠孝敦化唐點小聚 SocialPlace。（圖／萍子提供）

鳳梨咕噜肉 NT$298元，把肉裏粉大火油炸過後，加上糖醋醬汁，淋在上頭，整個鮮紅色視覺，非常討喜，加上鳳梨旺來印象搭配，成為一款喜氣洋洋特色料理。吃下鳳梨咕噜肉，外頭的糖醋醬汁的甜香，加上鳳梨的清甜，組合很搭，看起來不只好吃，更具有特色。

▲忠孝敦化唐點小聚 SocialPlace。（圖／萍子提供）


松露香菇包 NT$138元，一上桌光看視覺外觀，就宛如真的一個個香菇的外觀，手工之逼真，做工之細緻，主廚好有巧思。吃下松露香菇包，裡頭有滿滿的香菇餡料，帶點鹹香入味的滷汁，伴隨濃郁的松露香氣，讓看似普通的香菇包，顯得彌足珍貴。

▲忠孝敦化唐點小聚 SocialPlace。（圖／萍子提供）


蝶豆花蒸粿 NT$88元，用近年來很夯及流行的蝶豆花，食用原料去製作，整個上桌紫色視覺性色澤，繽紛多彩，很有話題性。吃下蝶豆花蒸粿，整個外皮很Q，裡頭滿滿帶點軟嫩的餡料，增添豐富口感。

▲忠孝敦化唐點小聚 SocialPlace。（圖／萍子提供）

十三么麻將 NT$108元，用香港人愛打麻將之樂趣，也成為一款具有趣味性的甜點上桌。吃下這具有港點代表性的港點，超有意思，上頭的字是用可食用去烙印上去，吃起來不甜不膩，QQ彈牙，有種果凍的口感，很清香。

▲忠孝敦化唐點小聚 SocialPlace。（圖／萍子提供）

吃過唐點小聚 SocialPlace，讚不絕口這裡的精湛廚藝，餐點精緻，非常有水準，超級美味，吃過都會念念難忘這裡的好滋味。昔日茶樓光景，往日情景雖不在，但唐點小聚 SocialPlace這裡提供的不僅僅是餐飲服務，更希望透過現代茶樓氛圍，串起人與人彼此之間的情感交流，為大家呈獻一種生活文化，三五好友一起來聚聚，一起吃點心、喝喝茶，配粵菜點心，澎湃饗宴，快來揪朋友一起品嚐美食吧。

▲忠孝敦化唐點小聚 SocialPlace。（圖／萍子提供）

唐點小聚 SocialPlace 、唐點小聚市民店
電話：（02）2771-5808
地址：台北市市民大道四段102號1樓
營業時間：週一至週五 午餐11：00–15：00（最後點餐14:30）晚餐17：00–22：00（最後點餐21:30）。週六、日及國定假日 11：00–22：00（最後點餐21:30）

Upssmile萍子（up’s smile向上微笑）！
本身是設計師，也是向上的微笑 旅食設影的攝影師。
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關鍵字： 唐點小聚 中菜 粵菜 台北市美食 美食情報 萍子

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