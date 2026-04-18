全台唯一「白狐狸農場」在宜蘭！室內吹冷氣不怕日曬雨淋

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者陳莉玟

宜蘭最新景點「遛遛三星」是個親子同遊的好去處，擁有多樣化的可愛萌寵，來訪能近距離與動物們互動餵食、觀察小動物日常。最特別的是，遛遛三星是全台唯一的白狐狸農場，可以報名與狐狸互動的體驗課程、認識狐狸生態，大人和小朋友都能參與，感受狐狸不一樣的面貌。此外，還有爬蟲生態專區和鹿角蕨手作，再搭配趣味十足的農作體驗，當個小小農夫也很好玩！

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停車資訊

▲園區備有停車場，開車停車都很方便。

假日建議早點入園

遛遛三星相當有人氣，還沒營業就已經大排長龍，主要是因為有推出與狐狸互動的體驗課程，且每日都有限定場次，採現場購票時一起購買，所以晚到的朋友，可能就買不到體驗課程了！

門票資訊

入園門票為250元，包含互動草一份或是手作DIY一份、餐飲折抵100元、商品折抵50元；2歲以下小孩免費，2～4歲的小朋友為半票100元。

售票口＆紀念品

迎賓櫃台售票處是有冷氣的空間，環境舒服涼爽，還有販售許多可愛的商品，有水豚、天竺鼠車車、狐狸玩偶和包包等飾品，許多小朋友看到都很喜歡，很適合當紀念品。門票有折抵券，能有優惠還不錯。

超人氣課程體驗

千萬別錯過人氣的課程體驗，一共有四種課程，最具人氣的就是與白狐狸互動，另外還有小小爬蟲偵探、田野補習班和DIY鹿角蕨，每個課程價格不同，時間落在30分鐘～50分鐘。若有興趣的朋友，建議購票時就一起搭配購買，因為每個課程都有時間場次，依現場公告為主，若是太晚抵達，可能就無法體驗了。

小小狐狸互動拍照體驗

試營運價格為一人149元，採現場購票，體驗時間為15分鐘，一天共有六個場次（10：45／11：45／12：45／13：45／14：45／15：45），目前還沒有年齡限制，大人小孩都能一起參與。

園區地圖

遛遛三星說大不大，說小也不算小，主要的互動體驗區和用餐區都在室內，另外還有戶外草地萌寵、森林農場，還有適合小朋友們跑跳的戶外大草原。

室內環境

走進室內給人一種療癒放鬆的氛圍，質感布置，有別於一般的親子農場，採光明亮、氛圍佳，還帶點童趣的感覺。農場室內空間種滿許多植栽，到處綠意盎然，參觀環境時，也讓人覺得賞心悅目。

▲▼喜歡拍照的朋友，也會發現遛遛三星很好拍，每個角落都有特別設計，牆面的布景童趣可愛，拍全家福也好看。

與白狐狸的互動體驗

正式進入最期待的與狐狸互動體驗課程，進入前，導覽人員會先進行詳細的解說，然後將手部清潔過後，進入到狐狸生活的區域，大家會先坐在矮凳上，聆聽詳細的介紹，包含狐狸的種類、喜歡做的事，還有熱愛探索的習性。

白狐狸身上的毛柔軟、白皙，模樣也很可愛，與一般的赤狐很不一樣，而且牠們採一夫一妻制，在農場裡所看到的小狐狸，就是牠們所生的寶寶。我們認知中的狐狸，可能是兇狠狡猾的肉食性動物，但來到遛遛三星，會覺得這裡的狐狸都很溫和。

第一次抱到白狐狸的感覺好特別，其實蠻像寵物狗，因為牠們很可愛，會乖乖的趴在你的身上。當然，初次見面，也能感覺得到狐狸們的緊張，還有突然伸出的爪子，看得出牠們隨時防禦，但可能是經過飼養員的馴養，牠們很溫和！

▲體驗過程也可以抱著狐狸一起合影。

▲當天白狐狸還有跳上木製平台玩耍，聽說狐狸的智商非常高，在這裡就能感受得到。

其中比較特別的是，當天還看到狐狸媽媽照顧小寶寶，請注意狐狸的小寶寶是不可以觸摸的，主要是因為牠們還沒打預防針，再加上狐狸媽媽會警戒，所以除了飼養員的指示，千萬不要隨意摸狐狸寶寶！

小小狐狸互動拍照

最新推出的小小狐狸拍照互動體驗也很好玩，主要是與才出生幾個月的小狐狸互動，目前沒有年齡限制。導覽人員也會介紹白狐狸和赤狐的差別，白狐狸身上唯美的大理石白與線條超美，與赤狐身上的黃褐色明顯不同，但卻生出一個可愛的茶色小狐狸。

▲牠們超級敏銳，很調皮又可愛。

小小爬蟲偵探

會有專人老師介紹關於守宮、球蟒和藍舌蜥等小知識，解說過程也能實際觸摸，感受爬蟲類身上的感覺，超級特別。但我還蠻緊張的，因為牠們都是活生生的，在我的手上蠕動，我也很怕不小心弄傷牠們，讓牠們產生攻擊，但還好老師說牠們都很溫和，也是熱門的寵物！換個方式認識爬蟲類的生態也非常有趣，當天好多小朋友都很喜歡，一直在課程上問問題。

鹿角蕨手作體驗

遛遛三星裡也有植栽DIY體驗，其中比較特別的，就是現在很夯的鹿角蕨植物，因外型好看、綠葉唯美、易照顧，加上像鹿角的孢子葉，深受許多愛好者的喜歡，也變成常見的室內觀葉植物。

▲請注意手作鹿角蕨需要一點時間。

農事體驗

可以報名體驗種蔬菜，從挖土、植物和澆水，到最後加上蔬食的營養物，沒想到農耕也不是簡單的事。挑戰農事體驗，待農作物成熟，可以再來農場裡收成。當天種的是茄子，但我覺得看起來很像是青椒。

草皮小動物區

除了四項需要額外付費的體驗課程外，還有戶外大萌寵大草原，這裡有多樣化的小動物，入園門票可以兌換一份牧草，也可以購買胡蘿蔔。在這裡可以體驗餵食水豚、陸龜和侏儒山羊，比較特別的是，還能看到一群白羅曼鵝逛大街，整齊在草原上散步，看起來好像軍隊！

▲戶外草原體驗模式就像一般農場，若是沒有特別買課程體驗，也能近距離與動物互動。

餐飲服務

園區有餐食供應，提供炸物套餐、小點、飲品、泡麵和冰淇淋。其中最特別的就是引進自助式的泡麵體驗，選擇喜歡的泡麵後，加入不同的食材現場烹煮，美味的韓式泡麵就出爐了，還有附飲料！

▲推薦必點遛遛三星的酒品類，荔枝啤酒超好喝，果香滋味十足。

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》



▲獨家推出的狐狸冰淇淋可愛又好吃，只是價格稍微高了點。

▲▼設施規劃得很完善，有舒服冷氣的用餐區，也有質感的哺乳室，親子同行絕對超加分。

心得感受

遛遛三星真的很特別，是全台唯一的白狐狸主題親子農場，可以近距離與狐狸互動，有專業導覽人員解說，還能互動拍照，非常安心。爬蟲偵查、小小農事體驗和鹿角蕨DIY也都很有趣，親子同行絕對會有個難忘的旅程。因狐狸互動體驗有場次限制，建議假日想體驗要早點入園！

遛遛三星

地址：宜蘭縣三星鄉富貴二路516號

電話：03－9895666

營業時間：10：00－17：00

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