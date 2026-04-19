中壢月底救星「40元素食便當」配菜豐富　每天只賣短短4小時

Darren蘋果樹(阿樹いっき)我是桃園部落客喜歡美食、旅遊、美酒和廟宇文化。2019年桃園上好攤評審，從無名小站開始寫文至今累積4000篇以上文章。

撰文攝影／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳莉玟

「歡喜素食」可以說是不少在地人私藏的中壢美食，小編也是透過中壢在地社團看到有鄉民分享，才發現這間素食便當只要40元，20元就能吃到鹹粥、米粉、炒麵，還有涼麵以及炒飯也只要30元，價格親民、選擇多，營業時間不長，卻每天都有排隊人潮！

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位置

▲位於桃園中壢區民權路96號，比較靠近新明市場這一帶，不遠處就是永川牛肉麵以及新明老牌牛肉麵。



營業時間為09：30－13：30

不少在地人都是每天固定報到，建議不要太晚來，否則熱門品項很容易提早賣完。每到用餐時段，門口總是可以看到排隊人潮，尤其接近中午11點後更是明顯，不少客人都是熟門熟路，一走進來就直接點餐，一次外帶好幾個便當的客人也很多。

看到排隊人潮也不用擔心會等太久

因為裡面的店員手腳非常俐落，通常沒有多久排隊隊伍就會被消化完，通常人潮最多應該也是初一或十五，還有幾天特定吃素日。

菜單

▲主打便當，另外還有涼麵、炒麵等選擇，整體走的是家常風格。菜色每天略有變化，配菜豐富不油不膩。

推薦餐點

便當

白飯搭配多樣配菜，主要就是炒青菜、豆製品等等，還有冬粉，整體吃起來相當清爽，完全不油膩。份量其實不小，對男生來說也很有飽足感，配菜調味不重，但卻很耐吃，難怪會成為不少上班族的午餐固定選項。

涼麵

▲意外好吃，口感清爽搭配醬汁，天氣熱吃起來特別消暑，是不少老客人來歡喜素食一定會點的品項。

炒米粉

▲如果想吃得更有口感，可以試試炒米粉，香氣十足、調味剛剛好不會過鹹，是偏家常風味的素食炒米粉。

心得

以價格來說完全就是學生以及小資族的月底救星，不論是便當、涼麵還是炒麵以及炒米粉等等，都能感受到用心穩定品質，難怪人潮那麼多！

歡喜素食

地址：桃園市中壢區民權路96號

電話：03－4020307

營業時間：09：30－13：30（周日、一公休)

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