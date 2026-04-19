ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

中壢月底救星「40元素食便當」配菜豐富　每天只賣短短4小時

DARREN蘋果樹

DARREN蘋果樹 DARREN蘋果樹

Darren蘋果樹(阿樹いっき)我是桃園部落客喜歡美食、旅遊、美酒和廟宇文化。2019年桃園上好攤評審，從無名小站開始寫文至今累積4000篇以上文章。

▲▼歡喜素食。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

撰文攝影／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳莉玟

「歡喜素食」可以說是不少在地人私藏的中壢美食，小編也是透過中壢在地社團看到有鄉民分享，才發現這間素食便當只要40元，20元就能吃到鹹粥、米粉、炒麵，還有涼麵以及炒飯也只要30元，價格親民、選擇多，營業時間不長，卻每天都有排隊人潮！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

位置

▲▼歡喜素食。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲位於桃園中壢區民權路96號，比較靠近新明市場這一帶，不遠處就是永川牛肉麵以及新明老牌牛肉麵。

營業時間為09：30－13：30
不少在地人都是每天固定報到，建議不要太晚來，否則熱門品項很容易提早賣完。每到用餐時段，門口總是可以看到排隊人潮，尤其接近中午11點後更是明顯，不少客人都是熟門熟路，一走進來就直接點餐，一次外帶好幾個便當的客人也很多。

▲▼歡喜素食。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼歡喜素食。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼歡喜素食。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

看到排隊人潮也不用擔心會等太久
因為裡面的店員手腳非常俐落，通常沒有多久排隊隊伍就會被消化完，通常人潮最多應該也是初一或十五，還有幾天特定吃素日。

▲▼歡喜素食。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼歡喜素食。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

菜單

▲▼歡喜素食。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲主打便當，另外還有涼麵、炒麵等選擇，整體走的是家常風格。菜色每天略有變化，配菜豐富不油不膩。

推薦餐點

便當
白飯搭配多樣配菜，主要就是炒青菜、豆製品等等，還有冬粉，整體吃起來相當清爽，完全不油膩。份量其實不小，對男生來說也很有飽足感，配菜調味不重，但卻很耐吃，難怪會成為不少上班族的午餐固定選項。

▲▼歡喜素食。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

涼麵

▲▼歡喜素食。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲意外好吃，口感清爽搭配醬汁，天氣熱吃起來特別消暑，是不少老客人來歡喜素食一定會點的品項。

炒米粉

▲▼歡喜素食。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲如果想吃得更有口感，可以試試炒米粉，香氣十足、調味剛剛好不會過鹹，是偏家常風味的素食炒米粉。

心得
以價格來說完全就是學生以及小資族的月底救星，不論是便當、涼麵還是炒麵以及炒米粉等等，都能感受到用心穩定品質，難怪人潮那麼多！

歡喜素食

地址：桃園市中壢區民權路96號
電話：03－4020307
營業時間：09：30－13：30（周日、一公休)

DARREN蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化
*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》粉絲專頁

【你可能也想看】

新店40年老店主打「瘦肉」滷肉飯！口感鹹香微甜不油膩
全台最老財神廟在桃園！創廟至今超過360年　參拜順序一次看
份量豪邁學生族超愛！大安區35元佛系涼麵　湯喝不夠還能免費續

關鍵字： 歡喜素食 桃園美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

趁劉品言坐月子跑去近視雷射　連晨翔放閃：能把妳看得更清楚

推薦閱讀

凌晨2點半開攤！深夜油飯隱身萬華暗巷　續湯免費超佛心

凌晨2點半開攤！深夜油飯隱身萬華暗巷　續湯免費超佛心

水煎包、小籠包一律8元！三重40年老店　還有客人直接狂掃百顆

水煎包、小籠包一律8元！三重40年老店　還有客人直接狂掃百顆

松山隱藏版仙草三輪車！在地超過30年　24小時慢火熬煮甘甜滑順

松山隱藏版仙草三輪車！在地超過30年　24小時慢火熬煮甘甜滑順

每周只營業3天！桃園八德排隊蚵嗲攤　塞滿韭菜＋肥美蚵仔

每周只營業3天！桃園八德排隊蚵嗲攤　塞滿韭菜＋肥美蚵仔

10大鐵窗美食公開　蛋黃酥4小時賣7萬顆超夯

10大鐵窗美食公開　蛋黃酥4小時賣7萬顆超夯

神還原「九龍寨城」懷舊街市！

神還原「九龍寨城」懷舊街市！

MSC提議用郵輪撤離滯留中東的船員　但我商指出一旦撤離難補人

MSC提議用郵輪撤離滯留中東的船員　但我商指出一旦撤離難補人

北港零招牌「地瓜片工廠」超便宜！

北港零招牌「地瓜片工廠」超便宜！

本村炸雞「小巨蛋門市」4/23開幕　連3天送買1送1券

本村炸雞「小巨蛋門市」4/23開幕　連3天送買1送1券

基隆人也吃廟口　這些時段避開觀光客

基隆人也吃廟口　這些時段避開觀光客

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

搭「新台馬輪」玩花蓮3天2999元起

竹子湖「楓紅框景」美到5月初

北投中心新村「心村聚」4/18開跑

海島飯店4玩法　住客免費體驗獨木舟、浮潛、水中有氧

全台唯一「白狐狸農場」在宜蘭！

桃園龍潭700ml珍奶竟只要25元！

基隆兩坪大迷你麵攤天天排隊！

凌晨2點半開攤！深夜油飯隱身萬華暗巷

台中米其林法餐隱身大門深鎖神秘老宅

14公尺「巨型博美犬」現身屏東海邊

熱門行程

最新新聞更多

10大鐵窗美食公開　蛋黃酥4小時賣7萬顆超夯

神還原「九龍寨城」懷舊街市！

MSC提議用郵輪撤離滯留中東的船員　但我商指出一旦撤離難補人

北港零招牌「地瓜片工廠」超便宜！

本村炸雞「小巨蛋門市」4/23開幕　連3天送買1送1券

基隆人也吃廟口　這些時段避開觀光客

中壢月底救星「40元素食便當」配菜豐富

再睡5分鐘「1+1」99元限時優惠　COMEBUY純茶2杯49元

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366