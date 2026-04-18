台中米其林法餐隱身大門深鎖神秘老宅！復刻20年代老上海氛圍

撰文攝影／NINI AND BLUE 玩樂食記、整理／實習記者陳莉玟

台中米其林指南推薦的法餐「中山招待所」，是大鼎集團旗下品牌，隱身於大門深鎖的神秘老宅，不僅提供頂級法式料理，更是承載著歷史與文化底蘊的空間。以法式料理為核心，結合中式氛圍與精神的Fine Dining，雖為美軍宿舍卻有著老上海低奢內裝，踏入其間彷彿穿越時空，體驗20年代上海灘般的優雅氛圍，與獨特的中西文化交融。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

位置與停車

屬於台中美術館、五權綠園道美食商圈一帶，和位在存中街42號的You Parking土庫站停車場有特約，從停車場步行過來約5分鐘，離開餐廳前請務必向餐廳索取停車費折抵QR Code。

外觀

從牆外可以看見裡面有著綠意盎然庭院和神秘老宅，僅有牆上低調不甚顯眼的黑色招牌，以及門口木製門牌寫著「中山招待所」。不管是否營業時間，鐵灰色大門總是緊閉，有著讓人很好奇的神祕感。雖然現在已經不是私人招待所，有開放客人預約用餐，但來用餐的客人仍需要先按門鈴，等待管家來開門帶路才能一探究竟。

品牌故事

「中山招待所」這個名字，並不是真的有孫中山曾經住過，或是他的招待所，而是董事長希望以在台灣歷史上留名，具深度亦較無爭議性的人物來做代表，因此選了孫文（國父孫中山），品牌標誌字體更是集結自孫中山親筆著作中的字跡，讓整體不只是空間與餐飲，更多了一層文化與歷史的象徵意義。

復古的老洋房原為美軍宿舍

後來由一位老醫生持有，隨著醫生全家移民海外，這棟老宅轉由董事長戴勝堂先生購入，並打造為一處專門用來款待賓客的私人招待空間，15年來這裡已接待超過十萬人次的座上賓。

環境

進入庭院，百年桂花樹與西方緬梔分植兩側，象徵中西文化並存交融與衝突，這樣的概念也延伸至室內空間與餐點設計之中，處處可見中西元素相互呼應、融合呈現。

以民國初年「宋慶齡」上海舊居為設計藍本

復古典雅的木門與細節，重現20年代上海租界中西融合的優雅氛圍，低調卻充滿韻味，窗戶上客製復刻傳統水波紋花玻璃，像是一個一個拇指壓印上去的感覺。入口處的迎賓椅則是創立時從歐洲客製購入，紅絲絨搭配耀眼金色花朵貴氣十足，原以為金色花朵是金屬材質，沒想到居然是木頭手工雕刻，據說要價不斐，讓我們坐的時候非常小心翼翼。

原本設定就是私人招待所，客廳中還特別擺放從歐洲運回來的壁爐，雖然不能真的生火，卻為空間增添了溫暖的視覺感受，用餐過後也可以在這邊休息聊天，感受復古的上海人家生活感。

▲牆上展示畫作多為董事長夫人親手繪製 ，更添一份藝術與人文氣息。

▲中山招待所自2020年起連續四屆入選《台灣米其林指南》，餐點品質與服務備受肯定。

▲餐具的擺設除了基本法餐的餐具之外，也提供了中式筷子，細微之處體現了對中西融合的一貫理念。

包廂

中山招待所提供獨立包廂的選擇，滿足不同人數的需求，亦可整棟或分層包場、舉辦庭園婚宴。1F包廂可容納約4－6位，午宴低消8,000元，晚宴低消12,000元；2F包廂可容納約4－10位，午宴低消15,000元，晚宴低消22,000元。

二樓包廂打造孫中山當時開會情境

選用頗具上海復古風格桌椅，地面鋪設人字木地板，為了減少空間壓迫感，兩側用鏡面拓展空間，但深色的鏡面讓我聯想到警匪片的場景，鏡子後面也許是另一個監控室。

▲往二樓的樓梯很有電影中上海富貴人家的華麗氣派感。

▲二樓這個充滿綠意的窗景，感覺非常放鬆。

菜單

午宴：1,680元起＋水資費80元＋10%

晚宴：2,380元起＋水資費80元＋10%

兒童餐：600元＋水資費80元＋10%（限6－10歲（含）兒童）

素食餐：與午、晚宴收費相同。

兒童用餐須知

►僅接待滿6歲（含）以上可受控之兒童，並須點購兒童套餐；5歲（含）以下恕不接待（婚宴包場不在此限）。

►兒童餐僅供應義大利麵。

►為維護用餐品質，如兒童音量過於喧嘩影響其他顧客，餐廳將婉拒接待，敬請見諒。

▲鼎級美食卡包含了大鼎餐飲事業旗下品牌：中山招待所、厝秘、易鼎活蝦的相關會員優惠。

▲提供EIRA氣泡天然礦泉水、礦泉水，用餐過程中服務人員也會自動適時補充。

開胃小點

白旗魚刺身炙燒至半生熟，外層微微焦香、內裡仍保有細緻柔嫩的口感，入口帶著淡雅油脂與海味的鮮甜。底部搭配口感如布蕾般滑順細緻的蘆筍蒸蛋，溫潤中透出淡淡清甜，再加上炸過的蕎麥，增添酥脆顆粒感，讓整體口感更有層次，最上方點綴魚子醬與紫蘇花穗，鹹香中帶點清新香氣。

另一款則是以法國麵包，以及口感綿密細滑燻鮭魚慕斯作為基底，堆疊上鮭魚卵、微酸鹹香酸豆與酸奶的輕盈酸韻，多重風味在口中交織，又有開胃效果，是一道精緻又搭配相當巧妙的小點。

麵包與焦化奶油

提供有維也納麵包、小圓麵包，主廚自己特製的奶油帶有淡淡的焦糖香氣，搭配麵包相當好吃，奶油和麵包也都可以再續。

前菜－燉飯、番茄、花枝、甜蝦

以蛤蜊汁與番茄為基底調味的清爽前菜，搭配文甲花枝與日本兵庫縣甜蝦，外層淋上羅勒油，再佐以羅勒葉與絲河菊點綴，不僅視覺精緻，風味也充滿海洋與香草氣息。

▲燉飯使用的是義大利米，中心帶點米心硬感，吸收濃郁番茄酸甜醬汁，相當入味。

前菜－南非鮑魚、鹽漬櫻花、客家桔醬

選用南非鮑魚，抹上奶油低溫烘烤，呈現Q彈細緻的口感，搭配清爽的蘆筍與蘆筍丁，加上帶有特色的客家桔醬，再點綴鹽漬櫻花與可食用的宮燈花，讓整體風味在鹹與酸、清爽與彈牙之間各自取得完美平衡，整體相當開胃。

竹筍澄清湯

以黑羽土雞、春筍、干貝為主角的精緻湯品，桌邊倒入以竹筍和雞骨熬煮成的金黃色熱湯，湯色澄淨、明亮無雜質，喝起來是相當乾淨舒服的味道。海陸雙鮮北海道生食干貝加黑羽土雞雞胸肉，搭配清脆春筍，呈現出自然鮮甜的層次，上方點綴紅色胡椒粒，隱約帶點八角香氣，再佐以香芹菜提香，讓整體風味更顯細緻。

▲建議先單獨品嚐湯頭的原味，再搭配食材一起入口，感受山海陸食材的層層變化。

南法經典馬賽魚湯

三大名湯之一馬賽魚湯，主廚以多種海鮮與蔬菜為基底，加入番紅花與數十種香辛料長時間熬煮，呈現出濃郁且層次豐富的湯頭。湯中配料澎湃包含北海道生食級干貝、黑虎蝦、紐西蘭淡菜，底部還藏有龍虎斑與新鮮蟹肉，每一口都是海味精華，上方再點綴蒔蘿葉（洋茴香）與茴香頭，增添清新香氣，讓整體風味更加平衡。

▲超級濃郁的海味在口中迴盪，配料豐富，還可以搭配餐前麵包呈現不同吃法，極度推薦加價升級。

醋飲

這杯醋飲可說是非常濃縮版，對於平常怕酸的人來說是招架不住，酸勁十足、果香濃郁，對於愛吃酸的人會很愛，加上鮮黃菊花瓣點綴讓視覺更美，在中場用來清醒味蕾效果十足。

美國肋眼牛排

選用美國肋眼牛排煎至5分熟，外層有著焦糖化後的濃郁香氣與脆口感，中間則是保留相當柔軟的粉嫩色，搭配青花筍、馬鈴薯、舞菇、三色堇食用花，以及瑪莎拉酒醬汁。

經過熱煎的時蔬，調味簡單卻特別迷人，蔬菜本身的清甜被完整帶出，帶點鍋氣與微微焦香感，看似樸實卻讓人印象深刻的美味。

相當柔嫩的肋眼牛排，當刀子切下時能清晰感受到外層脆、內裡嫩的層次變化，單吃享受肉香與咀嚼感，搭配瑪莎拉酒醬汁則是更加濃郁與開胃。

宜蘭櫻桃鴨

選用宜蘭櫻桃鴨胸肉，先經過舒肥後再乾煎，一旁搭配烤過的無花果、綠葡萄、甜豆仁，這道主菜中最不能缺少、最畫龍點睛的是那用黃梅酒與黃梅製成的獨特醬汁。

▲七分熟的櫻桃鴨肉有著豐沛的肉汁，夾著皮下豐腴油脂，很香！沾著一旁的黃梅醬一起吃，酸、甜、鹹特別開胃。

克拉芙提

鑄鐵鍋烘烤的克拉芙提，是法國家常甜點，熱燙的蛋糕體口感介於蛋糕與布丁之間，軟嫩香甜，裡面加了許多綜合莓果，很特別的是還有一顆去籽櫻桃，搭配冰涼的香草冰淇淋，冷與熱的衝突讓口感更加多變，建議一上桌就趕快享用。

熱茶與小甜點

選了美式咖啡、普洱茶，將中山招待所想提供的中西衝突與融合體驗到底，如果不喜歡這兩款飲品的，另外也有熱果茶可選。

▲醇厚陳韻的普洱茶與深焙的咖啡搭配甜甜的伯爵費南雪、義式餅乾、法式軟糖正是剛好。

心得

以前經過中山招待所時，常被它神秘的氣質吸引，讓人滿想一探究竟，這次先看了官網詳細介紹再前往，並且服務員說菜之時也多少提到了它的故事，這才對中山招待所重新有了更多認識和體會。用餐時更能注意到餐具中多了筷子、餐點在法餐精緻創意中融合了東方元素、最後的熱飲還提供了普洱茶等，中西衝突與融合並存的微妙細節。

菜單每季調整，我們這次吃到的或許和你下次來的體驗不同，但是在歷史故事、空間氛圍、服務品質是一致的，從管家開門邀請你踏入時，不妨放慢步調，細細感受彷彿穿越回20年代、成為座上賓的優雅體驗！

中山招待所

地址：台中市西區五權西六街27號

電話：04－23770808

營業時間：午餐11：30－14：30、晚餐18：00－22：00（周二公休）

Nini and Blue 玩樂食記粉絲專頁、Nini and Blue 玩樂食記部落格

【你可能也想看】

►台中勤美寵物友善早午餐！附插座免收服務費 酪梨堡清爽開胃

►最低280元吃到飽！台中火鍋「30種蔬菜＋熟食自助吧」無限供應

►台中勤美最強聖誕村開箱！40萬顆燈泡點亮街頭 還有飄雪聖誕樹