香港東涌隱藏版景點！神還原「九龍寨城」懷舊街市

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者蘇相云

以香港景點來說，「逸東邨香港街市」幾乎沒有人知道這個地方，通常往東涌的方向來旅遊，大多數都是到迪士尼站就下車了，就算是抵達東涌站，大多數的人也都是去大嶼山天壇大佛跟大澳漁村，所以這裡就一直是被觀光客給遺忘的地方。

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香港東涌一日遊行程

這一次我們入住了「香港銀樾美憬閣精選酒店」，所以就打算好好玩東涌，我們隔天一早先坐昂坪360纜車到大嶼山天壇大佛，之後再坐公車到大澳漁村，車程約十分鐘。大澳漁村非常好逛，建議可以在這邊待到日落的時候，在漁村看夕陽，然後再搭公車回到東涌，晚上的話再去逸東邨香港街市，這樣東涌一日遊行程，用最輕鬆的方式，就可以看到香港另一種不同的面貌。

景點介紹

很難想像，將原本的街市直接神還原九龍寨城的懷舊氣息，也成為了旅人來香港旅遊的拍照熱點，曾經名為「逸東邨街市」的地方，現在已經換上了新名稱「香港街市」，並以懷舊的舊香港風格作為裝潢主題。

走進這個街市的外圍區域，會發現滿滿的美食攤位，無論是傳統的港式小吃還是當地特色的街頭美味，應有盡有。對於愛好美食的朋友來說，這裡無疑是個天堂。不妨記得留些空間在胃裡，準備來這裡大快朵頤，品味最地道的港式美食。

懷舊港味瀰漫四周

從香氣四溢的燒臘，到嫩滑可口的蛋撻，再到手工製作的粉麵，每一口都能感受到香港的獨特風味。即便是在街市外，舊港式的懷舊氛圍便已悄然滲透過來。

走進香港街市中

從那些復古的招牌到具有年代感的建築風格，彷彿每一個細節都在講述著香港的故事，讓人不禁回想起那些屬於舊時光的美好回憶。

▲這種懷舊的氣息和街市的現代化相互交織，創造出一種獨特的氛圍，讓人每次來到都像是穿梭在過去與現在之間。

外觀設計

商店的外觀設計仿效了典型的唐樓，經典的底層結構和兩側並排的「孖煙囪」一點也不缺席，這種設計風格帶著濃厚的舊香港韻味，彷彿時間在這裡靜止了一般。當你走到樓角，看到「賈炳達道」的路牌時，立刻會被提醒這裡其實是九龍城，而不是東涌。

會突然有一種穿越時空的錯覺

彷佛回到了過去的那個年代。若你抬頭望去，還能看到飛機在這些唐樓的上空飛速掠過，這一景象對於70後和80後的香港人來說，更是充滿了濃濃的情感共鳴。

▲店內的裝潢延續著80年代的風格，無論是牆面上的圖案還是細節上的設計，都瀰漫著懷舊的氛圍。

▲每一個元素都像是電影場景中的一部分，讓人彷彿進入了一個復古的時光隧道。

▲這個以80年代九龍城為主題的街市，似乎吸引了所有商家投入其中，連一些小店的招聘廣告也加入了那個時代的經典元素。

▲像是雙妹嘜的招牌設計，這些細節讓人感受到當年的街頭氛圍，令人忍不住回想起舊時的香港街景。

逸東邨香港街市

地址：香港 大嶼山東涌 逸東街8號逸東商場地下

營業時間：07：00～21：00

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