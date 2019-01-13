ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

朝聖《穿著Prada的惡魔》牛排館！微風南山47樓高空餐廳

Wisely拍拍照寫寫字 Wisely

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡..

ETtoday旅遊雲

▲▼ 微風南山史密斯華倫斯基牛排館 Smith & Wollensky Taipei。（圖／Wisely 提供）

文、圖／Wisely

託朋友之福，讓我有機會在【微風南山Breeze】正式開幕營運的當天，在47樓的《史密斯華倫斯基牛排館 Smith & Wollensky Taipei》嚐到美國具有41年歷史的經典牛排美味，而這也是繼英國倫敦之外，在海外的第二間分店與亞洲第一間分店。而它最為人知名的，就是電影「穿著Prada的惡魔」內，米蘭達最愛的牛排美食，也是股神巴菲特的愛店。本身以精華濃縮的乾式熟成牛排所著稱，並且嚴選美國簽約牧場USDA Prime頂級牛肉，還推出了在地食材的獨家菜色，讓來此用餐的饕客不單滿足，還有意外的驚喜！

▲▼ 微風南山史密斯華倫斯基牛排館 Smith & Wollensky Taipei。（圖／Wisely 提供）

▲▼ 微風南山史密斯華倫斯基牛排館 Smith & Wollensky Taipei。（圖／Wisely 提供）

▲▼ 微風南山史密斯華倫斯基牛排館 Smith & Wollensky Taipei。（圖／Wisely 提供）

▲▼ 微風南山史密斯華倫斯基牛排館 Smith & Wollensky Taipei。（圖／Wisely 提供）

餐廳位於47樓的高空景觀樓層內，本身需從「星空塔Sky Tower」專用電梯入口，搭乘前往，通道兩側有美國餐廳的外觀照片展示，以及相關的介紹。在造訪當日，也是餐廳的開幕記者會，也邀請了許多名人前來，所以前來採訪的媒體估計應該超過50組以上，真的是相當地熱鬧！！XD

▲▼ 微風南山史密斯華倫斯基牛排館 Smith & Wollensky Taipei。（圖／Wisely 提供）

▲▼ 微風南山史密斯華倫斯基牛排館 Smith & Wollensky Taipei。（圖／Wisely 提供）

▲▼ 微風南山史密斯華倫斯基牛排館 Smith & Wollensky Taipei。（圖／Wisely 提供）

▲▼ 微風南山史密斯華倫斯基牛排館 Smith & Wollensky Taipei。（圖／Wisely 提供）

除了美味的料理誘人之外，餐廳本身獨特視野的景觀也是一大亮點！開放式的座位圍繞著落地窗，讓人會很想在好天氣或是日落傍晚時來此用餐；只不過位置是無法指定，但用餐並無限時共有160個座位，是情侶約會聚餐的好去處～^^

▲▼ 微風南山史密斯華倫斯基牛排館 Smith & Wollensky Taipei。（圖／Wisely 提供）

▲▼ 微風南山史密斯華倫斯基牛排館 Smith & Wollensky Taipei。（圖／Wisely 提供）

▲▼ 微風南山史密斯華倫斯基牛排館 Smith & Wollensky Taipei。（圖／Wisely 提供）

空間環境很寬敞，除了景觀餐座與吧台之外，也有包廂可供使用；除了開放式的廚房可看見美味的料理不斷地端出，光看就令人垂涎三尺很吸睛！

▲▼ 微風南山史密斯華倫斯基牛排館 Smith & Wollensky Taipei。（圖／Wisely 提供）

▲▼ 微風南山史密斯華倫斯基牛排館 Smith & Wollensky Taipei。（圖／Wisely 提供）

▲▼ 微風南山史密斯華倫斯基牛排館 Smith & Wollensky Taipei。（圖／Wisely 提供）

▲▼ 微風南山史密斯華倫斯基牛排館 Smith & Wollensky Taipei。（圖／Wisely 提供）

餐點內容其實比想像中要便宜些，以在地的環境與內容等級是滿合理的～平均單人消費大約NT1000~2000左右且不加收服務費，個人建議2~4人前去尤佳，除了必嚐的前菜與主廚推薦配菜好料之外；選用日美牛肉的濕式熟成更是主打，另外還有多人份的紅屋牛排可以分享品嚐，其它還有多項配菜與配料可以搭配，增加豐富度。

▲▼ 微風南山史密斯華倫斯基牛排館 Smith & Wollensky Taipei。（圖／Wisely 提供）

▲▼ 微風南山史密斯華倫斯基牛排館 Smith & Wollensky Taipei。（圖／Wisely 提供）

因為是開幕記者會，所以當天用餐採自助試吃的方式，我運氣好有嚐到兩輪，幾道重點配菜主食都有吃到，所以剛好可以做個分享介紹…

▲▼ 微風南山史密斯華倫斯基牛排館 Smith & Wollensky Taipei。（圖／Wisely 提供）

▲▼ 微風南山史密斯華倫斯基牛排館 Smith & Wollensky Taipei。（圖／Wisely 提供）

▲▼ 微風南山史密斯華倫斯基牛排館 Smith & Wollensky Taipei。（圖／Wisely 提供）

▲▼ 微風南山史密斯華倫斯基牛排館 Smith & Wollensky Taipei。（圖／Wisely 提供）

三層肉搭配馬鈴薯塊的「華倫斯基沙拉NT380」是自家的經典配菜；就連鐵鍋裝盛的「烤馬鈴薯NT280」也看起來格外與眾不同！台灣風味的「爐烤鱘魚NT1380」使用原住民20味辛香料很特別，而「咖啡可可菲力NT2280」也是讓人食指大動呢～

▲▼ 微風南山史密斯華倫斯基牛排館 Smith & Wollensky Taipei。（圖／Wisely 提供）

▲▼ 微風南山史密斯華倫斯基牛排館 Smith & Wollensky Taipei。（圖／Wisely 提供）

來自雲林食材的「究好戰斧豬NT1980」為30oz，以噶瑪蘭威士忌醬來做搭配，口感香甜軟嫩，且淡淡酒香讓豬肉更加美味，而炙烤的骨頭香氣也是十分誘人！

▲▼ 微風南山史密斯華倫斯基牛排館 Smith & Wollensky Taipei。（圖／Wisely 提供）

▲▼ 微風南山史密斯華倫斯基牛排館 Smith & Wollensky Taipei。（圖／Wisely 提供）

油脂豐厚而且帶著粉色的「美國乾式和牛戰斧牛排NT11,880」具有44oz澎湃份量，其油花與層次的滋味入口即化，而且肉汁醇厚又強烈的風味，讓我印象深刻。

▲▼ 微風南山史密斯華倫斯基牛排館 Smith & Wollensky Taipei。（圖／Wisely 提供）

▲▼ 微風南山史密斯華倫斯基牛排館 Smith & Wollensky Taipei。（圖／Wisely 提供）

最多人點的這是這份「乾式紅屋牛排NT7680」為46oz，選用乾式熟成28天的美國丁骨牛肉部位，製作過程有按照本家的工序去烤製處理，所以保留了相當程度的原始風味…就個人品嚐後的心得，本身肉質的炙烤程度掌握得很好，而且熟成牛肉特有的風味也做了最大程度的保留，嚐進嘴裡咀嚼時，可以充份感受到牛肉的香甜濃厚滋味，讓愛大口吃肉的我相當地滿足，而且油花也相當地細緻，讓味蕾相當地滿足。

目前，除了退出台灣市場的〈Alexander’s亞歷山大〉之外，現與〈Ruth’s Cris茹絲葵〉、〈Lawry’s勞瑞斯〉、〈Morton’s莫爾頓〉共同成為現今可嚐到的四大美國知名品牌牛排餐廳。

每家都有自己的特色亮點，但以價位搭配用餐環境而言，這家《史密斯華倫斯基牛排館 Smith & Wollensky Taipei》是我個人較喜歡，而且環境氛圍與餐點價位，整體CP值最高的美式牛排館！（未來有機會，真想嚐嚐他們的海膽菲力…XD）

史密斯華倫斯基牛排館 Smith & Wollensky Taipei
地址：台北市松智路17號47樓／微風南山
電話：02 2345 5647
時間：週日至週四11:30-22:00，週五至週六11:30-11:00

Wisely
一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。 
更多Wisely的新消息，都在➡ 粉絲專頁部落格IG

關鍵字： 史密斯華倫斯基牛排館 台北美食 達人美食 美食情報 微風南山 Wisely

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

被撞後無人機車「自己跑走」　騎士狂追...網友忍不住笑翻

推薦閱讀

炸雞界四大天王落腳微風南山！德州美墨炸雞必點美式口味

宜蘭超夯宵夜「黑豬肉大餛鈍」皮薄肉多　必點招牌麻醬麵

台北單人海陸涮涮鍋只要270元　飲料、日式冰品吃到飽

礁溪超人氣平價早午餐　必點「起司牛肉煎餅」有驚喜！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

雲林花海爆發！4色波斯菊漸層花毯

萌！高雄史努比路跑報名開始

桃園「5大超人氣夜景餐廳」懶人包

手搖界丹丹漢堡買一就送鴛鴦奶茶

全台唯一「空中夜市」看夜景逛夜市

小琉球民宿頂級VILLA南洋風情

苗栗森林系露營地　盪鞦韆、看銀河

信義區高樓層餐廳增至16家

提早花開！全台5大花海美到春節

不小心訂到「泰國10大猛鬼飯店」

熱門行程

最新新聞更多

朝聖微風南山47樓高空牛排館

伯朗大道「油菜花海」療癒綻放！

微風南山美食街必吃5家人氣餐廳

LED版「梵谷星夜」閃耀阿姆斯特丹

復古魅力！京都最古老花街旅館咖啡

此生喝過「最好喝水果茶」在金瓜石

外國人冬天在日本最愛吃食物揭曉

北九州藍島　被貓包圍的貓奴天堂

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366