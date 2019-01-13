朝聖《穿著Prada的惡魔》牛排館！微風南山47樓高空餐廳

文、圖／Wisely

託朋友之福，讓我有機會在【微風南山Breeze】正式開幕營運的當天，在47樓的《史密斯華倫斯基牛排館 Smith & Wollensky Taipei》嚐到美國具有41年歷史的經典牛排美味，而這也是繼英國倫敦之外，在海外的第二間分店與亞洲第一間分店。而它最為人知名的，就是電影「穿著Prada的惡魔」內，米蘭達最愛的牛排美食，也是股神巴菲特的愛店。本身以精華濃縮的乾式熟成牛排所著稱，並且嚴選美國簽約牧場USDA Prime頂級牛肉，還推出了在地食材的獨家菜色，讓來此用餐的饕客不單滿足，還有意外的驚喜！

餐廳位於47樓的高空景觀樓層內，本身需從「星空塔Sky Tower」專用電梯入口，搭乘前往，通道兩側有美國餐廳的外觀照片展示，以及相關的介紹。在造訪當日，也是餐廳的開幕記者會，也邀請了許多名人前來，所以前來採訪的媒體估計應該超過50組以上，真的是相當地熱鬧！！XD

除了美味的料理誘人之外，餐廳本身獨特視野的景觀也是一大亮點！開放式的座位圍繞著落地窗，讓人會很想在好天氣或是日落傍晚時來此用餐；只不過位置是無法指定，但用餐並無限時共有160個座位，是情侶約會聚餐的好去處～^^

空間環境很寬敞，除了景觀餐座與吧台之外，也有包廂可供使用；除了開放式的廚房可看見美味的料理不斷地端出，光看就令人垂涎三尺很吸睛！

餐點內容其實比想像中要便宜些，以在地的環境與內容等級是滿合理的～平均單人消費大約NT1000~2000左右且不加收服務費，個人建議2~4人前去尤佳，除了必嚐的前菜與主廚推薦配菜好料之外；選用日美牛肉的濕式熟成更是主打，另外還有多人份的紅屋牛排可以分享品嚐，其它還有多項配菜與配料可以搭配，增加豐富度。

因為是開幕記者會，所以當天用餐採自助試吃的方式，我運氣好有嚐到兩輪，幾道重點配菜主食都有吃到，所以剛好可以做個分享介紹…

三層肉搭配馬鈴薯塊的「華倫斯基沙拉NT380」是自家的經典配菜；就連鐵鍋裝盛的「烤馬鈴薯NT280」也看起來格外與眾不同！台灣風味的「爐烤鱘魚NT1380」使用原住民20味辛香料很特別，而「咖啡可可菲力NT2280」也是讓人食指大動呢～

來自雲林食材的「究好戰斧豬NT1980」為30oz，以噶瑪蘭威士忌醬來做搭配，口感香甜軟嫩，且淡淡酒香讓豬肉更加美味，而炙烤的骨頭香氣也是十分誘人！

油脂豐厚而且帶著粉色的「美國乾式和牛戰斧牛排NT11,880」具有44oz澎湃份量，其油花與層次的滋味入口即化，而且肉汁醇厚又強烈的風味，讓我印象深刻。

最多人點的這是這份「乾式紅屋牛排NT7680」為46oz，選用乾式熟成28天的美國丁骨牛肉部位，製作過程有按照本家的工序去烤製處理，所以保留了相當程度的原始風味…就個人品嚐後的心得，本身肉質的炙烤程度掌握得很好，而且熟成牛肉特有的風味也做了最大程度的保留，嚐進嘴裡咀嚼時，可以充份感受到牛肉的香甜濃厚滋味，讓愛大口吃肉的我相當地滿足，而且油花也相當地細緻，讓味蕾相當地滿足。

目前，除了退出台灣市場的〈Alexander’s亞歷山大〉之外，現與〈Ruth’s Cris茹絲葵〉、〈Lawry’s勞瑞斯〉、〈Morton’s莫爾頓〉共同成為現今可嚐到的四大美國知名品牌牛排餐廳。



每家都有自己的特色亮點，但以價位搭配用餐環境而言，這家《史密斯華倫斯基牛排館 Smith & Wollensky Taipei》是我個人較喜歡，而且環境氛圍與餐點價位，整體CP值最高的美式牛排館！（未來有機會，真想嚐嚐他們的海膽菲力…XD）

史密斯華倫斯基牛排館 Smith & Wollensky Taipei

地址：台北市松智路17號47樓／微風南山

電話：02 2345 5647

時間：週日至週四11:30-22:00，週五至週六11:30-11:00