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再不去吃就吃不到　這3家餐廳都將在2月底歇業

ETtoday餓勢力

記者黃士原／台北報導

1月微風南山開幕，新進駐了許多餐廳，不過整個大環境都在變化，近期也有餐廳傳出歇業，像是彰化的60年老店芳月亭食堂、台北市東區老牌餐廳永福樓，以及進軍台灣3年的大阪新世界串炸達摩，都將在2月底結束營業，想吃的朋友動作要快，慢了就吃不到了。


陪同彰化走過60年　老店芳月亭食堂2/28後熄燈。(圖／取自彰化縣政府旅遊資訊網)

芳月亭食堂
超過60年歷史的老店芳月亭食堂傳出要熄燈了！芳月亭食堂在臉書專頁上貼出結束營業公告，餐廳將於2月28日後結束營業，謝謝大家的支持與愛護。

芳月亭食堂老闆林義章（第三代）表示，由於大哥與自己的年事已高，再加上最近彰化大型餐廳愈開愈多，生意不如以往，因此決定趁還沒有賠錢時就收起來，自己與大哥二人剛好也剛好退休。林老闆還說，離2月28日還有些日子，如果還想吃芳月亭食堂的料理趕快來吃。

芳月亭食堂
地址：彰化市中正路一段492號
電話：04-723-4567


▲40年老牌餐廳永福樓主攻江浙菜，傳出停業消息後訂位變多。（圖／記者黃士原攝）

永福樓
台北市東區40年老牌餐廳永福樓真的要說跟大家說再見了！永福樓公關陳羽珊表示，由於台北東區近年來人氣衰退，業績早就不如以往，賺得錢已經很難填補餐廳管銷費用，因此曾經跟房東協商調降房租，但房東不願意降租，最後老闆決定租約到期後不再路續約，永福樓只營業到2月24日。

陳羽珊指出，台北東區真的是沒落了，近年來的人氣跟過去相比直的差很多，很多店家撐不下去只好離開，現在很多店面都是空著。永福樓也是，餐廳人氣與業績一直下滑，管銷費用仍然不變，收入跟支出已很難打平，因此曾跟房東協調能不能降租，不過協調過程中房東不願意降租，還說租金沒有漲價已經很好了，說目前的租金已經算便宜。由於餐廳收入已經不能負擔高租金，因此老闆決定在租約到期就不再續約，只營業到2月24日。

永福樓
地址：台北市大安區忠孝東路四段59號
電話：02-2752-8232


▲吃串炸一定要沾醬，把整串放入醬汁盆裡，但只能沾一次喔，吃過就不要再沾，因為這醬汁是大家共用的。。（圖／記者黃士原攝）

大阪新世界串炸達摩
到日本大阪必吃的大阪新世界元祖串炸「大阪新世界串炸達摩」在2015年12月登台，才剛辦完來台灣3年週年感謝祭，沒想到卻在1月31日宣布將在2月底退出台灣，這消息讓一些喜歡串炸達摩的朋友很驚訝，直呼「不要走！」

串炸是將各種食材用竹籤串著，然後裹上麵糊後再沾著麵包粉，接著整個丟入油鍋裡油炸。炸好之後，在食用之前沾上店家特色的醬汁，在日本，這醬汁是大家共用，為了保持衛生，串炸店是禁止「二次沾醬」，絕對不吃完一口後覺得味道不夠重再沾一次。體諒有些人會不小心醬汁沾不夠，串炸達摩提供會提供高麗菜來舀醬汁淋在串炸上，當然高麗菜也可以沾醬來食用。

大阪新世界串炸達摩
地址：台北市中山區長安東路一段15號
電話：02-2523-3037

關鍵字： 永福樓 芳月亭食堂 大阪新世界串炸達摩

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