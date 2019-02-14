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2019台灣燈會在屏東　大鵬灣主燈區15日起試營運

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▲大鵬灣燈區。（影／蓉ღ海。牽手ㄩˇ你環遊世界提供，請勿任意翻攝以免侵權）

▲▼2019台灣燈會在屏東 大鵬灣主燈區。（圖／翻攝自2019台灣燈會官網）

▲2019台灣燈會在屏東 大鵬灣主燈區15日起試營運。（圖／翻攝自2019台灣燈會官網）

記者蔡玟君／綜合報導

2019台灣燈會即將於2月19日於屏東登場，為測試燈會運轉狀況，主燈區「大鵬灣燈區」將從15日起至18日試營運，進行交通、電力、燈飾等壓力測試。屏東縣政府表示，試營運期間將檢視各區燈飾及交通接駁等服務系統，希望能調整至最佳狀態迎接全國遊客。

今年台灣燈會在屏東規劃3大燈區，包括大鵬灣燈區、東港小鎮燈區、屏東燈區（屏東綵燈節和勝利星村），陸域面積逾38公頃，海域面積廣達200公頃。其中屏東燈區已於1月25日起率先點燈，大鵬灣燈區從15日起至18日試營運，而東港小鎮燈區則從16日至18日試營運。

▲▼2019台灣燈會在屏東 大鵬灣主燈區。（圖／翻攝自2019台灣燈會官網）

▲大鵬灣主燈區花燈裝飾。（圖／翻攝自2019台灣燈會官網）

屏東縣政府指出，今年適逢台灣燈會30週年，主題定調為「屏安鵬來。光耀30」，和往年燈會不同，今年首創在全國最大的潟湖打造海洋灣域燈區，有許多創新的設計和服務，為使燈會運作順利，需透過試營運調整不足之處。

最受矚目的「大鵬灣燈區」以主題樂園式燈會為主軸，有農業海洋燈區、客家燈區、原住民燈區、綠能環保燈區、藝術燈區，更有全民攜手製作的競賽花燈及326個社區關懷據點手作的萬歲好鑽等，結合屏東傳統文化工藝特色，加上科技互動創意，融入綠能、環保永續概念，營造好吃、好玩、好看的歡樂party氣氛。

▲▼2019台灣燈會在屏東 大鵬灣主燈區。（圖／翻攝自2019台灣燈會官網）

▲大鵬灣主燈區花燈裝飾。（圖／翻攝自2019台灣燈會官網）

試營運自2月15日起至2月18日，15日至17日為假日，每天上午10時開放至晚間10時30分；18日為平日，從下午2時開放至晚間10時30分，接駁車同時上路測試，建議民眾多多搭乘大眾運輸工具。縣府也表示，最推薦的方式首推雙鐵，中北部民眾可搭乘高鐵轉乘台鐵至潮州站，臺東、枋寮以南的民眾搭乘至台鐵林邊站，均有免費接駁車可搭乘，無障礙的旅客也可搭乘免費復康巴士或免費無障礙接駁車。

▲▼2019台灣燈會在屏東 大鵬灣主燈區。（圖／翻攝自2019台灣燈會官網）

▲大鵬灣主燈區試營運將比照正式開幕。（圖／翻攝自2019台灣燈會官網）

燈區週邊設有9處專供遊客停車的燈會停車場，提供快速接駁服務，民眾搭乘接駁車時會拿到乘車手環，對應到東、西、南轉運站發光空飄氣球的顏色，各重要交通場站內都有清楚指標，方便民眾乘車。

2019台灣燈會在屏東
大鵬灣燈區
2月15日18日試營運
2月19日至3月3日 平日 周一~周四14:00-22:30
 假日 周五~周六10:00-22:30

東港小鎮燈區
2月16日至18日試營運
2月19日至3月3日每日17:00~22:30

屏東燈區
即日起至3月3日
綵燈節 每日17:30 - 22:00
勝利星村 平日 14:00 - 22:30
      假日 10:00 - 22:30

活動官網：https://2019taiwanlantern.tw/

關鍵字： 2019台灣燈會 大鵬灣 屏東旅遊 元宵燈會

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