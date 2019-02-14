蒐羅29座主燈模型！台灣燈會30週年特展　屏東大鵬灣一次看

▲歷年來的29座主燈模型，將會在這次2019台灣燈會舉辦的「台灣燈會30週年特展」一起亮相！（圖／大鵬灣國家風景區管理處提供，以下同）

旅遊中心／綜合報導



台灣燈會30週年了！2019台灣燈會首度在屏東舉辦，交通部觀光局特別規劃「台灣燈會30週年特展」，一次公開過去29年來典藏的29座主燈模型，以及歷屆小提燈，地點就位在台灣燈會親子歡樂P.P.Party燈區旁的「大鵬灣遊客中心」，因此今年若是朝聖屏東的台灣燈會，也能完整欣賞歷年來的燈會精彩，包括台灣燈會發展的過程，懷舊迎新，同時還特別祭出「小豬回娘家」兌換神秘禮活動。

▲過去的主燈模型在記者發表會後，都被典藏起來，如今將是首度公開所有收藏、一次亮相！



大鵬灣國家風景區管理處處長許主龍表示，台灣燈會每年都在記者發表會時，以「主燈模型」公開亮相當年主燈造型，活動後主燈模型及小提燈則經由交通部觀光局典藏在所屬的旅遊服務中心內，今年大鵬灣規劃「台灣燈會30週年特展」，將會首次公開、完整呈現歷年來的主燈及小提燈造型，同時剪輯每年台灣燈會最精采的照片和影片紀錄，藉由特展帶遊客走進歷史，回到從前，細細回顧品味台灣燈會不同的風采。



談起第1屆的燈會在台北市辦理，整體規劃可謂「無中生有」，也為台北市的居民提供了一處過年期間可扶老攜幼，數代同樂的去處，獲得各界好評與支持，讓觀光局得以年年順利辦理，且規模及天數逐年擴大。



許主龍說，台灣燈會舉辦30週年是個重要的歷程，將大眾凝聚於此，匯聚萍水相逢的人們在國境之南，台灣燈會從1990年至今創造無數國際觀光旅客駐留，並喚起國人對民俗文化的重視，管理處奉交通部觀光局指示規劃舉辦「台灣燈會30年週年特展」來展現歷史風華，以多元的展示方式，突破時空限制，展出內容呼應燈會之美為設計理念，展示焦點為過往的歷史主燈，配以燈光，使之美侖美奐。展內資訊可讓大家認識台灣燈會的過程，例如燈會哪一年開始縣市輪辦？主燈設計意涵、小提燈設計如何演變進化及虛擬實境影像紀錄呈現等。

▲30週年是個重要歷程！許主龍盼望特展能帶遊客走進歷史，回到從前，細細回顧品味台灣燈會不同的風采。

展內同時設計寬約5公尺的180度弧形銀幕，輔以最新3D投影拼接技術設備，搭配交通部觀光局提供之台灣6大主題3D影片，影像將呈現特別的虛擬實境效果；同時也提供兩組時下最夯的VR（虛擬實境）體驗設備，戴上VR頭盔及耳機觀賞 3D影片，真實感將有如親身體驗。

「台灣燈會30年週年特展」配合2月19日～3月3日燈會期間，於上午10點至晚上10:30開放參觀；另外再特別延長從3月4日至4月30日於上午9點30分至下午5點開放參觀。此外還特別祭出「小豬回娘家」兌換神秘禮活動，燈會期間遊客只要提12或24年前的台灣燈會「小豬燈籠」至展場服務台，即可兌換交通部觀光局準備的神秘禮物一份。

▲本次特展也讓遊客透過活動，取得限量客製化的「未上色小提燈」，提供現場DIY彩繪，適合親子一起來體驗！



展出內容除了歷屆主燈模型及小提燈、歷屆燈會照片及影音，特別再以「燈會小學堂」概念，結合燈會知識問答或捐贈發票方式，讓遊客取得本次燈會另外客製化的限量未上色小提燈，並提供現場DIY彩繪小提燈的親子歡樂體驗。許主龍提醒，特展現場提供的DIY未上色小提燈數量有限，而且是燈會期間限定，送完為止，遊客來賞燈同時可以把握機會逛特展，更歡迎帶小孩來彩繪小提燈、長知識！

台灣燈會30年週年特展

地點：大鵬灣遊客中心

展出日期與時間：2月19日～3月3日燈會期間，上午10:00至晚上10:30

特別延長：3月4日～4月30日 上午9:30至下午5:00