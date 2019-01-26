屏東綵燈節正式點燈　10米水上摩天輪、200棉花糖打造甜蜜山丘

▲屏東綵燈節的水上摩天輪。（圖／屏東縣政府提供）

記者蔡玟君／綜合報導

彩色萬年溪！迎接台灣燈會，一年一度的「屏東綵燈節」率先在屏東市萬年公園歡喜點燈啟動，2019年綵燈節以「彩虹」為主題，在蜿蜒近5公里長的萬年溪河畔設置50組燈飾，讓萬年溪宛如城市的璀璨星河，閃亮屏東夜空。

▲屏東綵燈節「大武山群」。（圖／屏東縣政府提供）

▲屏東綵燈節萬年溪燈海。（圖／屏東縣政府提供）

屏東綵燈節自2017年辦理至今邁入第3年，不同於傳統花燈，今年綵燈節首次挑戰近5公里長的萬年溪河段，從勝利路段一直到和生路段，以「彩虹」為主題，50組水上、音樂及互動科技等不同類型燈飾，帶來豐富視覺饗宴同時，也展現萬年溪整治後成果，為屏東市增添美麗夜景。今年綵燈節擴大到萬年溪市區全線，包括勝利星村、崇仁眷村、中山路、中正路段等區域也皆有設置燈飾及光環境，即日起到3月3日為止。

▲屏東綵燈節「生態」。（圖／屏東縣政府提供）

例如，「水上煙花」是一座高達10米高的摩天輪，運用燈光展現出煙火變化，；「甜蜜山丘」由200支棉花糖造型燈飾，只要輕搖棉花糖即會產生顏色變化；「大武山群」以鐵件及燈光效果，打造出象徵屏東自然景觀山脈；「海底世界」將萬年溪變為一座繽紛俏麗的海底城市；「生態」則利用萬年溪現有的水面波紋，呈現出漣漪效果，加上一隻青蛙，別有一番趣味；萬年公園裡也打造了一座糖果城堡，搭配音樂光雕，滿足大小朋友童年夢想。

▲屏東綵燈節巨型燈飾。（圖／屏東縣政府提供）

為方便民眾賞燈，縣府特別規劃免費接駁車，行駛屏東轉運站、中山路（將軍之屋對面）、屏東醫院、勞工育樂中心、復興圖書館到電信局站牌（民族夜市旁）共6站，活動期間除除夕、初一停駛外，每日17點至23點，每10-15分鐘一班車，帶大家輕鬆逛屏東燈區。