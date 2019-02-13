台灣燈會大鵬灣搶先看！唯美海中教堂　還有主題式花燈

點評：好特別啊

▲大鵬灣燈區的海中教堂。（圖／蓉ღ海。牽手ㄩˇ你環遊世界提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權）

旅遊中心／綜合報導

過完農曆年後，緊接而來的就是元宵節了。每年的元宵節的盛事之一就是賞燈會。而今年的台灣燈會在屏東舉辦，其中的大鵬灣展區以主題樂園式燈會為主軸，有農業海洋燈區、客家燈區、還有特別的海底世界燈區。雖然燈會還沒開始，但已經可以先一睹為快燈會的作品。

▲大鵬灣的地標觀景台。

大鵬灣所在的東港鎮，本身就是個很依賴漁業的地方，很多海鮮也非常知名，因此可以看到今年的黑鮪魚主燈非常顯眼的佇立在岸邊，還有呼應豬年的小豬造型裝置藝術。也有其他主題的花燈，可以說是聚集最多主題的燈飾區。

▲通往教堂的海中道路。

▲今年燈會的黑鮪魚主燈。

除了燈飾之外，這邊還有一個「海上教堂」，沿著道路一直走向海中。一棟鵝黃色的教堂就在海中央，但目前還未開放。而這邊也結合了教堂，搭配上了許願池、祈福卡甚至還有心鎖牆和愛情鐘，營造出給情人們的浪漫氛圍。

▲▼教堂邊的裝置藝術，增添了浪漫氛圍。

2019台灣燈會將於2月19日至3月3日舉行，此次燈會共有大鵬灣燈區、屏東燈區（綵燈節）及東港燈區3大燈區，而主燈就在大鵬灣燈區，且今年突破傳統，以東港鮪魚為主燈形象，一改往年都是以該年生肖作為主燈的慣例，燈會後主燈將繼續留置原地，成為大鵬灣特色地景之一。

▲依然不會缺席的豬年造型燈飾。