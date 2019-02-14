超療癒粉紅漸層！情人節限定草莓鮮奶　快買來送愛人　

點評：好想喝啊

▲情人節限定的草莓牛奶。（圖／果研室粉絲專頁提供）

旅遊中心／綜合報導

如果有去過台中勤美誠品綠園道的朋友可能對研果室不陌生，整間店走的是超好拍的純白的網美風格，裝潢的化學元素風格也呼應了店家以實驗室研發水果、茶飲的精神，在台中和台南都有分店，在這個冬天還推出了草莓新品。

▲瓶身上的圖案也十分韓系。（圖／果研室粉絲專頁提供）

在2月13新限量上市超韓風的「Berry的草莓牛奶」每天兩家門市各限量150杯，店家表示整杯飲品都是以新鮮的大湖草莓和純鮮乳製成，無添加任何濃縮果醬，帶有微冰沙的口感，融合新鮮現打草莓，每口都能喝到濃濃的草莓味。

▲飲料剛出爐時是十分療癒的漸層色。（圖／台南Rose美食日記提供，請勿任意翻攝以免侵權）



透明的瓶身可以很清楚看出飲料粉紅色和白色的漸層，瓶身上還有一對情侶的剪影，配上一旁貼著「撩妹語錄」的貼紙，在即將到來的情人節拿這麼一瓶少女心的飲料送給自己的男、女朋友，用想的就覺得很甜蜜。

▲一旁貼的撩妹語錄貼紙。（圖／台南Rose美食日記提供，請勿任意翻攝以免侵權）

至於為何叫Berry呢，則是因為草莓牛奶是Berry對一段逝去但是純真的感情的懷念，也希望大家能用這杯草莓牛奶，獻給心中任何愛慕、欣賞、感謝或是有話沒勇氣開口的人吧。而拿到手中雖然是很療癒的漸層色系，但是飲用前要記得搖勻，還能喝到細小的草莓籽。

▲喝之前記得先搖勻。（圖／台南Rose美食日記提供，請勿任意翻攝以免侵權）

研果室-永康南台店

時間：10:00-21:00

電話：06-2433466

地址：台南市永康區南台街13巷30號

研果室yanguolab（台中勤美總店）

時間：10:00-22:00

電話：04-23260836

地址：台中市西區美村路一段30號